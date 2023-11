Ausweitung der Produktionskapazität für SiC-Leistungsbauelemente: ROHM erwirbt neue Produktionsstätte Willich-Münchheide, 07. November 2023 – ROHM hat die Übernahme der Vermögenswerte des ehemaligen Kunitomi-Werks von Solar Frontier in Japan am 7. November 2023 abgeschlossen. Dies geschah auf Grundlage des mit Solar Frontier unterzeichneten Rahmenvertrags.



Das Werk wird von LAPIS Semiconductor, einer Tochtergesellschaft der ROHM-Gruppe, als zweites Miyazaki-Werk betrieben. Es wird die Hauptproduktionsstätte der Gruppe für SiC-Leistungsbauelemente sein und soll im Jahr 2024 in Betrieb genommen werden.



„Diese Akquisition ermöglicht einen schnellen Produktionsstart durch die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur. So wird ROHM in der Lage sein, die stark wachsenden Bedarfe seiner Kunden weiterhin zeitnah und zuverlässig zu beliefern", erklärt Wolfram Harnack, Präsident von ROHM Semiconductor Europe.



Die ROHM-Gruppe wird ihre Produktionskapazitäten in Übereinstimmung mit ihrem mittelfristigen Managementplan weiter ausbauen und dabei die Marktbedingungen im Auge behalten. Zudem wird das Unternehmen auch sein BCM-System verbessern, um eine weiterhin stabile Versorgung der Kunden mit Produkten zu gewährleisten.



(Tabelle)



Solar Frontier plant, einen Teil des Geländes und der Gebäude weiterhin als Geschäftssitz zu nutzen (auf Leasing-Basis).



Vor-Ankündigung vom 12. Juli 2023

Ausweitung der Produktionskapazität für SiC-Leistungsbauelemente: ROHM erwirbt neue Produktionsstätte | ROHM Semiconductor - ROHM Co., Ltd.



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2023 einen Umsatz von 507,8 Milliarden Yen (3,9 Milliarden US Dollar) erwirtschaftete und über 23.700 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2023 by Mexperts AG