SmartCode von TASKING unterstützt die Entwicklung KI-basierter Anwendungen Die neue Version der Entwicklungsumgebung für die AURIX™ TC4x-Familie von Infineon optimiert die Nutzung der Parallel Processing Unit. München, 29. Oktober 2024 – TASKING präsentiert die neueste Version der Entwicklungsumgebung SmartCode v10.3r1 für die Infineon TriCore™ AURIX™ TC4x-Familie. Die neue Version vereinfacht die Entwicklung KI-basierter Anwendungen im Automotive-Bereich.



Künstliche Intelligenz (KI) spielt in der Automobilindustrie eine immer wichtigere Rolle und soll sicheres und zuverlässiges autonomes Fahren ermöglichen. Diese Anwendungen sind auf leistungsstarke Mikrocontroller wie die AURIX TC4x-Familie von Infineon angewiesen, um die fortschrittlichen Funktionen bereitzustellen, die zur Unterstützung dieser rechenintensiven Algorithmen erforderlich sind. Entwickler benötigen vielseitige und benutzerfreundliche Entwicklungsumgebungen, die sie bei ihrer Arbeit unterstützen. Die neueste Version des Toolsets SmartCode von TASKING enthält die PPU-Laufzeitumgebungsbibliothek (Parallel Processing Unit), die einen Mechanismus für den bidirektionalen Datenaustausch zwischen TriCore und PPU bereitstellt. So wird der TriCore entlastet und/oder es dem TriCore ermöglicht, die überlegene Rechenleistung der PPU für matrix- und vektorintensive Berechnungen zu nutzen.



Die leistungsstarken BlueBox-Debugger von TASKING unterstützen die Entwicklung sowohl in der virtuellen als auch in der ECU-Umgebung und ermöglichen Systementwicklern den Debug-Zugriff auf alle Kerne, einschließlich der PPU. Das komplette Set an Hardware- und Software-Tools von TASKING bietet dem Anwender alle notwendigen Entwicklungstools, die für die Implementierung neuer KI-basierter Anwendungen erforderlich sind.



SmartCode basiert auf der Eclipse IDE und kann sowohl mit Windows- als auch mit Linux-Hosts verwendet werden. Ein Safety & Security Manual für TriCore und die PPU ist für die Tool-Qualifizierung enthalten. Die enthaltenen Compiler für TriCore und PPU entsprechen den Standards für funktionale Sicherheit (ISO26262) und Cybersecurity (ISO21434) und wurden vom TÜV entsprechend zertifiziert.



„Künstliche Intelligenz ist die Zukunft des softwaredefinierten Fahrzeugs“, sagte Christoph Herzog, CTO von TASKING. „Wir sind stolz darauf, dass wir mit unserem neuen SmartCode Entwicklern die Arbeit mit den Infineon AURIX-Mikrocontrollern erleichtern können.“



„Mit der TC4x-Familie sind wir die Ersten, die die Unterstützung von ASIL D-zertifizierbaren Save Embedded AI @ Edge-Anwendungen für den Automotive-Markt einführen“, sagte Thomas Schneid, Senior Director für Software and Ecosystem Management bei Infineon Technologies. „Mit der verbesserten Unterstützung der PPU durch TASKING profitieren unsere gemeinsamen Kunden von einer einfacheren und schnelleren Entwicklung von KI-Anwendungen für den Automotive-Bereich.“



Verfügbarkeit



SmartCode v10.3r1 für die Infineon TriCore AURIX TC4x-Familie ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind online unter https://www.tasking.com/products/smartcode-aurix-tc4x-whats-new verfügbar.



Webinar



Für Interessierte veranstaltet TASKING am 7. November um 16:00 Uhr (MEZ) ein Webinar zur Produktveröffentlichung, in denen SmartCode v10.3r1 vorgestellt wird. Detaillierte Informationen zur Anmeldung finden Sie unter www.tasking.com/events. Über TASKING



TASKING ist ein führender Anbieter von Compilern und Debuggern mit Hauptsitz in München, Deutschland und bietet leistungsstarke, qualitativ hochwertige und sicherheitsorientierte Embedded-Software-Entwicklungstools für Multi-Core-Architekturen.



Die Tools von TASKING werden von Automobilherstellern und -zulieferern sowie in angrenzenden Märkten auf der ganzen Welt eingesetzt, um leistungsstarke Anwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren.



Die TASKING Embedded Software Development Lösungen bieten ein branchenführendes Ökosystem für Ihren gesamten Softwareentwicklungsprozess. Jedes TASKING-Tool ist für eine bestimmte Architektur konzipiert und erfüllt die spezifischen Anforderungen Ihrer Branche, einschließlich Automotive, Industrie, Telekommunikation und Datacom. Die neueste Generation der Debugger der Bluebox iC7-Serie ist unabhängig von der zugrunde liegenden Architektur und bietet somit erstklassige Debugging- und Tracing-Funktionen auf kosteneffiziente Weise.



Als anerkannter Marktführer für qualitativ hochwertige, funktions- und sicherheitskonforme Embedded-Software-Entwicklungstools ermöglicht Ihnen TASKING die Erstellung von Software-Code mit klassenbester Größe und Leistung mit Compilern, Debuggern und RTOS-Unterstützung für branchenführende Mikroprozessoren und Mikrocontroller.



