Mazda und ROHM entwickeln gemeinsam Automobilkomponenten mit Halbleitern der nächsten Generation Mit Galliumnitrid-Leistungshalbleitern zur technologischen Innovation im Automobilbereich beitragen Die Mazda Motor Corporation (im Folgenden „Mazda“) und ROHM Co., Ltd. (im Folgenden „ROHM“) entwickeln gemeinsam Automobilkomponenten unter Verwendung von Galliumnitrid (GaN)-Leistungshalbleitern. Diese gelten als Halbleiter der nächsten Generation.



Seit 2022 arbeiten Mazda und ROHM im Rahmen einer Kooperation zur Entwicklung und Produktion von elektrischen Antriebseinheiten gemeinsam an der Entwicklung von Wechselrichtern mit Leistungshalbleitern aus Siliziumkarbid (SiC).



GaN rückt als Material der nächsten Generation für Leistungshalbleiter in den Fokus. Im Vergleich zu herkömmlichen Leistungshalbleitern aus Silizium (Si) reduziert GaN die Verluste bei der Energieumwandlung und trägt durch den Betrieb bei hohen Frequenzen zur Miniaturisierung von Komponenten bei.



Beide Unternehmen werden kooperieren, um ihre jeweiligen Stärken in ein umfassendes Fahrzeugpaket sowie in innovative Lösungen zur Gewichtsreduzierung und Gestaltung zu integrieren. Mazda und ROHM planen die Realisierung des Konzepts und die Vorstellung eines Demonstrationsmodells im Geschäftsjahr 2025. Die praktische Implementierung wird für das Geschäftsjahr 2027 angestrebt.



„Angesichts des beschleunigten Übergangs zur Elektrifizierung auf dem Weg zur CO2-Neutralität begrüßen wir die Zusammenarbeit mit ROHM bei der Entwicklung und Herstellung von Automobilkomponenten für Elektrofahrzeuge. ROHM ist ein Unternehmen, das sich mit seiner herausragenden Halbleitertechnologie und seinen fortschrittlichen Systemlösungen für die Schaffung einer nachhaltigen Mobilitätsgesellschaft einsetzt,“ sagte Ichiro Hirose, Director, Senior Managing Executive Officer und CTO von Mazda. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam eine neue Wertschöpfungskette zu etablieren, die Halbleiterbauelemente und Automobile direkt miteinander verbindet. Durch die Kooperation mit Partnern, die unsere Vision teilen, wird Mazda auch weiterhin Produkte anbieten, die „Fahrvergnügen“ vermitteln und es den Kunden ermöglichen, das Fahren auch in Elektrofahrzeugen wirklich zu genießen.“



„Wir sind sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit Mazda, einem Unternehmen, das bei der Entwicklung von Fahrzeugkomponenten für Elektrofahrzeuge das Ziel des „Fahrvergnügens“ verfolgt“, sagte Katsumi Azuma, Member of the Board und Senior Managing Executive Officer von ROHM. „ROHMs EcoGaN™-Bauelemente, die für den Hochfrequenzbetrieb geeignet sind, und die Steuer-ICs zur Maximierung der GaN-Leistung sind der Schlüssel zur Miniaturisierung und Energieeinsparung. Um dies gesellschaftlich umzusetzen, ist die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Unternehmen unerlässlich. Wir haben verschiedene Partnerschaften für die Entwicklung und Massenproduktion von GaN aufgebaut. Durch die Zusammenarbeit mit Mazda, das sich zum Ziel gesetzt hat, „Autos zu bauen, die nachhaltig mit der Erde und der Gesellschaft koexistieren“, werden wir die Anforderungen an GaN aus der Perspektive der Anwendung und Entwicklung von Endprodukten verstehen und so zur Verbreitung von GaN-Leistungshalbleitern und zur Schaffung einer nachhaltigen Mobilitätsgesellschaft beitragen.“



EcoGaNTM ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von ROHM Co., Ltd.



*Die genannten Titel sind Stand 27. März 2025.



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2024 einen Umsatz von 467,7 Milliarden Yen (3,2 Milliarden US Dollar) erwirtschaftete und über 23.300 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Weitere Informationen zu ROHM finden Sie unter: www.rohm.de

