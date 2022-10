ROHMs neue SerDes-ICs für Kfz-Multidisplays vereinfachen die Videoübertragung Die Full-HD-kompatiblen Produkte tragen durch eine lückenlose Datenüberwachung zur funktionalen Sicherheit bei Willich-Münchheide, 27. Oktober 2022 – ROHM hat mit der BU18xL82-M-Serie Full-HD-kompatible (1980×1080 Pixel) SerDes ICs entwickelt. Die aus dem Serialisierer BU18TL82-M und Deserialisierer BU18RL82-M bestehenden Bauelemente sind für Fahrzeugdisplays mit mehreren Bildschirmen optimiert.

Im Gegensatz zu typischen SerDes-ICs, die für jede Videoübertragung paarweise angeschlossen werden müssen, kann ROHMs neuer Deserialisierer BU18RL82-M in Reihe geschaltet werden, um mit nur einem einzigen Serialisierer Videos über mehrere Leitungswege zu übertragen. Durch die Reduzierung der Anzahl von Steckern und Kabeln werden die Videoübertragungswege vereinfacht. So sinken sowohl die Systemkosten als auch die Ausfallrisiken. Die neuen Produkte sind außerdem in der Lage, durch den Vergleich von CRC-Werten die korrekte Übertragung der Videodaten vom SoC zu den Displays zu überwachen. Diese Funktion unterstützt die funktionale Sicherheit in Automobilanwendungen.



„Aufgrund des technischen Fortschritts im Automobilbereich – darunter elektronische Spiegel oder LCDs in Kombiinstrumenten – ist die Anzahl der pro Fahrzeug installierten Panels und damit die Komplexität der Videoübertragungswege gestiegen. Da dies höhere Systemkosten und ein größeres Ausfallrisiko impliziert, bestand die Herausforderung darin, die Videoübertragungswege so weit wie möglich zu vereinfachen“, erklärt Stefan Drouzas, Senior Application Marketing Manager bei ROHM. „Gleichzeitig ist es wichtig, funktionale Sicherheitsmerkmale zu integrieren, da eingefrorene Videos in elektronischen Spiegeln und Bildfehler in Kombiinstrumenten zu schweren Unfällen führen können", so Stefan Drouzas weiter.

Die neuen Produkte begegnen diesen Herausforderungen mit Daisy-Chain-Konnektivität und End-to-End-Datenüberwachung. Zudem minimieren die optimierte Übertragungsrate, eine integrierte Spread-Spectrum-Funktion und Noise-Peak-Shifting den Stromverbrauch und verringern das Rauschen.



Darüber hinaus eignen sich ROHMs bestehende SerDes-ICs für Kfz-Kameraanwendungen, die BU18xMxx-C-Serie, ideal für Fahrzeugnetzwerke der nächsten Generation.



Auch in Zukunft wird ROHM die Weiterentwicklung und Sicherheit von Fahrzeugen durch die Entwicklung von ICs unterstützen, die nicht nur den Stromverbrauch reduzieren, sondern auch die Zuverlässigkeit verbessern.



Produktspektrum

Die neue BU18xL82-M-Serie ist gemäß AEC-Q100-Standard qualifiziert und gewährleistet hohe Zuverlässigkeit in Fahrzeuganwendungen. Der Serialisierer BU18TL82-M unterstützt sowohl OpenLDI- als auch MIPI-DSI-Schnittstellen. Er eignet sich somit für eine Vielzahl von SoCs.

Verfügbarkeit: Muster der BU18xL82-M-Serie stehen ab sofort zur Verfügung, die Serienfertigung hat im September 2022 begonnen.



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2022 einen Umsatz von 452,1 Milliarden Yen (3,3 Milliarden Euro) erwirtschaftete und über 23.000 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

