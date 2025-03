Murata Power Solutions setzt ROHMs EcoGaN™-Produkte für KI-Server-Netzteile ein 650-V-GaN-HEMTs im TOLL-Gehäuse verbessern Stromversorgungseffizienz Willich-Münchheide, 05. März 2025 – ROHM gibt bekannt, dass Murata Power Solutions, eine Tochtergesellschaft der Murata Manufacturing Group und ein führender Anbieter von elektronischen Komponenten, Batterien und Stromversorgungen in Japan, die 650-V-GaN-HEMTs im TOLL-Gehäuse aus der EcoGaN™-Serie für KI-Server-Netzteile einsetzen wird. Die GaN-HEMTs von ROHM kombinieren einen verlustarmen Betrieb mit hoher Schaltleistung. Die Integration dieser Produkte in das 5,5-kW-KI-Server-Netzteil von Murata Power Solutions ermöglicht eine höhere Effizienz und weitere Miniaturisierung. Die Massenproduktion dieses Netzteils soll im Jahr 2025 beginnen.



Rasche Fortschritte in Bereichen des Internet der Dinge (IoT) wie KI und AR (Augmented Reality) haben in den letzten Jahren zu einem sprunghaften Anstieg des weltweiten Datenverkehrs geführt. Insbesondere der Stromverbrauch für eine einzige KI-generierte Antwort ist schätzungsweise um ein Vielfaches höher als der einer Standard-Internetsuche. Dies verdeutlicht den Bedarf an effizienteren Stromversorgungen für KI-Anwendungen. GaN-Bauelemente sind für ihren niedrigen Einschaltwiderstand und ihre schnelle Schaltleistung bekannt. Sie gewinnen zunehmend an Bedeutung, da sie die Effizienz von Stromversorgungen verbessern und gleichzeitig die Größe von Peripheriekomponenten wie Induktoren in Stromkreisen verringern können.



Dr. Joe Liu, Technical Fellow, Murata Power Solutions

„Wir freuen uns, dass wir durch den Einsatz der GaN-HEMTs von ROHM KI-Server-Netzteile mit höherer Effizienz und Leistungsdichte entwickeln konnten. Die hohe Schaltfähigkeit, die geringe parasitäre Kapazität und die Zero-Reverse-Recovery-Eigenschaften von GaN-HEMTs minimieren die Schaltverluste. Dies ermöglicht höhere Frequenzen in Schaltwandlern und reduziert die Größe der magnetischen Komponenten. Die GaN-HEMTs von ROHM bieten eine wettbewerbsfähige Leistung und außergewöhnliche Zuverlässigkeit, was zu hervorragenden Ergebnissen bei der Entwicklung der 5,5-kW-KI-Server-Netzteile von Murata Power Solutions geführt hat. Wir werden auch in Zukunft mit ROHM, einem führenden Hersteller von Leistungshalbleitern, zusammenarbeiten. Ziel ist es, die Effizienz von Stromversorgungen zu verbessern und das gesellschaftliche Problem des steigenden Strombedarfs anzugehen.“



Yuhei Yamaguchi, General Manager, Power Stage Product Development Div., LSI Business Unit, ROHM Co., Ltd.

“Wir sind sehr erfreut, dass Murata Power Solutions, ein weltweit führender Anbieter von Netzteilen, die EcoGaN™-Produkte von ROHM in seine KI-Server-Netzteile integriert. Die in dieser Anwendung verwendeten GaN-HEMTs im TOLL-Gehäuse mit hoher Wärmeableitung bieten eine branchenführende Schalt-leistung. Dadurch wird die Leistungsdichte und Effizienz der Netzteile von Murata Power Solutions verbessert. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Murata Manufacturing zu vertiefen. Das Unternehmen teilt unsere Vision, durch Elektronik einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Dazu fördert es die Miniaturisierung und Effizienz von Stromversorgungen, um das Leben der Menschen zu bereichern.“



KI-Server-Netzteile von Murata Power Solutions

Die Serie der 1U-Front-End-AC-DC-Netzteile von Murata Power Solutions umfasst die 3,2-kW-Netzteile D1U T-W-3200-12-HB4C (12 V Ausgang) und D1U T-W-3200-54-HB4C (54 V Ausgang) im M-CRPS-Gehäuse in kurzer Bauform und mit hoher Leistungsdichte sowie das 5,5-kW-Netzteil D1U67T-W-5500-50-HB4C für KI-Server. Diese Front-End-Netzteile bieten eine hohe Umwandlungseffizienz, die die strengen Anforderungen von 80+-Titanium- und Open-Compute-Produkten erfüllt. Gleichzeitig unterstützen sie durch einen redundanten N+m-Betrieb die Systemzuverlässigkeit, was sie ideal für die Stromversorgung der neuesten GPU-Server macht. Neben der zuverlässigen und effizienten Stromversorgung von Servern, Workstations und Speicher-/Kommunikationssystemen hilft das flache 1U-Design dieser Geräte, den Platzbedarf der Systeme zu minimieren.



Die Marke EcoGaN™

EcoGaNTM bezieht sich auf ROHMs neue Produktreihe von GaN-Bauelementen, die die Eigenschaften von GaN maximieren und damit zur Energieeinsparung und Miniaturisierung beitragen. Das Ziel ist es, den Stromverbrauch einer Anwendung zu reduzieren, periphere Komponenten zu miniaturisieren und einfachere Designs mit weniger Teilen zu erreichen.

*EcoGaNTM ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von ROHM Co., Ltd.



Weiterführende Webseiten von ROHM

• 650V GaN HEMTs im TOLL-Gehäuse (Pressemitteilung vom Feb. 2025)

https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2025-02-26_news_gan&defaultGroupId=false

• GaN-Leistungsbauelemente (EcoGaN™)

https://www.rohm.com/products/gan-power-devices/



Über Murata Manufacturing

Murata Manufacturing ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von elektronischen Komponenten auf Keramikbasis. Durch den Einsatz von firmeneigenem Fachwissen in den Bereichen Material-entwicklung, Prozessinnovation, Produktdesign und Produktionstechnologie, unterstützt durch Software, Analyse und Bewertung, schafft Murata Manufacturing innovative Produkte, die den Fortschritt der elektronischen Gesellschaft fördern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Murata Manufacturing: https://corporate.murata.com/en-global/



Über ROHM Semiconductor

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

Weitere Informationen zu ROHM finden Sie unter: www.rohm.de

