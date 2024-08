Zukunftstechnologie PVT: soblue liefert grüne Prozessenergie im Neubau der Carrosserie Pfister AG Die leistungsstarken Multi-NRG-Kollektoren von soblue sind ein Schlüssel zur effizienten Nutzung erneuerbarer Energiequellen in nachhaltigen Industrie- und Gewerbegebäuden 21. August 2024 – soblue, führender Hersteller leistungsstarker Photovoltaik-Thermie-Systeme, hat für die Carrosserie Pfister AG in Herisau/Schweiz die derzeit modernste und effizienteste PVT-Anlage Europas erstellt und in Betrieb genommen. Zusammen mit starken Partnern im Bereich Erdsonden und Wärmepumpen versorgt das soblue Energiesystem das Industriegebäude und die Prozessanlagen mit Strom, Wärme und Kühlung – komplett fossilfrei. Die Carrosserie Pfister AG beweist mit dem Neubau, den auf Effizienz und Nachhaltigkeit ausgelegten Prozessen und dem komplett fossilfreien Energieversorgungssystem Innovationskraft, ökologische Verantwortung und Weitsicht, die über die Industrie hinaus Maßstäbe setzt.



Leistungsstarke Multi-NRG-Panel für multifunktionale Energielösungen



Die Multi-NRG-Module von soblue nutzen die erneuerbare Sonnenenergie und Umgebungstemperatur zur gleichzeitigen Erzeugung von elektrischem Strom, Wärme und Kühlung. Jedes Panel von 2,1 m2 Fläche erzielt einen maximalen Output von bis zu 440 Wp (elektrisch) und 1.350 Wp (thermisch). Im Vergleich zu herkömmlichen PV-Kollektoren erreichen die soblue-Panel damit auf gleicher Fläche ein Mehrfaches an Energieertrag. Ihr Gesamtwirkungsgrad bezogen auf die eingefangene Sonnenenergie beträgt beeindruckende 81 % im Labor, und nicht weniger beeindruckende 55 bis 65 % in der täglichen Praxis. Die Effizienz der Energiegewinnung beruht auf dem direkten und vollflächigen Wärmeaustausch, der auch bei schwacher Sonneneinstrahlung, in der Nacht oder bei Regen größte Energieerträge erzeugt.



Auf dem Dach des neuen Unternehmensgebäudes der Carrosserie Pfister AG wurden durch die Hablützel AG (Tochter der Osterwalder Gruppe) insgesamt 240 soblue Multi-NRG Panels mit insgesamt 105 kWp elektrischer und 324 kWp thermischer Leistung installiert. Damit besitzt Carrosserie Pfister AG die derzeit größte und effizienteste PVT-Anlage Europas.



Bei Carrosserie Pfister AG werden neben der PVT-Technologie auch geothermische Ressourcen genutzt: 19 Erdsonden unterstützen die 680 kW starke Wärmepumpe des Gebäudes im Winter. Im Sommer können die Erdsonden durch den Wärmeüberschuss aus dem soblue-Kollektorenfeld regeneriert werden. Die Kombination dieser nachhaltigen Systeme unterstreicht den Trend zu multifunktionalen Energielösungen, die den ökologischen Fußabdruck von Unternehmen reduzieren. Im Fall der Carrosserie Pfister AG wird damit nicht nur ein Höchstmaß an Energieautarkie erreicht, sondern auch eine fast vollständige CO 2 -Neutralität des Gebäudebetriebs erreicht.



Vorreiter in Nachhaltigkeit



Die Einweihung des neuen Unternehmensgebäudes von Pfister fand im Mai 2024 statt. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit unserem hochmodernen Neubau ein Leuchtturm-Projekt in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz realisiert haben“, sagte Fabian Pfister, der zusammen mit seinem Bruder Simon den hochinnovativen Betrieb in zweiter Generation führt, bei der Einweihungsfeier. „Die PVT-Anlage von soblue leistet einen erheblichen Beitrag zur Energieunabhängigkeit und Dekarbonisierung der Prozessenergie und stärkt unsere Positionierung als umweltbewusstes Unternehmen.“



„Mit der zukunftsweisenden PVT-Anlage für die Carrosserie Pfister AG zeigen wir, wie sich ein hoher Nachhaltigkeitsanspruch mit innovativer Technologie umsetzen lässt“, sagte Alex Bircher, CTO von soblue. „Der Bauherr stellte ehrgeizige Anforderungen punkto Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit an das Gesamtenergiekonzept. Alle Beteiligten haben im Neubau der Carrosserie Pfister AG die besten, schon heute verfügbaren, Zukunftstechnologien vereint und damit ein Referenzprojekt für die Energiewende geschaffen.“



Alle Informationen zu den soblue Multi-NRG-Kollektoren und dem soblue Energiesystem finden sich unter https://www.soblue.com/pvt-panel.html. Über soblue



Die soblue AG ist ein innovatives Unternehmen, spezialisiert auf die Herstellung und Umsetzung von hochmodernen PVT (Photovoltaik-Thermie)-Systemen. Mit einer Kombination aus fortschrittlicher PVT-Technologie und intelligentem Energiemanagementsystem leistet soblue einen bedeutenden Beitrag zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur Reduzierung von CO2-Emissionen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative und nachhaltige Energielösungen anzubieten, die nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch vorteilhaft sind. Der Kunde erhält von soblue eine umfassende Unterstützung von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme seiner PVT-Anlage.



Weitere Informationen zu soblue unter www.soblue.com

