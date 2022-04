TASKING erweitert das VX-Toolset für ARM Die neue Version unterstützt auch die Mikrocontroller-Familie TRAVEO™ T2G von Infineon. München, 19. April 2022 – Die TASKING GmbH stellt die neue Version v6.0r1 des VX-Toolsets für ARM Cortex-M vor. Die Compiler Toolchain unterstützt nun auch die Mikrocontroller-Familie Infineon TRAVEO™ T2G, die auf ARM Cortex-M4 / Cortex-M7 basiert.



Infineon und TASKING arbeiten seit vielen Jahren gemeinsam an den Software-Entwicklungswerkzeugen für TriCore™/AURIX™ (TC2x, TC3x und TC4x). Mit der Erweiterung des Toolsets zur Unterstützung der TRAVEO T2G-Familie bietet TASKING jetzt auch Toolchains für das gesamte MCU-Portfolio von Infineon. Damit sind ab sofort Compiler sowohl für TRAVEO T2G als auch für AURIX von einem einzigen Tool-Partner verfügbar. Das erleichtert die Arbeit von Anwendern, die sowohl AURIX- als auch TRAVEO T2G-Mikrocontroller nutzen. Aber auch neue Kunden, die Body- und Comfort-Anwendungen entwickeln, profitieren von den erweiterten Möglichkeiten.



„Durch die Erweiterung des VX-Toolset für ARM Cortex-M entsteht ein starkes Ökosystem für unsere TRAVEO T2G-Mikrocontroller“, sagt Ralf Ködel, Vice President Microcontroller bei Infineon. „So können TASKING und Infineon den gemeinsamen Kundenstamm unterstützen und erweitern.“



„Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Infineon weiter zu vertiefen, indem wir mit dem VX-Toolset für ARM Cortex-M jetzt auch den TRAVEO T2G unterstützen“, sagt Florian Süßmair, Director Product Marketing bei TASKING. „Gerade Kunden, die bereits unsere Toolchains für AURIX nutzen, profitieren nun von der Erweiterung: Sie bekommen einen TASKING Compiler für TRAVEO T2G in gewohnter Qualität und basierend auf der gleichen Technologie wie die AURIX-Toolchains.“



Das VX-Toolset für ARM Cortex-M ist gemäß ISO 26262 bis ASIL D zertifiziert. Eine TÜV-Zertifizierung ist für dieses Jahr geplant. Mit der Toolchain liefert TASKING zudem ein Safety Manual: Solange die Anwender die dort beschriebenen Empfehlungen befolgen, können sie die Toolchain für die Entwicklung sicherheitskritische Anwendungen bis ASIL D ohne weitere Qualifizierungsmaßnahmen nutzen. Das vereinfacht und beschleunigt die Zertifizierung des Systems erheblich und reduziert die Kosten für den Kunden.



Verfügbarkeit



Das TASKING VX-Toolset für ARM Cortex-M v6.0r1 ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen unter https://www.tasking.com/products/arm.



Webinar



Für Interessierte veranstaltet TASKING am 28. April 2022 ein Webinar zum Produkt-Release. Um 9:30 Uhr (MESZ) sowie um 18:30 Uhr (MESZ) stellen Mohamed Zuhair, Field Application Engineer, und Dheeraj Ghupta, Field Application Engineer, das TASKING VX-Toolset für ARM Cortex-M v6.0r1 vor. Detaillierte Informationen zur Anmeldung finden Sie unter www.tasking.com/events. Über TASKING



Die TASKING Germany GmbH ist ein führender Anbieter von Entwicklungstools für Embedded-Software mit Hauptsitz in München. Die Entwicklungstools von TASKING werden von Automobilherstellern und dem weltweit größten Tier-1-Zulieferer eingesetzt, um Hochleistungsanwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren. Diese Kunden und Kunden aus angrenzenden Branchen vertrauen auf die Entwicklungstools von TASKING, um die neuesten Anwendungen zu entwickeln und dabei ein Optimum an Zuverlässigkeit, funktionaler Sicherheit und Leistung zu erreichen.

