soblue Photovoltaik-Thermie (PVT)-Modul erhält Solar Keymark-Zertifizierung mit Bestwerten Das KIWA Prüfinstitut zertifiziert mit dem soblue Multi-NRG Panel den bis dato leistungsstärksten Hybridkollektor – mit der Solar Keymark-Zertifizierung qualifiziert sich das PVT-Modul für staatliche und nicht-staatliche Förderungen 18. Dezember 2024 – Die hocheffizienten Photovoltaik-Thermie (PVT) Multi-NRG Panels von soblue, dem führenden Hersteller leistungsstarker PVT-basierter Energiesysteme, sind jetzt nach dem Solar Keymark zertifiziert und somit qualifiziert für die wichtigsten Förderprogramme. Die Zertifizierung wurde auf Grundlage der Normen EN ISO 9806:2017 (für den thermischen Teil) und EN 61215 und EN IEC 61730 (photovoltaischer Teil) vom unabhängigen Prüfinstitut KIWA durchgeführt.



Für Kunden bedeutet die Zertifizierung des soblue Multi-NRG Panels nach diesem strengen Industriestandard, dass ihre Anlagen den höchsten Qualitätsstandards entsprechen und sich – dank der höchsten je gemessenen Energieerträge – durch beste Wirtschaftlichkeit auszeichnen.



Für Architekten und Planer ist die Solar Keymark Zertifizierung des soblue Multi-NRG Panels ebenfalls ein doppelter Gewinn: Zum einen bekommen sie einen Kollektor, der das Leistungsspektrum nach oben erweitert. Zum anderen können sie ihre Ertragsplanungen anhand standardisierter Testgrößen verfestigen und gleichzeitig einen belastbaren Vergleich mit weniger leistungsfähigen Kollektoren herstellen.



Höchste Energieerträge nachgewiesen



In den umfangreichen Tests haben die patentierten Kombi-Flachmodule von soblue unter anderem ihre herausragende Leistung nachgewiesen: Unter Standard-Testbedingungen (1000 W/m2 Einstrahlung, Umgebungstemperatur 25 °C, delta-T = 0 °C, Windgeschwindigkeit 0 m/s) gehören sie derzeit zu den effizientesten PVT-Modulen auf dem Markt; sie liefern fast 20% Strom und zusätzlich 60% Wärme aus der Sonneneinstrahlung.



Im Sinne des Kunden und der Praxis haben die soblue-Ingenieure jedoch bei der Entwicklung des Multi-NRG Kollektors nicht auf die Standard-Testbedingungen im Labor abgezielt. Vielmehr haben sie das nun zertifizierte Modul so optimiert, dass es unter üblichen Praxisbedingungen Höchstleistungen erbringt: Nutzt das System den Kollektor als Wärmekollektor, wird das Modul meistens mit einer Einlasstemperatur zwischen -10 °C oder -5 °C im Vergleich zur Außentemperatur gefahren. Gerade in diesem Bereich liefert das soblue Multi-NRG Panel hervorragende thermische Erträge: Über 1.500 W bei starker Sonneneinstrahlung und knapp 800 W bei bedecktem Wetter. Bei Nacht – ohne jegliche Solareinstrahlung – erzielt ein soblue Multi-NRG Kollektor immer noch ca. 200 W; bei der hohen Anzahl von Nachtstunden pro Jahr ein überaus bedeutender, entscheidender Beitrag an den jährlichen Gesamtertrag.



In den Sommermonaten kann das soblue Multi-NRG Panel vom System als aktives Kühlelement verwendet werden; in diesem Modus wird das Modul nachts als Wärmeabstrahler eingesetzt. Wenn das Panel mit 10 °C Übertemperatur (i. Vgl. zur Umgebungstemperatur) beschickt wird, ergibt dies eine Kühlleistung von fast 400 W pro Kollektor. „Unsere PVT-Module haben ihre einzigartige Effizienz bereits bei in der Praxis – wie für die Pfister AG – überzeugend unter Beweis gestellt“, sagt Alex Bircher, CTO von soblue. „Wir freuen uns sehr, dass die herausragenden Leistungsdaten unserer Kombi-Flachmodule jetzt auch in unabhängigen Test nachgewiesen und in der Solar Keymark Zertifizierung festgehalten wurden.“



Für das Industriegebäude sowie die energieintensiven Prozessanlagen der Carrosserie Pfister AG in Herisau in der Schweiz hat soblue 2024 die bis dato größte und effizienteste PVT-Anlage Europas realisiert. Im Zusammenspiel mit Erdsonden und Wärmepumpen liefern dort 240 soblue Multi-NRG Kollektoren mit insgesamt 104 kWp elektrischer und 324 kWp thermischer Leistung fossilfrei Strom, Wärme und Kühlung.



Das Solar Keymark ist ein freiwilliges, unabhängiges Zertifizierungszeichen für solarthermische Produkte. Als vertrauenswürdiges Label bestätigt es dem Endanwender, dass ein Produkt den relevanten europäischen Normen entspricht und zusätzliche Anforderungen erfüllt – und somit förderfähig nach verschiedenen staatlichen und nicht-staatlichen Förderprogrammen ist. Das Solar Keymark ist ein europäisches Zertifikat, das auch weltweit immer mehr Anerkennung findet. Mehr Infos zu Solar Keymark unter https://solarkeymark.eu/.



Alle Informationen zu soblue und den soblue-PVT-Lösungen wie dem soblue Multi-NRG Panel Typ 144 CF stehen zur Verfügung unter www.soblue.com. Über soblue



Die soblue AG ist ein innovatives Unternehmen, spezialisiert auf die Herstellung und Umsetzung von hochmodernen PVT (Photovoltaik-Thermie)-Systemen. Mit einer Kombination aus fortschrittlicher PVT-Technologie und intelligentem Energiemanagementsystem leistet soblue einen bedeutenden Beitrag zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur Reduzierung von CO2-Emissionen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative und nachhaltige Energielösungen anzubieten, die nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch vorteilhaft sind. Der Kunde erhält von soblue eine umfassende Unterstützung von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme seiner PVT-Anlage.



Weitere Informationen zu soblue unter www.soblue.com

