TASKING ermöglicht sicherere Automotive-Software Der TASKING TriCore Inspector identifiziert Compiler-Fehler in sicherheitskritischen Anwendungen. München, 22. März 2022 – Die TASKING GmbH stellt den TASKING TriCore Inspector vor, ein Software-Tool, das Entwicklern in der Automobilindustrie hilft, Probleme aufgrund von Compiler-Fehlern zu finden und zu umgehen.



Wie jede Software können auch Compiler Fehler enthalten, die unter bestimmten Umständen wiederum Fehler in der ausgegebenen Software erzeugen. Im Automotive-Bereich muss die Sicherheit der Insassen und anderer Verkehrsteilnehmer bestmöglich geschützt werden.



Um das sicherzustellen, müssen sowohl OEMs als auch Tier-1-Zulieferer Softwarefehler vermeiden. Nur so können Unfälle verhindert, teure Rückrufaktionen vermieden und die Anforderungen der funktionalen Sicherheit nach ISO 26262 erfüllt werden. Aus diesem Grund müssen Softwareentwickler alle ihre Projekte regelmäßig auf bekannte Compiler-Probleme überprüfen. Zum Beispiel können Anwender, die mit dem VX-toolset von TASKING Code für die Infineon AURIX Mikrocontroller-Familie entwickeln, im TASKING Issues Portal auf alle dokumentierten Fehler zugreifen. Dort sind auch für jeden Fehler Workarounds hinterlegt, die der Nutzer einsetzen kann, bis ein Patch zur Verfügung steht, der den Fehler behebt.



Die Überprüfung des Software-Codes ist jedoch aufwendig, deshalb hat TASKING in Zusammenarbeit mit dem Lead-Kunden ZF den TriCore Inspector entwickelt. Das Tool basiert auf der TASKING Compiler-Technologie und findet automatisch Compiler-Fehler in der von der VX-toolchain for AURIX/TriCore ausgegebenen Software.



„Für ZF steht die Sicherheit unserer Produkte selbstverständlich an erster Stelle. Daher freuen wir uns über die erfolgreiche Zusammenarbeit, die zum TASKING TriCore Inspector geführt hat“, erklärt Dieter Bauer, SW Supply Manager bei ZF. „Dank des neuen Tools können wir erheblich effizienter als bisher dafür sorgen, dass unsere Produkte sicher sind. Darauf können sich unsere Kunden verlassen.“



Der Inspector findet alle bekannten Compiler-Fehler für alle Risiko-Gruppen (Software Integrity Level, SIL1/2/3/4). Dadurch entfällt der hohe Aufwand für die manuelle Fehlersuche. Falls der Code von einem Compiler-Fehler betroffen ist, erhält der Entwickler die genaue Fehlerbezeichnung und Referenz zur TASKING Issues Portal Datenbank. Auf dieser Grundlage kann der Anwender dann schnell und einfach entscheiden, ob seine Sicherheitsvorkehrungen beeinträchtigt sind und welche weiteren Maßnahmen nötig sind.



„Der TriCore Inspector erleichtert es Automotive-Entwicklern ungemein, für die Sicherheit ihrer Software-Produkte zu sorgen“, sagt Joachim Hampp, Product Architect bei TASKING. „Niemand kennt unseren Compiler so gut wie wir selbst. Daher wird auch kein anderer Bug-Finder Fehler so gut aufspüren können wie unser TriCore Inspector.“



Verfügbarkeit

Der TASKING TriCore Inspector ist ab sofort für die Versionen v6.2.r2 und v6.3r1 des VX-toolset for TriCore/AURIX verfügbar. Weitere Informationen unter https://www.tasking.com/products/tasking-tricore-inspector.



Webinar

Für Interessierte veranstaltet TASKING am 31. März 2022 ein Webinar unter dem Titel „TASKING TriCore Inspector – Automated Software Quality Analysis Tool”. Um 9:30 Uhr (MEZ) sowie um 19:00 Uhr (MEZ) stellt Dheeraj Guptha, Field Application Engineer, den TASKING TriCore Inspector vor. Detaillierte Informationen zur Anmeldung finden Sie unter www.tasking.com/events.

Über TASKING



Die TASKING Germany GmbH ist ein führender Anbieter von Entwicklungstools für Embedded-Software mit Hauptsitz in München. Die Entwicklungstools von TASKING werden von Automobilherstellern und dem weltweit größten Tier-1-Zulieferer eingesetzt, um Hochleistungsanwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren. Diese Kunden und Kunden aus angrenzenden Branchen vertrauen auf die Entwicklungstools von TASKING, um die neuesten Anwendungen zu entwickeln und dabei ein Optimum an Zuverlässigkeit, funktionaler Sicherheit und Leistung zu erreichen.

www.tasking.com Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2022 by Mexperts AG » TASKING » Presse Informationen » Presse-Information Datum: 22.03.2022 10:00

Nummer: PR_02_22_TriCoreInspector_DE » Bildmaterial Bitte klicken Sie auf die Bildvorschau, um die hochauflösende Version zu öffnen. » Weitere Hilfe zu Downloads



Der TASKING TriCore Inspector findet automatisch Compiler-Fehler in der von der VX-toolchain for AURIX/TriCore ausgegebenen Software.

» Kontakt TASKING Germany GmbH

Streitfeldstrasse 19

81673 München



Florian Süßmair

Tel. +49 89 2620 10085

E-Mail:

florian.suessmair@tasking.com » Kontakt Agentur MEXPERTS AG

Wildmoos 7

82266 Inning am Ammersee



Matthias Heise

Tel.: +49 8143 59744-20

E-Mail: matthias.heise@mexperts.de » Weitere Meldungen 22.03.2022 10:00

TASKING ermöglicht sicherere Automotive-Software



20.01.2022 10:00

TASKING unterstützt die Anwendungsentwicklung für die neuen AURIX™-Mikrocontroller von Infineon