Kompakte SOT-223-3 600-V-MOSFETs von ROHM: kleinere und flachere Designs bei Stromversorgungen für Beleuchtungen, Pumpen und Elektromotoren Fünf Modelle bieten geringes Rauschverhalten, schnelles Schalten und kurze Sperrverzögerungszeit Willich-Münchheide, 24. Januar 2024 – ROHM führt mit den neuen R6004END4, R6003KND4, R6006KND4, R6002JND4 und R6003JND4 eine Produktreihe von kompakten 600-V-Super-Junction-MOSFETs ein. Diese Bausteine kommen in kompakteren Stromversorgungen für Beleuchtungen, Pumpen und Elektromotoren zum Einsatz.

(Bild 1)



In den letzten Jahren erwartete die Industrie zunehmend, dass Stromversorgungen von Beleuchtungen sowie elektrische Antriebe für Pumpen immer kleiner werden. Damit erhöhte sich die Nachfrage nach kompakten MOSFETs, die für den Schaltvorgang unerlässlich sind.



Grundsätzlich war es bisher schwierig, die Größe von Super-Junction-MOSFETs zu verringern und gleichzeitig einen guten Kompromiss zwischen hoher Durchbruchspannung und niedrigem Einschaltwiderstand zu finden. ROHM hat eine Antwort auf diese Herausforderung gefunden und fünf Modelle im SOT-223-3-Gehäuse (6,50 mm × 7,00 mm × 1,66 mm) mit einem kleineren und flacheren Formfaktor entwickelt, ohne Einbußen bei der Leistung, wie sie bei konventionellen Produkten üblich ist.



Im Vergleich zum konventionellen TO-252-Gehäuse (6,60 mm × 10,00 mm × 2,30 mm) reduzieren die neuen Produkte von ROHM die Grundfläche und Höhe um 31 % bzw. 27 %, woraus sich kleinere, flache Anwendungen ergeben. Gleichzeitig kann das gleiche Layout (Footprint) wie beim TO-252-Gehäuse verwendet werden, was eine Montage auf bestehende Leiterplatten ohne Änderungen ermöglicht.



Aufgrund ihrer charakteristischen Merkmale sind drei der Modelle für kompakte Stromversorgungen optimal. Der R6004END4, der sich durch sein geringes Rauschen auszeichnet, eignet sich für Anwendungen, wo das Rauschverhalten entscheidend ist. Daneben sind der R6003KND4 und der R6006KND4, die mit hoher Geschwindigkeit schalten können, ideal für Geräte, die einen verlustarmen Betrieb mit hohem Wirkungsgrad erfordern. Der R6002JND4 und der R6003JND4 nutzen die proprietäre PrestoMOS-Technologie, um Schaltverluste durch eine kürzere Sperrverzögerungszeit (Reverse Recovery-Zeit, trr) deutlich zu verringern, wodurch sie sich gut für elektrisch angetriebene Geräte eignen.



Für jedes Produkt ist auf der Website von ROHM Begleitmaterial verfügbar, um den Kunden größtmögliche Designunterstützung zu bieten, darunter Anwendungshinweise, technische Dokumente und SPICE-Simulationsmodelle.



Auch in Zukunft wird ROHM seine Palette an Super-Junction-MOSFETs in verschiedenen Gehäusen und mit noch niedrigeren Einschaltwiderständen erweitern, um den Stromverbrauch in verschiedenen Geräten zu verringern und damit einen Beitrag zu gesellschaftlichen Anforderungen wie dem Umweltschutz zu leisten.



Produktpalette

Für kompakte Stromversorgungen

(Bild 2)



Für Elektromotoren

(Bild 3)



Anwendungsbeispiele R6004END4 / R6003KND4 / R6006KND4: Beleuchtung, Klimaanlagen, Kühlschränke usw.



R6002JND4 / R6003JND4: Elektromotoren für Pumpen, Lüfter, Kopierer usw. Online Vertriebsinformationen

Verkaufsstart: Dezember 2023

Online-Distributoren: DigiKey, Mouser, und Farnell.

Sobald die Produkte verfügbar sind, werden sie auch bei anderen Online-Händlern angeboten.



Weitere Informationen über den Super-Junction-MOSFET von ROHM

Auf der Website von ROHM stehen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung, darunter Anwendungshinweise zum SOT-223-3-Gehäuse und andere Dokumente, die für das Schaltungsdesign wichtig sind.

https://www.rohm.com/support/super-junction-mosfet



PrestoMOS

„Presto" ist ein italienischer Begriff aus der Musik und bedeutet „sehr schnell". PrestoMOS ist der originale Leistungs-MOSFET von ROHM, der die hohe Spannungsfestigkeit und den niedrigen Einschaltwiderstand der Super-Junction-MOSFETs beibehält und gleichzeitig die Sperrverzögerungszeit der integrierten Diode verkürzt. Durch die verringerten Schaltverluste eignet er sich hervorragend für ein breiteres Anwendungsspektrum mit Inverter-Schaltungen, z. B. bei Klimaanlagen und Kühlschränken.

(Bild 4)



Weitere Informationen auf der ROHM-Website

https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2024-01-24_news_sjmos&defaultGroupId=false



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2023 einen Umsatz von 507,8 Milliarden Yen (3,9 Milliarden US Dollar) erwirtschaftete und über 23.700 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

