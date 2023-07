ROHM erhält Bosch Global Supplier Award 2023 Willich-Münchheide, 18. Juli 2023 – ROHM zählt zu den weltweit besten Lieferanten von Bosch und erhielt dazu vom Technologie- und Dienstleistungsunternehmen die Auszeichnung „Bosch Global Supplier Award“ in der Kategorie „Nachhaltigkeit“. Von seinen rund 35 000 Zulieferern hat Bosch 46 Lieferanten aus 11 Ländern prämiert. Die Bosch-Gruppe würdigt damit bereits zum 18. Mal überdurchschnittliche Leistungen seiner Lieferanten bei der Herstellung oder Lieferung von Rohmaterial, Produkten oder Dienstleistungen – insbesondere hinsichtlich Qualität, Kosten, Nachhaltigkeit und Innovationen.



„Eine funktionierende Wirtschaft braucht robuste Lieferketten. Gemeinsam mit unseren Lieferanten erbringen wir dafür täglich Spitzenleistung – von der Innovationsphase über die Serieneinführung bis zu Nachserienlieferungen“, sagte Dr. Arne Flemming, Leiter Supply Chain Management bei Bosch.



„Wir fühlen uns geehrt, zum dritten Mal mit dem Bosch Global Supplier Award ausgezeichnet zu werden. Diese Ehrung spiegelt die starke, zuverlässige und langfristige Partnerschaft zwischen ROHM und Bosch wider", sagt Wolfram Harnack, Präsident von ROHM Semiconductor Europe.



Über den „Bosch Global Supplier Award“:

Die besten seiner weltweiten Zulieferunternehmen zeichnet Bosch alle zwei Jahre mit einem „Bosch Global Supplier Award“ aus. Das Technologie- und Dienstleistungsunternehmen vergibt die Auszeichnung für überdurchschnittliche Leistungen bei der Herstellung und Lieferung von Rohmaterial, Produkten oder Dienstleistungen. Die Prämierung erfolgt auf Basis verschiedener Kriterien in den Kategorien indirekter Einkauf und Dienstleistungen sowie Rohmaterial und Komponenten. Bereits seit 1987 prämiert Bosch die Spitzenleistung seiner Zulieferunternehmen mit der in Branchenkreisen anerkannten Auszeichnung. In der Sonderkategorie „Sustainability“ bewertet eine interdisziplinäre Jury die Nachhaltigkeitsleistung von Lieferanten. Finalisten in dieser Kategorie verfügen mindestens über ein Rating „A-“ im renommierten Carbon Disclosure Project (CDP) und leisten einen beispielhaften Beitrag zur Klimaneutralität.



„Nachhaltige Lieferketten stärken den globalen Wohlstand und nutzen der Gesellschaft. Vor allem das hohe Engagement unserer Lieferanten zum Klimaschutz würdigen wir deshalb mit der Auszeichnung in der Sonderkategorie Sustainability“, erklärte Flemming.



"ROHM hat die 'The ROHM Group Environmental Vision 2050' ins Leben gerufen, um ein starkes Zeichen zu setzen mit dem Ziel, die Umwelt zu einer nachhaltigen Gesellschaft für zukünftige Generationen zu gestalten. Um dies zu realisieren, haben wir uns drei wichtige Themen gesetzt: Klimawandel, Ressourcenrecycling und das Zusammenleben mit der Natur", ergänzt Wolfram Harnack.



Über Partnerschaften mit Lieferanten bei Bosch:

Die Zulieferunternehmen sind für Bosch zugleich Entwicklungs- und Innovationspartner, die zur Wettbewerbsfähigkeit sowie den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens beitragen. Bosch setzt dazu auf langfristige Partnerschaften mit Lieferanten, um diese Vorhaben gemeinsam erfolgreich zu verfolgen. Partner, die sich durch eine enge Zusammenarbeit auszeichnen, können frühzeitig an Strategien und Entwicklungsprojekten des Unternehmens teilhaben und sich damit für die Zukunft ausrichten. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Lieferanten und Bosch stärkt auch die Resilienz in globalen Lieferketten. Zugleich bilden sie eine wichtige Basis für eine funktionierende Wirtschaft.



Bosch unterhält Lieferbeziehungen in rund 60 Ländern. Von insgesamt rund

35 000 Lieferanten bezieht das Unternehmen weltweit Material und Dienstleistungen. Der Großteil des Ressourceneinsatzes in den Lieferketten entfällt auf den Zukauf von Komponenten – in den meisten Fällen in Form von Halbzeugen oder fertigen Bauteilen. Zum Einkaufsspektrum gehören darüber hinaus zum Beispiel Rohmaterial, Handelswaren, Software, Dienstleistungen und Betriebsmittel. Im Jahr 2022 lag der Wert des Einkaufsvolumens der Bosch-Gruppe bei rund 50 Milliarden Euro.



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2023 einen Umsatz von 507,8 Milliarden Yen (3,9 Milliarden US Dollar) erwirtschaftete und über 23.700 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

