TÜV-Zertifizierungen für das TASKING VX-Toolset Einfachere Entwicklung von sicherheitskritischen Softwareanwendungen. München, 30. August 2022 – Das TASKING VX-Toolset for Tricore/AURIX™ v6.3r1 und das VX-Toolset for ARM Cortex-M v6.0r1 haben die TÜV Zertifizierung erhalten. Der TÜV Nord bestätigt damit, dass die Tools für die Entwicklung sicherheitskritischer Softwareanwendungen in Branchen wie Automobil, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Eisenbahn geeignet sind. Beide Tools wurden gemäß den Sicherheitsstandards ISO 26262:2018, ISO 25119:2018, EN 50657:2017 und IEC 61508:2010 zertifiziert. Das VX-Toolset for Tricore/AURIX v6.3r1 wurde zusätzlich auch gemäß dem Cybersecurity-Standard ISO/SAE 21434:2021 zertifiziert.



Die Anwender profitieren von einer einfacheren und kostengünstigeren Softwareentwicklung, da sie keine speziellen Kompetenzen und Kenntnisse für die Qualifizierung der Tools erwerben müssen. So können sie ihre Produkte schneller und ohne die Kosten zusätzlicher Zertifizierungsprozesse auf den Markt bringen. Außerdem erhalten sie eine verbesserte Qualität der Cybersecurity-Analyse und können Kosten und Vorlaufzeiten reduzieren. TASKING baut so seine Position als One-Stop-Shop für die AURIX-Softwareentwicklung weiter aus.



„Mit der zunehmenden Vernetzung der Fahrzeuge wird die Cybersecurity neben der funktionalen Sicherheit für OEMs und Zulieferer immer wichtiger. Das spielte auch bei der Entwicklung unserer AURIX™-Mikrocontroller eine große Rolle“, sagte Stefan Tauche, Tool Partner Manager bei der Infineon Technologies AG. „Mit der Zertifizierung bestätigt der TÜV Nord, dass sich mit dem TASKING VX-Toolset for Tricore/AURIX v6.3r1, der Qualifizierungsaufwand und die Kosten für den Anwender erheblich reduzieren.“



„Wir freuen uns, dass der TÜV Nord zum wiederholten Mal die Eignung unserer Tools für die Entwicklung sicherheitskritischer Anwendungen bestätigt hat“, sagte Gerard Vink, Industry Specialist Product Definition bei TASKING. „So können sich Kunden bei der Entwicklung ihre Anwendungen in Bezug auf funktionale Sicherheit und Security voll auf unsere Tools verlassen.“



Die TÜV-Zertifikate der Tools können über die Webseite von TASKING heruntergeladen werden. Für das VX-Toolset for Tricore/AURIX v6.3r1 ist nun – passend zur Cybersecurity-Zertifizierung – ein kombiniertes Safety/Security Manual verfügbar. Über TASKING



Die TASKING Germany GmbH ist ein führender Anbieter von Entwicklungstools für Embedded-Software mit Hauptsitz in München. Die Entwicklungstools von TASKING werden von Automobilherstellern und dem weltweit größten Tier-1-Zulieferer eingesetzt, um Hochleistungsanwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren. Diese Kunden und Kunden aus angrenzenden Branchen vertrauen auf die Entwicklungstools von TASKING, um die neuesten Anwendungen zu entwickeln und dabei ein Optimum an Zuverlässigkeit, funktionaler Sicherheit und Leistung zu erreichen.

