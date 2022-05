TASKING auf der embedded world 2022 In Halle 4, Stand 255 zeigt TASKING die neuesten Tools für die Entwicklung von Embedded-Automotive-Software. München, 31. Mai 2022 – Die TASKING GmbH zeigt auf der embedded world 2022 (21. bis 23. Juni 2022 in Nürnberg) die neuesten Tools für die Entwicklung von leistungsstarker und sicherer Embedded-Automotive-Software. Interessierte Entwickler können sich am TASKING-Stand die Demos ansehen und zusätzlich mit Experten über die Herausforderungen und Technologien ihrer jeweiligen Anwendungen diskutieren.



Zu den Highlights am TASKING-Stand (Halle 4, Stand 255) gehören unter anderem: Der TASKING SmartCode, die Software-Entwicklungsumgebung für die dritte Generation der Infineon AURIX™ Mikrocontroller-Familie TC4x,



Der TASKING TriCore Inspector, ein Teil des TASKING Safety Eco-Systems, mit dem der Aufwand für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften während der gesamten Projektdauer verringert wird (z. B. IS026262)



Das TASKING VX-Toolset for ARM, die Compiler Toolchain unterstützt nun auch die Mikrocontroller-Familie Infineon TRAVEO™ T2G, die auf ARM Cortex-M4 / Cortex-M7 basiert. Daneben finden am Stand auch die TASKING Tech Talks statt. Folgende Themen werden in Präsentationen mit Partnern behandelt: ISO21434 – Secure Automotive Software Development (TASKING, Di 13:30 Uhr, Mi 13:30 Uhr, Do 11:30 Uhr)



Software defined vehicle from tool vendor perspective (TASKING, Di 15:30 Uhr, Mi 11:30 Uhr, Do 10:00 Uhr)



MICROSAR Platform Package for AURIX Microcontroller family (Vector, Di 10:00 Uhr, Mi 10:00 Uhr)



Boost your performance with SmartCode and PPU (Infineon, Di 11:30 Uhr, Mi 15:30 Uhr) Wer leider nicht auf die Messe fahren kann oder will, hat die Möglichkeit den Messestand von TASKING virtuell zu besuchen: Interessierte können sich einige der Highlights online ansehen.



Über TASKING



Die TASKING Germany GmbH ist ein führender Anbieter von Entwicklungstools für Embedded-Software mit Hauptsitz in München. Die Entwicklungstools von TASKING werden von Automobilherstellern und dem weltweit größten Tier-1-Zulieferer eingesetzt, um Hochleistungsanwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren. Diese Kunden und Kunden aus angrenzenden Branchen vertrauen auf die Entwicklungstools von TASKING, um die neuesten Anwendungen zu entwickeln und dabei ein Optimum an Zuverlässigkeit, funktionaler Sicherheit und Leistung zu erreichen.

