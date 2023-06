TASKING stellt eine integrierte Entwicklungslösung für NXP S32Z und S32E Echtzeitprozessoren vor TASKING wird mit der neuesten Version der Compiler-Toolchain VX-Toolset for Arm und der BlueBox Debug & Trace zum One-Stop-Shop für NXP S32E- und S32Z-Entwickler. München, 6. Juni 2023 – TASKING stellt eine vollständig integrierte Lösung für die Embedded-Entwicklung vor: Die neueste Version v7.0 der Compiler-Toolchain VX-Toolset for Arm und die BlueBox Debug & Trace mit winIDEA Debugger unterstützen die S32Z und S32E Echtzeitprozessoren von NXP® Semiconductor mit Arm® Cortex®-R52- und Cortex-M33-Architektur. Das kombinierte Angebot aus Compiler-Toolchain und Debugger macht TASKING zum One-Stop-Shop für Entwickler von Anwendungen basierend auf den NXP S32Z/S32E Echtzeitprozessoren.



Die NXP S32Z und S32E Prozessoren verfügen über Arm® Cortex®-R52 Split-Lock-Prozessoren für Echtzeitanwendungen im Automobil-Bereich. Die S32Z-Prozessoren wurden für die Sicherheitsverarbeitung und die Domänen- und Zonensteuerung entwickelt, während die S32E-Prozessoren für die Steuerung von Elektrofahrzeugen (xEV) und die Smart Actuation ausgelegt sind.



Das VX-Toolset for Arm umfasst einen leistungsstarken Eclipse-basierten C/C++-Compiler, Assembler und Linker, sowie zahlreiche integrierte Bibliotheken, mit denen Embedded-Software-Entwickler einen schnellen und kompakten Code generieren können. Der Compiler ist sicherheitszertifiziert, unter anderem entsprechend der ISO 26262 bis ASIL D. Nahtlos integriert mit der Toolsuite ist die BlueBox, dem Emulator für Single- und Multicore-Debugging: Sie beinhaltet das Test-Tool winIDEA für das Debugging und Tracing komplexer Automotive-Anwendungen.



„Die neuesten S32Z- und S32E-Echtzeitprozessoren von NXP werden in Fahrzeugen für Funktionen eingesetzt, die durch immer mehr Software ermöglicht werden“, sagte Carlos Prada, Director of Partner Programs for Automotive Processing bei NXP. „Entwickler dieser anspruchsvollen Anwendungen werden von der nahtlosen Integration des VX-Toolset for Arm profitieren, da sie die Leistung unserer Prozessoren mit schnellem, leistungsstarkem Code voll ausschöpfen können.“



„Mit dem VX-Toolset for Arm und der BlueBox bringen wir zwei unserer erfolgreichsten Produkte zusammen“, sagt Florian Süßmair, Director Product Marketing bei TASKING. „Wir freuen uns sehr, damit die NXP S32Z und S32E Echtzeitprozessoren unterstützen zu können.“



TASKING gibt auf dem NXP Connects Event vom 13. bis 14. Juni in Santa Clara, Kalifornien einen Preview auf das VX-Toolset for Arm v7.0 zusammen mit der BlueBox und dem winIDEA Debugger. Weitere Informationen zum VX-Toolset for Arm unter https://www.tasking.com/products/arm und zur BlueBox unter https://www.isystem.com/bluebox. Über TASKING



TASKING ist ein führender Anbieter von Entwicklungstools mit Hauptsitz in München, Deutschland und bietet leistungsstarke, qualitativ hochwertige und sicherheitsorientierte Embedded-Software-Entwicklungstools für Multi-Core-Architekturen.



Die Entwicklungstools von TASKING werden von Automobilherstellern und -zulieferern sowie in angrenzenden Märkten auf der ganzen Welt eingesetzt, um leistungsstarke Anwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren.



Die TASKING Embedded Software Development Lösungen bieten ein branchenführendes Ökosystem für Ihren gesamten Softwareentwicklungsprozess. Jeder TASKING-Compiler ist für eine bestimmte Architektur konzipiert und erfüllt die spezifischen Anforderungen Ihrer Branche, einschließlich Automotive, Industrie, Telekommunikation und Datacom.



Als anerkannter Marktführer für qualitativ hochwertige, funktions- und sicherheitskonforme Embedded-Software-Entwicklungstools ermöglicht Ihnen TASKING die Erstellung von Software-Code mit klassenbester Größe und Leistung mit Compilern, Debuggern und RTOS-Unterstützung für branchenführende Mikroprozessoren und Mikrocontroller.



Seit Februar 2021 ist TASKING mehrheitlich im Besitz des Finanzinvestors FSN Capital, der die Gruppe nach einer erfolgreichen Ausgliederung auf einen langfristigen Wachstumskurs gebracht hat. Für weitere Informationen besuchen Sie www.tasking.com oder folgen Sie uns auf https://www.linkedin.com/company/tasking-inc.



