ROHMs neue TVS-Dioden unterstützen CAN-FD-Hochgeschwindigkeitskommunikation für autonome Fahrzeuge Design mit niedriger Kapazität verhindert Signalverschlechterung; hoher Stoßstromwert verbessert den Schutz elektronischer Komponenten im Fahrzeug Willich-Münchheide, 19. Februar 2025 – Für die Hochgeschwindigkeits-kommunikation in Fahrzeugen hat ROHM bidirektionale TVS-Dioden (ESD-Schutz) entwickelt, die CAN-FD-kompatibel (CAN mit flexibler Datenrate) sind. Die Nachfrage nach solchen Protokollen steigt mit der fortschreitenden Entwicklung des autonomen Fahrens und fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS). CAN FD ist eine zentrale Kommunikationstechnologie für die sichere Echtzeit-Datenübertragung zwischen Kfz-Steuergeräten (ECUs). Die neuen Produkte sorgen für eine hochwertige Übertragung in Fahrzeugen, indem sie elektronische Komponenten wie Steuergeräte vor Überspannungen und elektrostatischen Entladungen (ESD) schützen. Gleichzeitig bewahren sie die Signalintegrität in Hochgeschwindigkeits-Kommunikationssystemen wie CAN FD.

(Bild 1)



Die rasante technologische Entwicklung für autonomes Fahren und ADAS steigert die Nachfrage nach schnellerer und zuverlässigerer Kommunikation in Fahrzeugen. Insbesondere das autonome Fahren erfordert eine rasche und genaue Verarbeitung großer Datenmengen von Kamera-, LiDAR- und Radar-Sensoren. Dies hat zur Einführung des CAN-FD-Protokolls geführt, das Daten schneller und mit höherer Kapazität überträgt als das traditionell in der Automobil-kommunikation verwendete CAN.



Gleichzeitig muss für die Hochgeschwindigkeitskommunikation in Fahrzeugen eine stabile Übertragung auch unter rauen Bedingungen gewährleistet sein. Dies erhöht den Bedarf an Schutzkomponenten, die eine niedrige Anschlusskapazität sowie eine hohe Stoßstrom- und Klemmspannungsleistung bieten. Es ist daher zu erwarten, dass der Markt für TVS-Dioden für die Fahrzeugkommunikation weiter wächst.



Um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, hat ROHM die ESDCANxx-Serie entwickelt, die niedrige Anschlusskapazitäten mit hervorragender Überspannungstoleranz kombiniert. Es sind zwei Gehäusetypen verfügbar: SOT-23 (2,9 mm × 2,4 mm) und DFN1010 (1,0 mm × 1,0 mm). Beide Versionen unterstützen Standoff-Spannungen (V RWM ) von 24 V und 27 V. Das SOT-23-Gehäuse umfasst zwei 24-V-Modelle ESDCAN24HPY / ESDCAN24HXY und zwei 27-V-Modelle ESDCAN27HPY / ESDCAN27HXY. Das DFN1010-Gehäuse wird ebenfalls in 24-V-Varianten ESDCAN24YPA / ESDCAN24YXA und 27-V-Versionen ESDCAN27YPA / ESDCAN27YXA angeboten. Insgesamt umfasst das Sortiment acht Produkte.



Die neuen Produkte zeichnen sich durch eine optimierte Elementstruktur aus. Diese reduziert die Anschlusskapazität auf maximal 3,5 pF und verhindert so eine Verschlechterung des Signals während der Hochgeschwindigkeitskommunikation. Außerdem wird eine hohe Überspannungstoleranz erreicht, die den Schutz elektronischer Komponenten in Automobilumgebungen deutlich verbessert. Die 27-V-Produkte des DFN1010-Gehäuses bieten im Vergleich zu standardmäßigen CAN-FD-kompatiblen Produkten eine ca. 3,2-mal höhere Stoßstrombelastbarkeit und eine 16 % niedrigere Klemmspannung. Dadurch werden teure überspannungsempfindliche elektronische Komponenten wie Kfz-Steuergeräte effektiv geschützt und in rauen Automobilumgebungen wird eine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet. ROHM wird auch in Zukunft Produkte entwickeln, die eine noch schnellere Kommunikation in autonomen Fahrzeugen sowie in Kommunikationsumgebungen unterstützen und so zu einer sichereren, fortschrittlicheren Mobilitätsgesellschaft beitragen.

(Bild 2)



Produktspektrum

(Bild 3)



Anwendungsbeispiele

• Autonomes Fahren und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS)

• Elektrische Antriebssysteme für Kraftfahrzeuge

• Infotainment-Systeme in Fahrzeugen



Informationen zum Online-Verkauf

Verfügbarkeit: Dezember 2024

Online-Distributoren: DigiKey™, Mouser™ und Farnell™

Die Produkte werden auch von anderen Online-Distributoren angeboten.



Produkte

SOT23-Gehäuse: ESDCAN24HPY, ESDCAN24HXY, ESDCAN27HPY, ESDCAN27HXY

DFN1010-Gehäuse: ESDCAN24YPA, ESDCAN24YXA, ESDCAN27YPA, ESDCAN27YXA



Hinweis: DigiKey™, Mouser™ und Farnell™ sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.



