TASKING übernimmt iSYSTEM Durch den Zusammenschluss von TASKING und iSYSTEM entsteht ein One-Stop-Shop für Entwickler von Embedded-Software. München, 20. September 2022 – TASKING hat die Übernahme von iSYSTEM angekündigt, einem Anbieter von Software Tools für die Entwicklung und das Testen von Embedded-Software.



iSYSTEM entwickelt und fertigt Tools für die Entwicklung von Embedded-Software, die von einfachen Debuggern bis zu fortschrittlichen Software-Analyse-Tools reichen. iSYSTEM wurde 1986 gegründet und ist mit über 80 Mitarbeitern an fünf Standorten in Europa und den Vereinigten Staaten vertreten.



Mit der Übernahme von iSYSTEM baut TASKING sein sicherheitsorientiertes Software-Ökosystem weiter aus und erweitert seine Aktivitäten hin zu einem One-Stop-Shop für Tools und Services zur Entwicklung von Embedded-Software mit einem starken Fokus auf den Markt für Automotive Safety und die damit verbundenen Anwendungen.



iSYSTEM verfügt über ein beeindruckendes Portfolio an fortschrittlichen Debugger-, Software-Tracing- und Analyse-Tools. Diese neuen Produkte sind eine hervorragende Ergänzung zu TASKING‘s qualitativ hochwertigen, funktionssicheren Embedded Software Entwicklungstools und Compilern.



Durch die Kombination von Technologie-Assets und Know-how in der Entwicklung von Sicherheitssoftware kann TASKING seine Position als innovativer Tool-Anbieter für die Entwicklung von wachstumsstarken Anwendungen wie dem autonomen Fahren und Fahrzeug-Elektrifizierung weiter ausbauen.



TASKING und iSYSTEM arbeiten bereits seit Jahren erfolgreich zusammen. Diese langjährige Partnerschaft wird nun auf eine neue Ebene gehoben. Zukünftig werden TASKING und iSYSTEM Ihre Lösungen gemeinsam anbieten können und schaffen so einen deutlich höheren Kundennutzen.



„Wir freuen uns sehr, Teil von TASKING zu werden“, sagt Erol Simsek, Vorstandsmitglied bei iSYSTEM. „Gemeinsam mit TASKING können wir unseren Slogan 'We empower embedded software engineers to do it right!' jetzt noch besser umsetzen.“



„Mit der Übernahme erweitern wir unser Angebot an Tools für Embedded-Software-Entwickler“, sagt Gregor Zink, CEO von TASKING. „Das Team und die Produkte von iSYSTEM werden uns auf unserem weiteren Wachstumskurs wertvolle Unterstützung bieten.“



Über iSYSTEM



iSYSTEM entwickelt und fertigt seit 1986 Tools und Lösungen für die Entwicklung und das Testen von Embedded-Software. Das bislang im Privatbesitz befindliche Unternehmen mit einem Team von über 80 Mitarbeitern an 5 Standorten in Europa und den USA, unterstützt seine Kunden bei der Nachweiserbringung des Ausführungsverhaltens von Software auf Mikrocontrollern bzw. Mikroprozessoren. Mit Hilfe von iSYSTEM-Tools können Softwarefehler erkannt und korrigiert werden. Sicherheit und Robustheit von Embedded-Systemen sind dadurch in vielen Anwendungen unterschiedlichster Branchen gewährleistet. Für weitere Informationen besuchen Sie www.isystem.com oder folgen Sie uns auf www.linkedin.com/company/isystemtools und www.youtube.com/user/iSYSTEMEmbedded. Über TASKING



Die TASKING Germany GmbH ist ein führender Anbieter von Entwicklungstools für Embedded-Software mit Hauptsitz in München. Die Entwicklungstools von TASKING werden von Automobilherstellern und dem weltweit größten Tier-1-Zulieferer eingesetzt, um Hochleistungsanwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren. Diese Kunden und Kunden aus angrenzenden Branchen vertrauen auf die Entwicklungstools von TASKING, um die neuesten Anwendungen zu entwickeln und dabei ein Optimum an Zuverlässigkeit, funktionaler Sicherheit und Leistung zu erreichen.

