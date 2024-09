ROHM und UAES unterzeichnen langfristige Liefervereinbarung für SiC-Leistungsbauelemente Willich-Münchheide, 05. September 2024 – ROHM und United Automotive Electronic Systems Co., Ltd. (UAES), ein führender Tier-1-Automobilzulieferer in China, haben einen langfristigen Liefervertrag für SiC-Leistungsbauelemente abgeschlossen.



Seit 2015 arbeiten ROHM und UAES zusammen und pflegen einen intensiven technischen Austausch über Automobilanwendungen mit SiC-Leistungsbauelementen. Diese Partnerschaft wurde 2020 mit der Gründung des gemeinsamen SiC-Forschungsinstituts am Hauptsitz der UAES in Shanghai, China, vertieft. Im Jahr 2021 bewertete UAES die fortschrittlichen SiC-Leistungsbauelemente und Peripheriekomponenten von ROHM eingehend und wählte ROHM als bevorzugten Lieferanten aus.



Die enge, langjährige technische Partnerschaft hat zur Herstellung und Markteinführung zahlreicher Automobilprodukte geführt, die mit SiCs von ROHM ausgestattet sind. Dazu gehören zum Beispiel Onboard-Ladegeräte und Wechselrichter für Elektrofahrzeuge. SiC-Leistungsbauelemente spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Effizienz und Leistung einer Vielzahl von Systemen. Sie helfen, die Reichweite zu erhöhen und die Batteriegröße zu verringern.



Diese langfristige Liefervereinbarung sichert UAES einen ausreichenden Zugang zu SiC-Leistungsbauelementen, um die wachsende Nachfrage nach SiC-basierten Wechselrichtermodulen zu decken, die seit November 2023 an Kunden geliefert werden. In Zukunft werden beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit vertiefen und durch die Entwicklung modernster SiC-Leistungslösungen für Elektrofahrzeuge die technologischen Innovation im Automobilsektor vorantreiben.



Guo Xiaolu, Deputy General Manager, United Automotive Electronic Systems Co., Ltd.

„Die wachsende Beliebtheit von Elektrofahrzeugen auf dem chinesischen Markt hat die Einführung und Integration von Leistungshalbleitern wie SiC immer wichtiger gemacht. ROHM, ein weltweit anerkannter Halbleiterhersteller, ist ein Pionier und Marktführer bei SiC-Leistungsbauelementen. Seit 2015 stehen wir in regem technischen Austausch. Wir schätzen die Lösungsvorschläge von ROHM sehr, die Bauelemente und Peripheriekomponenten umfassen. Die Wahl von ROHM als langfristiger Lieferant von SiC-Chips garantiert uns eine stabile Versorgung für die zukünftige Massenproduktion. Wir schätzen die bisherige Arbeit von ROHM und freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit, die mit dieser Vereinbarung einen neuen Anfang nimmt.“



Tsuguki Noma, Corporate Officer und Direktor des Geschäftsbereichs Leistungsbauelemente, ROHM

„Wir freuen uns sehr über die Unterzeichnung eines langfristigen Liefervertrags mit UAES, einem geschätzten Partner, mit dem wir im Laufe der Jahre eine enge Zusammenarbeit aufgebaut haben. Als führender Tier-1-Hersteller in China steht UAES an der Spitze der fortschrittlichen Anwendungsentwicklung. Um den Bedarf an SiC-Leistungsbauelementen zu decken, die die Effizienz auf dem schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge verbessern, hat ROHM ein führendes Entwicklungs- und Fertigungssystem in der SiC-Industrie etabliert. Wir sind davon überzeugt, dass beide Unternehmen durch ihre Kooperation hochmoderne, leistungsstarke und qualitativ hochwertige Automobilanwendungen anbieten können. Gemeinsam mit UAES werden wir auch in Zukunft die technologische Innovation für Elektrofahrzeuge vorantreiben, indem wir Stromversorgungs-lösungen auf SiC-Basis anbieten.“



Historie der technischen Zusammenarbeit zwischen ROHM und UAES

2015 Beginn des technischen Austauschs

2020 Einrichtung eines gemeinsamen SiC-Technologielabors, Beginn der Massenproduktion von Automobilprodukten mit SiC-Leistungsbauelementen von ROHM

2021 ROHM wird als bevorzugter Lieferant für SiC-Leistungslösungen anerkannt

2024 ROHM und UAES unterzeichnen einen langfristigen Liefervertrag für SiC-Leistungsbauelemente



Über UAES (United Automotive Electronic Systems Co., Ltd.)

UAES, ein bedeutender Tier-1-Hersteller im Automobilbereich, wurde 1995 als Gemeinschaftsunternehmen von Robert Bosch und Zhonglian Automobile Electronics Systems Co. (ein mit SAIC verbundenes chinesisches Unternehmen) gegründet. UAES ist in vier Hauptbereichen tätig: Motormanagementsysteme, Getriebesteuerungs-systeme, fortschrittliche vernetzte Systeme und elektrische Antriebssysteme. Darüber hinaus hat das Unternehmen vier weitere Geschäftsbereiche: Fahrwerksregelung, Wärmemanagementsysteme, Software und Dienstleistungen sowie intelligente Sensoren.

UAES hat seinen Hauptsitz in Pudong New Area, Shanghai, China, und verfügt über Produktionsstätten in Shanghai, Wuxi, Xi'an, Wuhu, Liuzhou und Taicang sowie über technische Zentren in Shanghai, Chongqing, Wuhi, Suzhou und Liuzhou. Mit über 10.000 Mitarbeitern erzielte UAES im Jahr 2023 einen Umsatz von 37,088 Milliarden Yuan. UAES nutzt seine robusten lokalen Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionskapazitäten und hat sich zum Ziel gesetzt, den einheimischen Automobilherstellern eine breite Palette an maßgeschneiderten Komplettlösungen – von Komponenten bis hin zu Systemen – anzubieten und gleichzeitig durch qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen aktiv zur Weiterentwicklung und Transformation der Automobilindustrie beizutragen. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website von UAES: http://www.uaes.com/servlet/portal/index.html



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2024 einen Umsatz von 467,7 Milliarden Yen (3,2 Milliarden US Dollar) erwirtschaftete und über 23.300 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de



