TASKING unterstützt die Anwendungsentwicklung für die neuen AURIX™-Mikrocontroller von Infineon Die Software-Entwicklungsumgebung TASKING SmartCode unterstützt erste Anwender der neuen Generation der Infineon-Mikrocontroller. München, 20. Januar 2022 – Die TASKING GmbH stellt den neuen TASKING SmartCode vor, eine Software-Entwicklungsumgebung für die dritte Generation der Infineon AURIX™ Mikrocontroller-Familie TC4x.



Die kommende AURIX-Mikrocontroller-Familie bietet einen Leistungszuwachs und Migrationspfad auf zukünftige Anforderungen für die führende AURIX TC3x MCU-Familie. Sie verfügt über den TriCore™ 1.8 der nächsten Generation sowie über skalierbare Beschleuniger. Dazu gehört die neue Parallel Processing Unit (PPU) sowie ein digitaler SIMD-Vektor-Signalprozessor (DSP), der die Anforderungen verschiedener KI-Topologien erfüllt.



Die AURIX TC4x-Familie unterstützt Entwickler bei einer Vielzahl von Automotive-Anwendungen, einschließlich der zukünftigen funktionalen Integration von domänen- und zonenbasierten E/E-Architekturen. Die Mikrocontroller-Familie eignet sich somit sowohl für Anwendungen in der Elektromobilität als auch für die nächste Stufe des automatisierten Fahrens.



Die Serienproduktion der ersten AURIX TC4x-Serie ist für Ende 2024 geplant. Bereits in den ersten Wochen des neuen Jahres 2022 haben Lead-Kunden von Infineon die ersten TC49x-Muster erhalten. Damit diese ihre Projekte zeitnah starten können, ist ab sofort die erste produktive Version von TASKING SmartCode verfügbar.



Der neue TASKING SmartCode unterstützt sowohl den AURIX TriCore v1.8-Befehlssatz der nächsten Generation als auch den neuen Hochleistungs-KI-Beschleuniger namens Parallel Processing Unit (PPU). Damit ist der TASKING SmartCode derzeit die einzige produktive Entwicklungsumgebung mit Compiler am Markt, der alle Architekturen im AURIX TC4x (TriCore Compiler, SCR Compiler, GTM Compiler und PPU Compiler) unterstützt.



Der TASKING SmartCode eignet sich auch für die Entwicklung von Software in sicherheitskritischen Anwendungen gemäß ISO26262 bis ASIL D und ist natürlich auch dementsprechend zertifiziert. Er erfüllt auch die Cybersecurity-Anforderungen der neuen ISO/SAE 21434:2021. Dafür bietet TASKING den Anwendern das dazugehörige Safety/Security-Manual an, damit weder zusätzlicher Aufwand noch Kosten für die Tool-Qualifikation entstehen.



„Auch im Auto wird die Software zu einem immer wichtigeren Teil“, erklärt Gregor Zink, CEO TASKING Germany GmbH. „Mit unserem TASKING SmartCode können Automotive-Hersteller und -Zulieferer einfach und schnell Software für die AURIX-Mikrocontroller von Infineon entwickeln, die zuverlässig funktioniert und die strengsten Sicherheitsanforderungen erfüllt.“



„Unsere langjährige Zusammenarbeit mit TASKING ermöglicht es unseren Kunden sofort mit der Entwicklung loszulegen, sobald die ersten Muster der neuen AURIX-Generation verfügbar sind“, freut sich Thomas Böhm, Senior Vice President Automotive Microcontroller bei Infineon. „Mit den umfassenden Software-Entwicklungstools von TASKING können unsere Kunden die Systemleistung optimieren und ihre Systeme schnell und kostengünstig für ein ASIL-D-Sicherheitskonzept qualifizieren.“



Verfügbarkeit



Der TASKING SmartCode ist ab sofort verfügbar.



Weitere Informationen



Für Interessierte veranstaltet TASKING am 27. Januar 2022 ein Webinar unter dem Titel „New Software Design Environment for Infineon’s Next Generation AURIX TC4x Microcontrollers”. Um 9:30 und um 19 Uhr (MEZ) stellen Florian Süßmair, Director Product Marketing, und Joachim Hampp, Product Architect, den TASKING SmartCode vor. Detaillierte Infos zur Anmeldung finden Sie unter www.tasking.com/events. Über TASKING



Die TASKING Germany GmbH ist ein führender Anbieter von Entwicklungstools für Embedded-Software mit Hauptsitz in München. Die Entwicklungstools von TASKING werden von Automobilherstellern und dem weltweit größten Tier-1-Zulieferer eingesetzt, um Hochleistungsanwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren. Diese Kunden und Kunden aus angrenzenden Branchen vertrauen auf die Entwicklungstools von TASKING, um die neuesten Anwendungen zu entwickeln und dabei ein Optimum an Zuverlässigkeit, funktionaler Sicherheit und Leistung zu erreichen.

www.tasking.com Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2022 by Mexperts AG » TASKING » Presse Informationen » Presse-Information Datum: 20.01.2022 10:00

Nummer: PR_01_22_SmartCode_DE » Bildmaterial Bitte klicken Sie auf die Bildvorschau, um die hochauflösende Version zu öffnen. » Weitere Hilfe zu Downloads



Ab sofort ist die erste produktive Version von TASKING SmartCode verfügbar, der Entwicklungsumgebung für die neuen AURIX™-Mikrocontroller von Infineon.

» Kontakt TASKING Germany GmbH

Streitfeldstrasse 19

81673 München



Florian Süßmair

Tel. +49 89 2620 10085

E-Mail:

florian.suessmair@tasking.com » Kontakt Agentur MEXPERTS AG

Wildmoos 7

82266 Inning am Ammersee



Matthias Heise

Tel.: +49 8143 59744-20

E-Mail: matthias.heise@mexperts.de » Weitere Meldungen 20.01.2022 10:00

TASKING unterstützt die Anwendungsentwicklung für die neuen AURIX™-Mikrocontroller von Infineon