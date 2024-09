TASKING erweitert die Tool-Unterstützung für NXP-Mikrocontroller und -Prozessoren im Automobilbereich Das VX-toolset for Arm v7.1r1 von TASKING wird von NXPs Real-Time Drivers (RTD) für S32K388 unterstützt und erweitert die Unterstützung für S32N55 auf die iC7 Debugger-Familie. München, 10. September 2024 – TASKING, kürzlich zum NXP Gold Partner ernannt, hat seine Tools zur Optimierung und Beschleunigung der Softwareentwicklung für die Automotive-Mikrocontroller und -Prozessoren von NXP® Semiconductors erweitert. TASKING stellt die Version v7.1r1 der Compiler-Toolchain VX-toolset for Arm für die Entwicklung von Embedded-Software vor. Die neue Version der Compiler-Toolchain wird nun vollständig von den neuen und innovativen Echtzeit-Treibern (RTD) für den S32K388-Zonenaggregator-Mikrocontroller von NXP unterstützt und ist für die Verwendung mit diesen qualifiziert. Darüber hinaus unterstützt die TASKING-Familie der iC7-Hardware-Debugger jetzt die virtuelle und Hardware-Entwicklung der kürzlich angekündigten Vehicle Super-Integration Prozessoren S32N von NXP.



VX-toolset für den Einsatz mit Echtzeit-Treibern (RTD) für den Zonal-Aggregator-Mikrocontroller S32K388 von NXP



Die VX-toolset-Plattform in Kombination mit den NXP Real-Time Drivers ermöglicht Software-Entwicklern die Optimierung von Software für die weit verbreitete Arm-Architektur, die in vielen sicherheitsrelevanten Automotive-Systemen wie Airbags, Karosserieelektronik und Automotive-Sensor-Clustern eingesetzt wird. Zusammen mit der TASKING-Familie der iC7-Hardware-Debugger und der integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) winIDEA erhalten Entwickler eine vollständig integrierte Lösung für die erfolgreiche Entwicklung von Embedded-Software sowohl für AUTOSAR- als auch für Nicht-AUTOSAR-Anwendungen im Automotive-Bereich.



Unterstützung für die Vehicle Super-Integration Prozessoren der S32N-Familie von NXP



Die TASKING-Familie der iC7-Hardware-Debugger unterstützt auch die Entwicklung für NXPs S32N-Familie von Vehicle Super-Integration Prozessoren sowohl aus einer virtuellen als auch aus einer Hardware-Perspektive. Die virtuelle Entwicklung wird über die Synopsys VDK unterstützt, und die iC7-Debugger unterstützen die Prozessorserie S32N55 von NXP für die konventionelle ECU-Hardware-Entwicklung. Darüber hinaus wurde die Integration des TASKING Debuggers in das S32 Design Studio von NXP verbessert.



„Wir sind stolz, dass wir uns nun NXP Gold Partner nennen dürfen“, sagt Christoph Herzog, CTO bei TASKING. „Mit unserem VX-toolset for Arm stellen wir einmal mehr unser Engagement unter Beweis, Software-Entwicklern die Tools an die Hand zu geben, die sie für die Entwicklung sicherer Automotive-Software benötigen.“



„NXP setzt sich dafür ein, ein lebendiges, offenes Ökosystem rund um die Hochleistungs-Mikrocontroller und -Prozessoren zu schaffen, die wir für eine Reihe von Automotive-Anwendungen anbieten“, ergänzt David Vieira, Sr. Director Zonal Solutions bei NXP. „Unsere Partnerschaft mit TASKING ist ein großartiges Beispiel für dieses Ökosystem in Aktion, das den Kunden die Flexibilität gibt, die beste Entwicklungsplattform für ihre Lösung zu wählen.“



Verfügbarkeit



Das VX-toolset für Arm v7.1r1 ist ab sofort verfügbar. Es wird auf den NXP Tech Days in Detroit, USA am 30./31. Oktober 2024 vorgestellt. Die TASKING Debugger-Unterstützung für die S32N-Prozessorfamilie ist ebenfalls ab sofort verfügbar.



Weitere Informationen zum VX-toolset for Arm v7.1r1 sind online verfügbar.



Webinar



Für Interessierte veranstaltet TASKING am 19. September um 16:00 Uhr (MESZ) ein Webinar zur Produktveröffentlichung, in denen das TASKING VX-toolset for Arm v7.1r1 vorgestellt wird. Detaillierte Informationen zur Anmeldung finden Sie unter www.tasking.com/events. Über TASKING



TASKING ist ein führender Anbieter von Compilern und Debuggern mit Hauptsitz in München, Deutschland und bietet leistungsstarke, qualitativ hochwertige und sicherheitsorientierte Embedded-Software-Entwicklungstools für Multi-Core-Architekturen.



Die Tools von TASKING werden von Automobilherstellern und -zulieferern sowie in angrenzenden Märkten auf der ganzen Welt eingesetzt, um leistungsstarke Anwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren.



Die TASKING Embedded Software Development Lösungen bieten ein branchenführendes Ökosystem für Ihren gesamten Softwareentwicklungsprozess. Jedes TASKING-Tool ist für eine bestimmte Architektur konzipiert und erfüllt die spezifischen Anforderungen Ihrer Branche, einschließlich Automotive, Industrie, Telekommunikation und Datacom. Die neueste Generation der Debugger der Bluebox iC7-Serie ist unabhängig von der zugrunde liegenden Architektur und bietet somit erstklassige Debugging- und Tracing-Funktionen auf kosteneffiziente Weise.



Als anerkannter Marktführer für qualitativ hochwertige, funktions- und sicherheitskonforme Embedded-Software-Entwicklungstools ermöglicht Ihnen TASKING die Erstellung von Software-Code mit klassenbester Größe und Leistung mit Compilern, Debuggern und RTOS-Unterstützung für branchenführende Mikroprozessoren und Mikrocontroller.



Seit Februar 2021 ist TASKING mehrheitlich im Besitz des Finanzinvestors FSN Capital, der die Gruppe nach einer erfolgreichen Ausgliederung auf einen langfristigen Wachstumskurs gebracht hat. Für weitere Informationen besuchen Sie www.tasking.com oder folgen Sie uns auf https://www.linkedin.com/company/tasking-inc.



