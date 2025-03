ROHM entwickelt kompakten Thermodruckkopf für mobile Drucker im A4-Format 8-Zoll-Design kombiniert branchenführend* niedrige Bauhöhe von 11,67 mm mit 7,2-V-Betrieb für energieeffizientes Drucken Willich-Münchheide, 26. März 2025 – ROHM hat einen neuen Thermo-druckkopf entwickelt, der mit einem 2-Zellen-Li-Ionen-Akku (7,2 V) betrieben werden kann. Der KA2008-B07N70A zeichnet sich durch eine hohe Druckqualität bei geringer Stromaufnahme aus und ist für A4-Drucker (210 mm Breite) ausgelegt. Die Bauhöhe wurde um ca. 16 % von den herkömmlichen 14,00 mm auf branchenführend* niedrige 11,67 mm reduziert und trägt damit zu einem kompakteren Druckerdesign bei. Durch Optimierung der Heizelementstruktur bei gleichzeitiger Verbesserung des Treiber-ICs und des Verdrahtungslayouts unterstützt der KA2008-B07N70A den Betrieb mit 7,2 V. Im Vergleich zu einem herkömmlichen 12-V-Treiber reduziert sich der Energiebedarf für den Druck um ca. 66 % (bei einer Druckgeschwindigkeit von 50 mm/s). Anpassungen der individuellen Verdrahtung der Widerstandselemente sorgen für eine gleichmäßige Wärmeerzeugung, stabilisieren die Druckqualität und ermöglichen selbst bei Geschwindigkeiten von bis zu 100 mm/s einen scharfen und hochauflösenden Druck mit 203 dpi.

In den letzten Jahren ist der Markt für Thermodrucker aufgrund der steigenden Nachfrage nach dem Druck von qualifizierten Rechnungen und Zolletiketten, die durch das Wachstum im E-Commerce-Bereich angekurbelt wurde, sowie von Rezepten und Arzneimittelinformationen in Krankenhäusern und Apotheken gewachsen. Der Einsatz von mobilen Druckern hat insbesondere in den Bereichen Logistik und Wirtschaft stark zugenommen, wo Portabilität und Wartungsfreundlichkeit sehr geschätzt werden. Zu diesen Trends gehört auch die zunehmende Verbreitung von Thermodruckern im A4-Format auf den asiatischen Märkten, insbesondere in China. Diese Entwicklung erhöht den Bedarf an 8-Zoll-Thermodruckköpfen.



Mobile A4-Drucker stehen vor einigen Herausforderungen: Aufgrund der größeren Druckbreite ist die Stromaufnahme höher, so dass im Vergleich zu kleineren Druckern wie Belegdruckern größere Batteriekapazitäten benötigt werden. Darüber hinaus sind für die Ansteuerung der Heizelemente in A4-Druckern mehrere Treiber-ICs erforderlich. Durch unterschiedliche Kabellängen zwischen den Elementen kommt es häufig zu Schwankungen in der Wärmeerzeugung, die sich auf die Druckqualität auswirken, zum Beispiel auf die Farbentwicklung und

Der KA2008-B07N70A meistert diese Herausforderungen durch ein optimiertes Design, das die mechanische Festigkeit und Haltbarkeit erhöht, indem es die Auswirkungen von temperaturbedingten Ausdehnungen und Kontraktionen abmildert. Das Design erfüllt die strengen Anforderungen an die Haltbarkeit von A4-Druckern (dem primären Zielmarkt). Es unterstützt sowohl Thermo- als auch Transferdruckverfahren und bietet damit vielseitige Druckmöglichkeiten für eine Vielzahl von Anwendungen.



Thermodruckköpfe werden in der Regel in Kombination mit Steckern und einem Kühlkörper verwendet. Der KA2008-B07N70A kann jedoch auch als eigenständige Einheit geliefert werden. Druckerhersteller haben somit eine größere Flexibilität beim Design der Geräte. Für weitere Informationen über das Produkt als Teil eines Sets wenden Sie sich bitte an einen Vertriebsmitarbeiter oder nutzen Sie das Kontaktformular auf der Website von ROHM.



ROHM plant, bis zum Frühjahr 2025 einen Thermodruckkopf mit einer Auflösung von 300 dpi für mobile A4-Drucker zu entwickeln. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, seine umfangreiche Produktpalette um Produkte zu erweitern, die Hochgeschwindigkeitsdruck mit hoher Effizienz bieten.



Spezifikationen

Weitere Informationen zu Druckköpfen für mobile Drucker finden Sie auf der Website von ROHM unter:

https://www.rohm.com/products/printheads/mobile-printers



Informationen zum Verkauf

Verfügbarkeit: Ab sofort in OEM-Mengen



Anwendungsbeispiele

• Mobile Drucker im A4-Format

• Etikettendrucker für industrielle Steuerungen

• Schablonendrucker für Tätowierungen, etc.



*ROHM-Studie vom 26. März 2025



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2024 einen Umsatz von 467,7 Milliarden Yen (3,2 Milliarden US Dollar) erwirtschaftete und über 23.300 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Weitere Informationen zu ROHM finden Sie unter: www.rohm.de

