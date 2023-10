TASKING und Synopsys kooperieren für sicherere Automotive-ECUs Die Integration von Debugging-Tools in virtuelle ECU-Plattformen führt zu sichereren ECUs und beschleunigt die Markteinführung. München, 10. Oktober 2023 – Die Debugging-Tools von TASKING unterstützen ab sofort Synopsys VDK (Virtualizer Development Kit) und die virtuellen ECU-Plattformen (Electronic Control Unit) Synopsys Silver. Entwickler können nun auf eine umfassende Tool-Suite zugreifen, die die Entwicklungs-Effizienz steigern und gleichzeitig die Fahrzeug-Sicherheit und -Zuverlässigkeit verbessern. Dieser Schritt wird dazu beitragen, die Markteinführungszeiten zu verkürzen und die Qualität der Software in Fahrzeugen zu erhöhen.



Seit über 30 Jahren werden die Debugging-Tools von TASKING für die Entwicklung von Embedded-Designs eingesetzt, um die funktionale Sicherheit zu gewährleisten. Die TASKING-Tools bieten umfassende Debugging-, Timing- und Coverage-Analysen. Dadurch werden tiefe Einblicke in Steuergeräte und Embedded-RTOS geboten, mit einem Schwerpunkt auf AUTOSAR.



Die Software-Umgebungen Synopsys Virtualizer und Silver ermöglichen die Simulation von ECUs auf verschiedenen Hardware-Abstraktionsebenen von Level 4 (Virtualizer, VDKs) bis zu Abstraktionen auf Level 1-3 (Silver) gemäß der Prostep Virtual ECU-Kategorisierung. Darüber hinaus ermöglicht das Synopsys-Tooling die Co-Simulation mit Modellen verschiedener Tools (z. B. MATLAB / Simulink, Dymola, SimulationX, MapleSim, AMEsim, GT-Power, axisuite) und lässt sich in Automotive-Workflows integrieren, um Integration, Validierung und Debugging voranzutreiben. Die Verwendung virtueller ECUs schafft eine ideale Umgebung für die Entwicklung und Validierung von Automotive-Software.



Durch die Integration der Debugging-Tools von TASKING in Synopsys Silver können Anwender nahtlos zwischen virtuellen und physischen ECUs wechseln. Dabei können dieselben Tools und Automatisierungsskripte verwendet werden, ohne dass sich der Prozess des Anwenders ändert. So ermöglichen es die Tools Entwicklern, potenzielle Fehler und Sicherheitslücken frühzeitig zu erkennen und zu beheben, was die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Fahrzeugen erheblich verbessert.



Christoph Herzog, CTO von TASKING, freut sich über die Zusammenarbeit mit Synopsys: „Die Integration der TASKING-Debugger in die virtuellen Prototyping-Lösungen von Synopsys ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer sichereren Zukunft der Automotive-Branche. Die Integration unserer Lösungen wird es Herstellern ermöglichen, ihre Produkte schneller und effizienter zu entwickeln.“



„Die Automobilindustrie beschleunigt die Validierung von Software-definierten Fahrzeugen durch den Einsatz von Synopsys-Lösungen für elektronische Digitale Zwillinge“, sagt Tom De Schutter, Vice President of Engineering für die Systems Design Group bei Synopsys. „Die Integration von Synopsys Silver und Virtualizer mit den Debugging-Tools von TASKING bietet eine nahtlose Lösung für Software-Entwickler, um die Software-Entwicklung und die Markteinführung ihrer fortschrittlichen Automobilsysteme zu beschleunigen.“



Die Zusammenarbeit von TASKING und Synopsys begann bereits 2021. Seitdem wurden die Debugging-Tools von TASKING in Kombination mit vECUs, die mit den Virtual-Prototyping-Lösungen von Synopsys erstellt wurden, erfolgreich im Feld eingesetzt. Die Integration ist nun für alle Anwender verfügbar und ermöglicht es Automobilherstellern, Entwicklung und Tests von ECUs erheblich zu beschleunigen. Weitere Informationen zu den TASKING Tools und den virtuellen ECU-Plattformen von Synopsys unter www.tasking.com und www.synopsys.com. Über TASKING



TASKING ist ein führender Anbieter von Entwicklungstools mit Hauptsitz in München, Deutschland und bietet leistungsstarke, qualitativ hochwertige und sicherheitsorientierte Embedded-Software-Entwicklungstools für Multi-Core-Architekturen.



Die Entwicklungstools von TASKING werden von Automobilherstellern und -zulieferern sowie in angrenzenden Märkten auf der ganzen Welt eingesetzt, um leistungsstarke Anwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren.



Die TASKING Embedded Software Development Lösungen bieten ein branchenführendes Ökosystem für Ihren gesamten Softwareentwicklungsprozess. Jeder TASKING-Compiler ist für eine bestimmte Architektur konzipiert und erfüllt die spezifischen Anforderungen Ihrer Branche, einschließlich Automotive, Industrie, Telekommunikation und Datacom.



Als anerkannter Marktführer für qualitativ hochwertige, funktions- und sicherheitskonforme Embedded-Software-Entwicklungstools ermöglicht Ihnen TASKING die Erstellung von Software-Code mit klassenbester Größe und Leistung mit Compilern, Debuggern und RTOS-Unterstützung für branchenführende Mikroprozessoren und Mikrocontroller.



Seit Februar 2021 ist TASKING mehrheitlich im Besitz des Finanzinvestors FSN Capital, der die Gruppe nach einer erfolgreichen Ausgliederung auf einen langfristigen Wachstumskurs gebracht hat. Für weitere Informationen besuchen Sie www.tasking.com oder folgen Sie uns auf https://www.linkedin.com/company/tasking-inc.



