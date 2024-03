Siemens demonstriert erste Pre-Silicon-Simulationsumgebung für die Arm Cortex-A720AE für Software Defined Vehicles Siemens Digital Industries Software gab heute bekannt, dass es sein Angebot an Hardware-gestützten Verifizierungsprodukten mit der Software PAVE360™ für Software Defined Vehicles (SDV) um eine beschleunigte Pre-Silicon-Entwicklung in der Cloud erweitert. Die Lösung ist die erste beschleunigte Simulationsumgebung, die den neuen Arm® Cortex®-A720AE CPU IP-Core unterstützt, der im März 2024 eingeführt wurde.



Nach der Ankündigung seiner künftigen Zusammenarbeit mit Arm und AWS Ende 2023 unterstützt Siemens damit nun wichtige Partner aus dem Arm-Netzwerk. Die Integration ausgewählter Partner-Enablement-Lösungen in die Cloud-basierte Entwicklungsplattform wird es Tier-One-Lieferanten und OEMs ermöglichen, frühzeitig Software für den neuen Cortex-A720AE IP-Core zu entwickeln. Das stellt ein Bruch mit der bisherigen Tradition dar, erst auf Silizium zu warten, bevor Software für den neuesten IP-Core entwickelt wird. Dies ermöglicht es Automobilsoftware-Teams, die Shift-Left-Methode anzuwenden, indem extrem schnelle Cloud-basierte Simulationsgeschwindigkeiten für iterative Pre-Silicon-Softwareentwicklung, Debug und Validierung bereitgestellt werden, lange bevor das erste Silizium verfügbar ist.



„Der Umstieg der Automobilindustrie auf das Software-definierte Fahrzeug bedeutet, dass herkömmliche Software- und Hardware-Entwicklungsprozesse nicht mehr gültig sind und sich weiterentwickeln müssen, um die Anforderungen der Branche zu erfüllen“, sagt Mike Ellow, Executive Vice President, Electronic Design Automation, Siemens Digital Industries Software. „Unsere Partnerschaft mit Arm, die eine beschleunigte Simulationsumgebung mit der Cortex-A720AE CPU unterstützt, trägt dazu bei, die Herausforderungen der Automobilindustrie zu bewältigen, indem sie die Markteinführungszeit für SDV-Software durch die Verfügbarkeit beschleunigter Automobilplattformen deutlich vor der Siliziumphase verkürzt.“



Durch die Bereitstellung einer Cloud-basierten Softwareentwicklungslösung mit PAVE360 auf AWS-Cloud-Diensten können Entwickler Simulationsgeschwindigkeiten erleben, die mit denen von Evaluierungsboards konkurrieren, und sind nicht mehr auf herkömmliche langsame Modellierungs- und Simulationsinfrastrukturen vor Ort angewiesen. Die Lösung ist heute für ausgewählte Software-Partner, Tier-One-Lieferanten und OEMs verfügbar. Danach ist eine breite Verfügbarkeit geplant.



„Das Fahrererlebnis wird durch einen Anstieg der Softwareanforderungen und KI-Fortschritte neu definiert. Da die Fahrzeugelektronik immer komplexer wird, müssen Automobilhersteller weiterhin mit dem Tempo der Innovation Schritt halten“, sagt Dipti Vachani, Senior Vice President und General Manager, Automotive Line of Business, Arm. „Indem wir auf neuen virtuellen Plattformen mit Branchenführern wie Siemens zusammenarbeiten, geben wir unsere neuesten Automotive-Enhanced-Technologien den Softwareentwicklern weit vor der Verfügbarkeit von Silizium in die Hände, um die Markteinführungszeit für die Branche drastisch zu verkürzen.“



Um mehr über das Hardware-gestützte Verifizierungsproduktangebot von Siemens, PAVE360 und seine Unterstützung für den Arm Cortex-A720 AE IP-Core, zu erfahren, besuchen Sie Siemens auf der Embedded World Conference vom 9. bis 11. April in Nürnberg oder gehen Sie auf https://blogs.sw.siemens.com/pave360/2024/03/13/new-accelerated-modeling-for-automotive-development-is-here/



Siemens Digital Industries Software unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der digitalen Transformation mithilfe von Software, Hardware und Dienstleistungen der Siemens Xcelerator Business-Plattform. Die Software von Siemens und der umfassende digitale Zwilling ermöglichen es Unternehmen, ihre Design-, Engineering- und Fertigungsprozesse zu optimieren, um die Ideen von heute in die nachhaltigen Produkte der Zukunft zu verwandeln. Von Chips bis hin zu kompletten Systemen, vom Produkt bis zum Prozess, quer durch alle Branchen. Siemens Digital Industries Software – Accelerating transformation.



