Das winIDEA Tool Qualification Package von TASKING bietet eine zertifizierte Debugging-Lösung für sicherheitskritische Anwendungen TASKING stellt einen kompletten Entwicklungs-Workflow mit zertifizierten Tools für sicherheitskritische Embedded-Software zur Verfügung. München, 21. Januar 2025 – TASKING stellt das winIDEA Tool Qualification Support Package (TQSP) vor. Die ISO-konforme Debugging-Lösung ermöglicht es TASKING, als einziger Anbieter von Embedded-Software-Tools einen kompletten Entwicklungs-Workflow mit zertifizierten Tools für alle Bereiche der Entwicklung sicherheitskritischer Embedded-Software anzubieten.



In modernen Fahrzeugen nimmt die Zahl der ADAS-Funktionen weiter zu, während die ASIL-Anforderungen an die zugehörigen ECUs und Fahrerassistenz-Sicherheitsfunktionen ebenfalls weiter steigen. Um diese Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig den Zeit- und Kostenrahmen einzuhalten, benötigen Systementwickler und -integratoren qualifizierte Tools, die für den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen zertifiziert sind.



Als langjähriger Marktführer für sicherheitskonforme Entwicklungstools für Embedded-Software bietet TASKING seit mehr als 20 Jahren ASPICE CL2-konforme, ISO 26262- und ISO 21434-zertifizierte Toolsets, einschließlich Compiler, Assembler, Linker und Locator.



Dank des TQSP können winIDEA und die bewährten BlueBox-Debugger nun auch bei der Entwicklung von sicherheitsrelevanten Anwendungen bedenkenlos eingesetzt werden. TASKING kann somit eine Lösung auf Systemebene für Softwareentwickler und -integratoren anbieten und damit einen kompletten ISO-konformen Entwicklungs-Workflow inklusive Compiler- und Debugger-Toolsets bereitstellen.



Das TQSP wurde entwickelt, um spezifische winIDEA Funktionalitäten, auf die über das winIDEA SDK zugegriffen wird, in der Umgebung des Anwenders für dessen spezifische Anwendungsfälle zu qualifizieren. Zertifiziert wurde das Paket vom TÜV-Nord für ISO 26262 (funktionale Sicherheit für Straßenfahrzeuge) und IEC 61508 (funktionale Sicherheit elektronischer Systeme), um die Einhaltung dieser funktionalen Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Das reduziert die Komplexität und den Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der Tool-Qualifizierung. Wenn das von TASKING zur Verfügung gestellte Safety Manual zusammen mit dem TQSP verwendet wird, erreicht der Anwender einen effizienteren und gezielteren Qualifizierungsprozess, der ihm Zeit und Mühe spart.



Das winIDEA Tool Qualification Support Package ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen finden Sie online.



Für Interessierte veranstaltet TASKING am 30. Januar ein Webinar zur Produktveröffentlichung. Um 16:00 Uhr (CET) wird Roger Smith, Senior Technical Marketing Manager, die winIDEA Tool Qualification Support Package vorstellen. Detaillierte Informationen zur Anmeldung finden Sie unter www.tasking.com/events.



TASKING ist ein führender Anbieter von Compilern und Debuggern mit Hauptsitz in München, Deutschland und bietet leistungsstarke, qualitativ hochwertige und sicherheitsorientierte Embedded-Software-Entwicklungstools für Multi-Core-Architekturen.



Die Tools von TASKING werden von Automobilherstellern und -zulieferern sowie in angrenzenden Märkten auf der ganzen Welt eingesetzt, um leistungsstarke Anwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren.



Die TASKING Embedded Software Development Lösungen bieten ein branchenführendes Ökosystem für Ihren gesamten Softwareentwicklungsprozess. Jedes TASKING-Tool ist für eine bestimmte Architektur konzipiert und erfüllt die spezifischen Anforderungen Ihrer Branche, einschließlich Automotive, Industrie, Telekommunikation und Datacom. Die neueste Generation der Debugger der Bluebox iC7-Serie ist unabhängig von der zugrunde liegenden Architektur und bietet somit erstklassige Debugging- und Tracing-Funktionen auf kosteneffiziente Weise.



Als anerkannter Marktführer für qualitativ hochwertige, funktions- und sicherheitskonforme Embedded-Software-Entwicklungstools ermöglicht Ihnen TASKING die Erstellung von Software-Code mit klassenbester Größe und Leistung mit Compilern, Debuggern und RTOS-Unterstützung für branchenführende Mikroprozessoren und Mikrocontroller.



