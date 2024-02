Siemens schließt sich der Semiconductor Education Alliance an, um dem Fachkräfte- und Talentmangel in der globalen Halbleiterindustrie zu begegnen Siemens Digital Industries Software hat heute bekannt gegeben, dass es sich der Semiconductor Education Alliance angeschlossen hat, um den Aufbau und die Pflege erfolgreicher Expertennetzwerke in den Bereichen IC-Design und EDA (Electronic Design Automation) zu unterstützen – von Lehrern und Schulen bis hin zu Universitäten, Verlagen, Bildungstechnologieunternehmen und Forschungseinrichtungen.



Die Semiconductor Education Alliance wurde 2023 von Arm mit dem Ziel gegründet, Bildungs- und Kompetenzlücken im globalen Halbleiterbereich zu schließen. Sie bringt wichtige Akteure aus Industrie, Wissenschaft und Behörden zusammen, um Ressourcen bereitzustellen, die Lehrkräften, Forschern, Ingenieuren und Lernenden den Zugang zu neuen, verbesserten Bildungswegen erleichtern.



„Der Beitritt von Siemens zur Semiconductor Education Alliance ist ein bedeutender Schritt in unseren gemeinsamen Bemühungen zur Förderung von Expertennetzwerken in der MINT-Bildung und –Forschung unter Einbeziehung von akademischen und industriellen Partnern in der gesamten EDA-Branche“, sagte Mike Ellow, Executive Vice President, Electronic Design Automation, Siemens Digital Industries Software. „Im Rahmen dieser Allianz führen wir spezifische Projekte durch, die auf die Entwicklung der Arbeitskräfte in der Halbleiterindustrie abzielen und allen Beteiligten zugute kommen. Siemens strebt außerdem an, Ressourcen, Fähigkeiten und Fachwissen in einem flexiblen, föderierten und offenen Modell über eine Vielzahl von Foren zu teilen.“



„Die weltweite Halbleiterindustrie sieht sich mit einem Mangel an Fähigkeiten und Talenten konfrontiert, der ein branchenweites Handeln erfordert“, sagte Khaled Benkrid, Senior Director, Education and Research bei Arm. „Die Semiconductor Education Alliance wurde ins Leben gerufen, um die Herausforderungen im Bereich der Halbleiterqualifikation anzugehen. Wir begrüßen die Fähigkeiten, die Siemens in die Allianz einbringt, da wir uns als Industrie zusammenschließen, um Talente zu fördern.“



„Die Halbleiterindustrie braucht bis 2030 mehr als eine Million zusätzliche Fachkräfte, um mit der globalen Nachfrage Schritt zu halten“, sagte Dora Smith, Senior Director des Global Academic Program bei Siemens Digital Industries Software. „Die Partnerschaft mit Arm im Rahmen der Semiconductor Education Alliance hilft uns, gemeinsam Wege zu finden, um sowohl die Qualität als auch die Quantität der Talente zu sichern, die für die Förderung von Innovationen und das Marktwachstum benötigt werden. Wir freuen uns darauf, mit diesem Ökosystem von Experten zusammenzuarbeiten, um die Arbeitskräfte zukunftssicher zu machen.“



Weitere Informationen zur Semiconductor Education Alliance finden Sie unter https://www.arm.com/resources/education



Siemens Digital Industries Software unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der digitalen Transformation mithilfe von Software, Hardware und Dienstleistungen der Siemens Xcelerator Business-Plattform. Die Software von Siemens und der umfassende digitale Zwilling ermöglichen es Unternehmen, ihre Design-, Engineering- und Fertigungsprozesse zu optimieren, um die Ideen von heute in die nachhaltigen Produkte der Zukunft zu verwandeln. Von Chips bis hin zu kompletten Systemen, vom Produkt bis zum Prozess, quer durch alle Branchen. Siemens Digital Industries Software – Accelerating transformation.



