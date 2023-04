Parasoft und TASKING kooperieren für erstklassige Softwareentwicklung und automatisierte Tests in der Automobilindustrie Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Effizienz und Zuverlässigkeit des CI/CD-Workflows zu verbessern. Monrovia, Kalifornien und München, 26. April 2023 – Parasoft, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Testen von Embedded-Software, hat eine Partnerschaft mit TASKING, einem branchenführenden Anbieter von Embedded-Software-Entwicklungstools für die Automobilindustrie, bekannt gegeben. Die Partnerschaft umfasst eine integrierte Softwareentwicklungs- und Testlösung für Automotive-Anwendungen mit einem CI/CD-Workflow, der sicheren und zuverlässigen Code in jedem Schritt des SDLC gewährleistet. Teams, die Embedded-Software für Automotive-Systeme entwickeln, profitieren von Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen.



Durch die Zusammenführung des umfangreichen Know-hows von Parasoft und TASKING wird die Kooperation eine umfassende Lösung für die Automobilbranche ermöglichen. Die Integration wird die Bereitstellung von Software in elektronischen Steuergeräten beschleunigen und diese für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, moderne Elektrofahrzeuge (EVs), zukünftige softwaredefinierte Fahrzeuge (SwDVs) und mehr sicher und zuverlässig machen.



Die vollständige integrierte Entwicklungsumgebung von TASKING bietet Unterstützung für: Mikroprozessoren und Mikrocontroller mit Compilern



Debugger



Embedded Internet



RTOS Die Lösungen von Parasoft für kontinuierliche Codequalität und funktionale Sicherheit vereinheitlichen und automatisieren statische Codeanalyse und Unit-Tests und ermöglichen Tests auf Zielhardware, Host oder in virtuellen Umgebungen. Durch die Partnerschaft mit TASKING wird gewährleistet, dass der Code den Standards für funktionale Sicherheit und Security wie ISO 26262 und ISO 21434 entspricht. Die Lösungen sind TÜV-zertifiziert für den Einsatz auf sicherheitskritischen Systemen in der Softwareentwicklung.



„Bei der Entwicklung von Embedded-Software für die Automobilindustrie ist die Gewährleistung eines sicheren, reproduzierbaren und zuverlässigen Betriebs von größter Bedeutung. Diese Partnerschaft verbessert die Effizienz der Arbeitsabläufe unserer Kunden, indem sie die Leistungsfähigkeit und Flexibilität der sicherheitsrelevanten Toolsets von TASKING mit den automatisierten statischen und dynamischen Software-Analyselösungen von Parasoft kombiniert“, sagte Roger Smith, Technical Marketing Manager bei TASKING.



„Ich fühle mich durch die Partnerschaft zwischen Parasoft und TASKING geehrt und freue mich, das beste Tool für die Entwicklung und das Testen von Software in der Automobilindustrie anbieten zu können. Durch die Integration unserer kombinierten Lösungen in Ihr modernes DevOps-Entwicklungs-Ökosystem verkürzen Sie die Entwicklungszeit und gewährleisten sicheren Code”, sagte Ricardo Camacho, Director of Regulatory Safety and Security Compliance bei Parasoft.



Darüber hinaus haben sich Parasoft und TASKING (inklusive iSYSTEM) mit den Branchenführern Infineon, Elektrobit, MathWorks und Synopsys zusammengeschlossen, um auf dem Automotive Toolchain Symposium (ATS) am 4. Mai 2023 Best Practices für die Beschleunigung der Entwicklung und des Testens von Multicore-Anwendungen im Automobilbereich vorzustellen.



Registrieren Sie sich für die Veranstaltung, um von diesen Experten der Automobilindustrie zu lernen.



Über Parasoft



Parasoft unterstützt Unternehmen bei der kontinuierlichen Bereitstellung von Qualitätssoftware mit seiner marktbewährten, integrierten Suite von automatisierten Software-Test-Tools. Die Technologien von Parasoft unterstützen die Embedded-, Unternehmens- und IoT-Märkte und reduzieren den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und standardkonformer Software, indem sie alles von tiefgreifender Codeanalyse und Unit-Tests bis zu Web-UI- und API-Tests sowie Service-Virtualisierung und vollständiger Code-Abdeckung in die Lieferpipeline integrieren. Das preisgekrönte Anzeige- und Analyse-Dashboard von Parasoft bietet einen zentralen Überblick über die Qualität und ermöglicht es Unternehmen, mit Zuversicht zu liefern und in den strategisch wichtigsten Ökosystemen und Entwicklungsinitiativen von heute erfolgreich zu sein – Sicherheit, sicherheitsrelevante Systeme, Agile, DevOps und kontinuierliche Tests. Über TASKING



Die TASKING Gruppe ist ein führender Anbieter von Entwicklungstools mit Hauptsitz in München, Deutschland und bietet leistungsstarke, qualitativ hochwertige und sicherheitsorientierte Embedded-Software-Entwicklungstools für Multi-Core-Architekturen.



Die Entwicklungstools von TASKING werden von Automobilherstellern und -zulieferern sowie in angrenzenden Märkten auf der ganzen Welt eingesetzt, um leistungsstarke Anwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren.



Die TASKING Embedded Software Development Lösungen bieten ein branchenführendes Ökosystem für Ihren gesamten Softwareentwicklungsprozess. Jeder TASKING-Compiler ist für eine bestimmte Architektur konzipiert und erfüllt die spezifischen Anforderungen Ihrer Branche, einschließlich Automotive, Industrie, Telekommunikation und Datacom.



Als anerkannter Marktführer für qualitativ hochwertige, funktions- und sicherheitskonforme Embedded-Software-Entwicklungstools ermöglicht Ihnen TASKING die Erstellung von Software-Code mit klassenbester Größe und Leistung mit Compilern, Debuggern und RTOS-Unterstützung für branchenführende Mikroprozessoren und Mikrocontroller.



