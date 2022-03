Neuer 32-Bit-D/A-Wandler-IC für Hi-Fi-Audio-Equipment ROHM bietet DAC-Chip-Reihe für High-End-Audio-Geräte Willich-Münchheide, 01. März 2022 – ROHM bietet mit dem BD34352EKV einen zweikanaligen 32-Bit-D/A-Wandler-IC (DAC-Chip) für die hochauflösende Wiedergabe von Audioquellen in High-Fidelity-Audio-Equipment. Der DAC-Chip zeichnet sich durch Abtastraten von 32 kHz bis 768 kHz, einen Signalrauschabstand von 126 dB sowie ein THD+N-Wert von –112 dB aus. Für Performancetests mit dem neuen IC bietet ROHM das Evaluierungs-Board BD34352EKV-EVK-001.

(Bild 1)



Audio-DAC-Chips, die hochauflösende digitale Audiodaten maximal extrahieren und in analoge Audiosignale umwandeln, gehören zu den wichtigsten Komponenten, die die Qualität von Audio-Equipment maßgeblich bestimmen.



Aufbauend auf 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Audio-ICs, etabliert ROHM mit der „Sound Quality Design Technology“ eine Lösung, die die volle Informationsmenge aus Klangquellen extrahieren kann. Das Unternehmen bietet damit Produkte mit überragender Klangqualität. Dazu gehören auch Soundprozessor- und Power-Management-ICs.



Der BD34301EKV ist das Spitzenmodell unter den DAC-Chips von ROHMs MUS-IC-Serie. Er wird seit seiner Markteinführung im Februar 2021 für seine Klangqualität der Spitzenklasse geschätzt und seitdem weltweit verwendet. Um jedoch der wachsenden Nachfrage der Hersteller nach einem DAC-Chip für den Einsatz in einer breiteren Palette von Audiogeräten gerecht zu werden, hat ROHM den BD34352EKV entwickelt.



Der neue DAC-Chip BD34352EKV ist speziell darauf abgestimmt, die Dynamik von Klangquellen kraftvoll zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig die natürlichen, ausgewogenen Klangeigenschaften von ROHMs Designkonzept für DAC-Chips zu erhalten. Der BD34352EKV ist Pin-kompatibel mit dem BD34301EKV und verfügt über denselben konfigurierbaren Digitalfilter. Der Filter gestattet unterschiedliche Einstellungen der Klangqualität für jedes Audiogerät. Dadurch verringert sich der Entwicklungsaufwand und die Hersteller von Audiogeräten können den gewünschten idealen Klang erzeugen.

(Bild 2 + 3)



(Bild 4 + 5)



Produktspektrum der DAC-Chips für High-Fidelity-Audiogeräte

(Bild 6)



Verfügbarkeit: Der DAC-Chip BD34352EKV ist ab sofort in Entwicklungs-mustern und Serienstückzahlen erhältlich.



Evaluierungs-Board:

Verkaufsstart: Februar 2022

Bezeichnung des Evaluierungs-Boards: BD34352EKV-EVK-001

Erhältlich über Digi-Key, Mouser und Farnell

Support-Website: https://www.rohm.com/products/audio-video/audio-converters/audio-dacs/bd34352ekv-product#evaluationBoard



MUS-IC™ – Audio-ICs für höchste Klangqualität

MUS-IC™ (offizieller Name: ROHM Musical Device ‘MUS-IC™’) ist eine Marke für Audio-Komponenten, die die hervorragenden IC-Lösungen von ROHM perfekt repräsentiert. Für die Entwicklung dieser Produktreihe kombinierte ROHMs erfahrenes, engagiertes Ingenieurteam die Sound-Quality-Design-Technologie mit der „Quality first“-Mission des Unternehmens, seiner vertikal integrierten Fertigung und ROHMs Aktivitäten zur Förderung der Musikkultur. Weitere Informationen bietet die ROHM Musical Device ‘MUS-IC™’ Website: https://www.rohm.com/mus-ic/

* MUS-IC™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von ROHM Co., Ltd.

(Bild 7)



ROHMs Beitrag zur Musikkultur

Mit der Stiftung „ROHM Music Foundation“ fördert ROHM seit mehr als 30 Jahren die Verbreitung und kulturelle Entwicklung von klassischer Musik. So hat ROHM bis November 2021 507 junge Musiker mit Stipendien unterstützt. Diese Musiker sind als „ROHM Music Friends“ auf der ganzen Welt aktiv, zum Beispiel als Preisträger bei internationalen Wettbewerben und als Solisten in Orchestern.

Um den internationalen Austausch zwischen jungen Musikern zu fördern, organisiert das Unternehmen das „Kyoto International Music Students Festival“. Mit dem „ROHM Music Seminar” unterstützt ROHM professionelle Musiker. Das Unternehmen bietet auch finanzielle Unterstützung für musikalische Aufführungen, Forschung und vieles mehr. Darüber hinaus ist ROHM Gastgeber und Kooperationspartner für Konzerte, Opern und unterstützt das „ROHM Theatre Kyoto“, ein Konzertsaal und Veranstaltungsort in Kyoto, Japan.



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31.3.2021 einen Umsatz von rund 3,295 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete und 22.370 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. LAPIS Technology, SiCrystal GmbH und Kionix gehören ebenfalls der ROHM Semiconductor Group an. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2022 by Mexperts AG