„Spross Energievision“ erfolgreich umgesetzt: Kompakte PVT-Anlage von soblue macht das Dach zum Hochleistungskraftwerk für Wärme und Strom Hocheffiziente Multi-NRG-Panels von soblue erzeugen auch im Winter überdurchschnittlich viel Wärme und decken damit 65 % des Jahreswärmebedarfs des Gesamtgebäudes ab 15. Juli 2024 – soblue demonstriert mit dem Vorzeigeprojekt „Spross Energievision“ in Wallisellen bei Zürich, wie nachhaltiges Wohnen der Zukunft aussieht: Ein nur 79 m² großes PVT-Kollektorenfeld versorgt die 1.200 m² des hochmodernen Mehrfamilienhauses der Bauherren Spross mit 65 % seines jährlichen Wärmebedarfs und produziert gleichzeitig Strom für das Gebäude. Herzstück des innovativen Energiesystems ist das leistungsstarke Multi-NRG Panel Typ 144 CF von soblue, das auf effiziente Weise Strom, Wärme und Kühlung aus der Sonneneinstrahlung und der Umgebungsluft gewinnt – bei Sonnenschein, bei Bewölkung und in der Nacht.



Insbesondere in den Übergangszeiten und im Winter sind die Energieerträge der soblue-PVT-Anlage im Vergleich zu anderen Lösungen extrem hoch: Messungen im November ergaben eine Stromausbeute von 11 kWh pro Kollektor, während der Wärmeertrag – trotz kühler Temperaturen und bedecktem Wetter – rekordverdächtige 100 kWh pro Kollektor betrug. Das nur 2,08 m² große soblue Multi-NRG Panel sammelte somit knapp 10-mal mehr Wärmeenergie als Stromenergie. Über den gesamten Winter (November 2023 bis Februar 2024) ergaben die Messungen 48 kWh Stromertrag und 354 kWh Wärmeertrag pro Modul, also 7-mal mehr Wärme als Strom. Auf das Jahr gerechnet deckt die kleine, aber hocheffiziente Anlage damit 65 % des Jahreswärmebedarfs des Gesamtgebäudes mit 1.200 m² Energiebezugsfläche ab.



Das ambitionierte Ziel der Brüder Reini und Markus Spross war ein modernes, ökologisch nachhaltiges Mehrfamilienhaus mit hoher Lebensqualität, welches so CO 2 -neutral wie möglich mit Strom- und Wärmeenergie versorgt wird. Dabei galt es einige Hindernisse zu bewältigen, denn aufgrund des Quartierplans konnte keine Geothermie (Erdsonden) eingesetzt werden. Außerdem sollte noch Platz für eine großzügige Aussichtsterrasse auf dem Dach bleiben.



Die Lösung lieferte PVT-Spezialist soblue mit einer leistungsstarken Anlage bestehend aus 38 Multi-NRG Panel Typ 144 CF mit 35° Süd-Ausrichtung. Die elektrische Leistung der Anlage beträgt in Summe 14 kWp; die thermische Maximalleistung bei der Wärmegewinnung beträgt 42 kWp.

Die herausragende Besonderheit des patentierten PVT-Moduls von soblue ist seine Bauweise: Statt eines Wärmetauschers mit Absorber, nutzt der Kollektor reines Wasser als Wärmeträger und bringt dieses in vollflächigen und direkten Wärmeaustausch mit dem Glas-Glas-PV-Modul. So erzeugen die Multi-NRG-Panels hocheffizient viel nachhaltige elektrische und thermische Energie, letztere selbst unter geringer Sonneneinstrahlung, bei Bewölkung oder bei Nacht. Die soblue-Steuerung überwacht die Energiegewinnung und sorgt für eine optimale Wärmeabgabe über die Wärmepumpe.



„Die zukunftsweisende soblue-PVT-Technologie hat das Potenzial, einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung großer Gebäude und zur erfolgreichen Energiewende zu leisten“, sagt Alex Bircher, CTO von soblue.



Die Bauherren Reini und Markus Spross pflichten ihm bei: „Wir sind äußerst zufrieden mit den Ertragsdaten unserer Anlage. Unsere Erwartungen wurden deutlich übertroffen. Nun hoffen wir, dass unser erfolgreiches Beispiel Schule macht, und viele weitere solche Anlagen, auch im größeren Stil, unsere Energiewirtschaft grüner und nachhaltiger machen.“



Alle Informationen über soblue und die soblue-PVT-Lösungen, wie dem soblue Multi-NRG Panel Typ 144 CF, finden sich unter www.soblue.com.



Die soblue AG ist ein innovatives Unternehmen im Bereich nachhaltiger Energiesysteme. soblue hat sich auf die Herstellung und Umsetzung von hochmodernen PVT (Photovoltaik-Thermie)-Systemen spezialisiert, die eine effiziente Umwandlung von Sonnen- und Umgebungsenergie in Strom, Wärme und Kühlung ermöglichen. Mit einer Kombination aus fortschrittlicher PVT-Technologie und intelligentem Energiemanagementsystem leistet soblue einen bedeutenden Beitrag zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative und nachhaltige Energielösungen anzubieten, die nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch vorteilhaft sind. Der Kunde erhält von soblue eine umfassende Unterstützung von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme seiner PVT-Anlage.



Weitere Informationen zu soblue unter www.soblue.com

