ROHMs kompakte Primär-LDOs mit hochstabiler Ausgangsspannung: Ideale Lösung für redundante Stromversorgungen BD7xxL05G-C-Serie hält die Stromversorgung auch im Falle einer Störung des Fahrzeugsystems aufrecht Willich-Münchheide, 01. März 2023 – ROHM hat mit der BD7xxL05G-C-Serie (BD725L05G-C, BD730L05G-C, BD733L05G-C und BD750L05G-C) primäre LDO-Regler mit einer Nenneingangsspannung von 45 V und einem Ausgangsstrom von bis zu 50 mA entwickelt. Die neuen Bauelemente sind für redundante Stromversorgungen optimiert, die immer öfter in Automobilanwendungen eingesetzt werden, um die Zuverlässigkeit von Kfz-Stromversorgungssystemen zu verbessern.

Die Entwicklung von ADAS (Advanced Driver Assistance System) und anderen sicherheits-relevanten Applikationen erfordert eine höhere Zuverlässigkeit der Systeme, die diese Anwendungen mit Strom versorgen. Daher kommen in Stromversorgungssystemen für Kraftfahrzeuge zunehmend redundante Stromversorgungen zum Einsatz, welche die Kernfunktionen auch bei einem Ausfall des Hauptsystems weiter aufrechterhalten. Wenn redundante Stromversorgungsschaltungen in konventionelle Systeme integriert werden, müssen sie platzsparend sein und wenig Strom verbrauchen. Die neuen Produkte sind als primäre Stromversorgungen einsetzbar, da sie die Vorteile der Stromversorgungstechnologie von ROHM nutzen, die über viele Jahre entwickelt wurde.



Die kompakten (2,9 mm x 2,8 mm) Bauelemente der BD7xxL05G-C-Serie bieten eine hohe Spannungsfestigkeit von bis zu 45 V bei einer geringen Stromaufnahme von typisch 6,0 µA. Sie erfüllen damit die wichtigsten Anforderungen für den Aufbau redundanter Stromversorgungen. Durch die Nutzung von ROHMs Stärken in der Analogtechnologie gewährleisten die LDOs auch bei starken Schwankungen der Batteriespannung eine stabile Ausgangsspannung. Heute noch übliche Standardprodukte können Überschwinger mit beinahe 1,3 V generieren und erfordern somit große Ausgangskondensatoren und Schutzdioden, um zu verhindern, dass die Nennspannung nachgeschalteter Komponenten überschritten wird. Im Gegensatz dazu begrenzen die neuen LDOs von ROHM das Überschwingen der Ausgangsspannung auf nur 0,1 V und erlauben damit den Einsatz wesentlich kleinerer Ausgangskondensatoren. Zusammen mit dem Wegfall der Spannungs-begrenzungsdiode reduziert dies die Leiterplattenfläche um ca. 29 % im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen. Zudem wird die Anzahl zusätzlicher Schaltungen minimiert, die zur Konfiguration redundanter Stromversorgungen erforderlich sind. Die LDO-Regler weisen eine hohe Störfestigkeit auf, was den Entwicklungsaufwand für Entstörungsmaßnahmen verringert. (Bei Antennenbestrahlungstests gemäß ISO 11452-2 wurde nachgewiesen, dass die Ausgangsspannung bei allen Frequenzen nicht schwankt.)



ROHM wird auch in Zukunft durch die Entwicklung von Produkten, die die Stärken des Unternehmens in analogen und anderen Technologien nutzen, die Zuverlässigkeit von Automobilen verbessern.

Weitere Details zum neuen Produkt

Die neue BD7xxL05G-C-Serie erfüllt grundlegende Anforderungen für den Einsatz in redundanten Stromversorgungen von Automobilsystemen. Dazu gehören kompakte Abmessungen, der Betrieb bei 125 °C Umgebungstemperatur, die Qualifizierung nach dem AEC-Q100-Standard für die Zuverlässigkeit im Automobil-bereich sowie eine niedrige Stromaufnahme. Die LDO-Regler können trotz ihrer geringen Abmessungen als primäre Stromversorgungen (45 V Nenneingangsspannung) eingesetzt werden. Je nach nachgeschaltetem Bauelement (z.B. Sensor, MCU) kann der Anwender eine ideale Lösung wählen.

Die LDOs sind sehr widerstandsfähig gegen Störeinflüsse und unterdrücken Ausgangsspannungsschwankungen auf weniger als 50 mV (<±1%) über das gesamte Frequenzband gemäß ISO 11452-2 Antennenbestrahlungstests. Dies reduziert gegebenenfalls den Aufwand zur Störungsbeseitigung.

Anwendungsbeispiele

Zusätzlich zu den redundanten Stromversorgungen sind die LDO-Regler aufgrund ihres platzsparenden Designs und ihrem geringem Stromverbrauch ideal für Anwendungen, die bei nicht laufendem Motor betrieben werden:

Bremssysteme, Karosseriesteuerungsmodule,

Elektrische Servolenkung, Batteriesteuergeräte,

ADAS-Steuergeräte, Echtzeituhren,

Fahrtenschreiber, Module für Türgriffe

Informationen zum Online-Verkauf

Verfügbarkeit: Die LDO-Regler sind ab sofort in Serienproduktion verfügbar

Online-Vertriebspartner: Digi-Key, Mouser und Farnell

Der Vertrieb der neuen Bauelemente ist auch über weitere Online-Händler geplant.



Produktinformation

Bauteilnummern: BD725L05G-C, BD730L05G-C, BD733L05G-C, BD750L05G-C



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2022 einen Umsatz von 452,1 Milliarden Yen (3,3 Milliarden Euro) erwirtschaftete und über 23.000 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

