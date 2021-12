ROHMs oberflächenmontierte AC/DC-Wandler-ICs: bis zu 45-W-Leistung mit integriertem Hochspannungs-SJ-MOSFET Sperrwandler-ICs maximieren die Leistung, senken die Systemkosten und erhöhen die Zuverlässigkeit von Stromversorgungslösungen für Industrie und Verbraucher



Willich-Münchheide, 16. Dezember 2021 – ROHM kündigt mit der BM2P06xMF-Z- Serie (BM2P060MF-Z, BM2P061MF-Z und BM2P063MF-Z) AC/DC-Sperrwandler-ICs mit integriertem 730-V-Durchbruch-MOSFET an. Die SMD-Bauelemente eignen sich für Hilfsstromversorgungen und Schaltnetzteile für Haushaltsgeräte und industrielle Antriebe. Die neuen Sperrwandler-ICs kommen ohne zusätzliche Kühlkörper, Entladewiderstände und Kondensatoren aus. Sie helfen Entwicklern, Entwicklungszeiten zu verkürzen, Schaltungen zu vereinfachen, Kosten zu senken und die Zuverlässigkeit zu erhöhen, indem sie integrierte Lösungen anbieten.

(Bild 1)



AC/DC-Wandler für Heim- und Industrieanwendungen müssen nicht nur Wechselspannungen von 85 V bis 264 V unterstützen, sondern auch internationalen Normen wie dem Energy Star für Energieeinsparungen und der Sicherheitsnorm IEC 62368 entsprechen. Um die Bestückungskosten in der Fabrik zu senken, müssen sich die Bauelemente zudem für die Oberflächenmontage eignen. In AC/DC-Wandler-ICs sind jedoch immer noch DMOSFETs mit hoher Wärmeentwicklung und hohen Verlusten sowie planare MOSFETs weit verbreitet. Deshalb war es bisher schwierig, Ausgangsleistungen im zweistelligen Watt-Bereich in einem SMD-Gehäuse bereitzustellen.



Zur Lösung dieser Probleme hat ROHM die kompakten oberflächenmontierbaren 45-W-Hochleistungsmodelle der BM2P06xMF-Z-Serie entwickelt. Die ICs sind mit einem verlustarmen SJ (Super Junction) MOSFET sowie einer optimierten PWM-Steuerschaltung ausgestattet. Damit ermöglichen sie die Entwicklung von AC/DC-Wandlern mit einer Spannung von 85 V bis 264 V. Untergebracht in einem SMD-Gehäuse unterstützen sie auch die automatische Leiterplattenbestückung. Gleichzeitig gewährleisten die implementierten Funktionen die Einhaltung der Sicherheitsnorm IEC62368, selbst wenn der Entladewiderstand (eine Verlustquelle im Standby-Modus) entfernt wird. Darüber hinaus wird eine proprietäre Technologie zur Steuerung des Stromverbrauchs eingesetzt, die zu einem extrem niedrigen Standby-Strom führt. Da Versorgungsspannungen bis zu 60 V (VCC) unterstützt werden, ist keine externe Step-down-Stromversorgung erforderlich.

(Bild 2)



Im Vergleich zu anderen Produkten mit gleichwertiger Leistung senkt die automatische Bestückung die Herstellungskosten im Werk. ROHM konnte die Standby-Leistung um über 90 % und die Anzahl der Stromversorgungs-Schaltungskomponenten um den Faktor 4 reduzieren. Dies trägt zu größeren Energieeinsparungen bei und erhöht die Zuverlässigkeit der Anwendungen.



ROHM entwickelt auch zukünftig ein breites Spektrum an Leistungshalbleitern und fortschrittlichen Analog-ICs und stellt optimale Lösungen für jede Anwendung bereit. Dadurch werden größere Energieeinsparungen und optimierte Systeme ermöglicht.



Anwendungsbeispiele Verbraucherelektronik wie Klimaanlagen, Haushaltsgeräte, Monitore und Haartrockner



Industriegeräte wie Wechselrichter, AC-Servos, Router und Büroautomationsgeräte

Geeignet für AC/DC-Wandler mit bis zu 45 W Leistung in Verbraucher- und Industrieanwendungen Neue Varianten im Produktspektrum der AC/DC-Wandler-ICs

(Bild 3)



Verfügbarkeit: Muster stehen ab sofort zur Verfügung, die Serienfertigung beginnt im Januar 2022. Sowohl das neue Produkt als auch eine Testplatine sind über die Online-Händler Digi-Key, Mouser und Farnell erhältlich.



Informationen zum Online-Verkauf

Datum des Verkaufsstarts: September 2021

Online-Vertriebspartner: Digi-Key, Mouser und Farnell



Produkte:

(Bild 4 + 5)



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31.3.2021 einen Umsatz von rund 3,295 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete und 22.370 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. LAPIS Technology, SiCrystal GmbH und Kionix gehören ebenfalls der ROHM Semiconductor Group an. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

