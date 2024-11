Zertifizierte C-Bibliothek von TASKING für funktionale Sicherheit Beschleunigung der Entwicklung von Software im Hinblick auf funktionale Sicherheit und Security. München, 12. November 2024 – Die Qualified C Libraries von TASKING sind vom TÜV NORD für die Einhaltung der Anforderungen der ISO 26262 für funktionale Sicherheit zertifiziert worden. TASKING bietet nun zertifizierte Versionen der C-Bibliotheken an, die zusätzlich zum Compiler-Toolset separat lizenziert werden können. Der Einsatz von zertifizierten Softwarekomponenten reduziert die Kosten, den Zeitaufwand und den Aufwand für die abschließende Zertifizierung von sicherheitsrelevanten Systemen erheblich.



Die Verwendung einer zertifizierten C-Bibliothek ist von entscheidender Bedeutung und wird von den Normen für funktionale Sicherheit gefordert, da der Bibliothekscode in die Anwendung integriert und auf dem Zielgerät installiert wird. Eine fehlerhafte Bibliothek kann die funktionale Sicherheit der Anwendung gefährden. Daher müssen sowohl ein qualifizierter Compiler als auch eine qualifizierte C-Bibliothek für die Entwicklung von Software verwendet werden, die den Anforderungen der funktionalen Sicherheit gemäß Normen wie ISO 26262 oder IEC 61508 entsprechen muss.



Die zertifizierten C-Bibliotheken von TASKING wurden speziell für den Einsatz in Embedded-Systemen entwickelt und sind hinsichtlich Codegröße, Ausführungsgeschwindigkeit und Genauigkeit der mathematischen Funktionen hoch optimiert. Die Bibliotheken sind ISO C-konform und bieten etwa 600 Funktionen. Davon sind etwa 200 Funktionen für den Einsatz in ASIL-D-Software geeignet, während die restlichen Funktionen für den Einsatz in Software auf niedrigerer ASIL-Ebene oder QM-Software qualifiziert sind. Das ermöglicht die einfache Integration der Bibliothek in bestehende Projekte, die Anbindung an Betriebssysteme von Drittanbietern und den Einsatz von Debugging und Logging im printf-Stil.



Die Bibliotheken werden mit einem Safety Manual sowohl im menschenlesbaren (pdf) als auch im maschinenlesbaren (ReqIF) Format geliefert. Das ReqIF-Format erleichtert den automatischen Import von Richtlinien aus dem Safety Manual in das Anforderungsmanagementsystem des Anwenders. Der formale Nachweis für die korrekte Integration der Bibliothek wird durch eine Abdeckungsanalyse der Richtlinien im Safety Manual erbracht, so dass eine zusätzliche Verifizierung der Bibliotheksfunktionen durch den Anwender nicht erforderlich ist. Die Struktur der ReqIF-Datei ist so beschaffen, dass alle Sicherheitsanforderungen eindeutig identifizierbar sind, und ermöglicht die Wiederverwendung und gemeinsame Nutzung von Sicherheitsanalysen, die von verschiedenen Entwicklungsteams durchgeführt wurden, sowie die (teilweise) Wiederverwendung von Sicherheitsanalysen, die mit verschiedenen Versionen des QClib-Produkts durchgeführt wurden.



Die Verwendung einer zertifizierten C-Bibliothek reduziert die Kosten und die Vorlaufzeit für sicherheitsrelevante Software und verringert die Produkthaftungsrisiken.



Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tasking.com/products/qualified-c-library.



Webinar



Für Interessierte veranstaltet TASKING am 21. November ein Webinar zur Produktveröffentlichung. Um 16:00 Uhr (CET) wird Bilal Afzal, Technical Marketing Manager, die TASKING Certified C Libraries vorstellen. Detaillierte Informationen zur Anmeldung finden Sie unter www.tasking.com/events. Über TASKING



TASKING ist ein führender Anbieter von Compilern und Debuggern mit Hauptsitz in München, Deutschland und bietet leistungsstarke, qualitativ hochwertige und sicherheitsorientierte Embedded-Software-Entwicklungstools für Multi-Core-Architekturen.



Die Tools von TASKING werden von Automobilherstellern und -zulieferern sowie in angrenzenden Märkten auf der ganzen Welt eingesetzt, um leistungsstarke Anwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren.



Die TASKING Embedded Software Development Lösungen bieten ein branchenführendes Ökosystem für Ihren gesamten Softwareentwicklungsprozess. Jedes TASKING-Tool ist für eine bestimmte Architektur konzipiert und erfüllt die spezifischen Anforderungen Ihrer Branche, einschließlich Automotive, Industrie, Telekommunikation und Datacom. Die neueste Generation der Debugger der Bluebox iC7-Serie ist unabhängig von der zugrunde liegenden Architektur und bietet somit erstklassige Debugging- und Tracing-Funktionen auf kosteneffiziente Weise.



Als anerkannter Marktführer für qualitativ hochwertige, funktions- und sicherheitskonforme Embedded-Software-Entwicklungstools ermöglicht Ihnen TASKING die Erstellung von Software-Code mit klassenbester Größe und Leistung mit Compilern, Debuggern und RTOS-Unterstützung für branchenführende Mikroprozessoren und Mikrocontroller.



Seit Februar 2021 ist TASKING mehrheitlich im Besitz des Finanzinvestors FSN Capital, der die Gruppe nach einer erfolgreichen Ausgliederung auf einen langfristigen Wachstumskurs gebracht hat. Für weitere Informationen besuchen Sie www.tasking.com oder folgen Sie uns auf https://www.linkedin.com/company/tasking-inc.



