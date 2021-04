ROHM Semiconductor Europe beruft Wolfram Harnack zum neuen President Willich-Münchheide, 07. April 2021 – ROHM Semiconductor Europe ernennt Wolfram Harnack mit Wirkung zum 01. April 2021 zum neuen President des Unternehmens. Der bisherige President, Herr Toshimitsu Suzuki, wird ab dem

1. April als General Manager die European Sales Division vom Hauptsitz des Unternehmens in Japan aus leiten. Wolfram Harnack kam im Oktober 2020 als Geschäftsführer zur ROHM Semiconductor Europe GmbH.



Toshimitsu Suzuki, neuer General Manager der European Sales Division, begründet die Wahl von Wolfram Harnack mit dessen ebenso langjähriger wie reichhaltiger Erfahrung und seinen umfassenden Marktkenntnissen: „Mit Wolfram Harnack wird eine starke Führungspersönlichkeit neuer President von ROHMs Europazentrale werden. Er kann auf ein solides Fundament aufbauen, wenn es um Strategie, Geschäftsentwicklung sowie Vertrieb und Marketing vor internationalem Hintergrund geht. Herr Harnack hat in seiner bemerkenswerten Karriere bewiesen, dass er entschlossen ist, geschäftliches Wachstum zu erreichen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm und darauf, dass große Wachstumspotenzial sowohl bestehender als auch neuer Märkte auszuloten.“



„Ich fühle mich geehrt, ein Unternehmen zu führen, für das ich bereits mit Leidenschaft gearbeitet habe und zu dessen weiteren Erfolgen ich nun maßgeblich beitragen darf“, sagte Wolfram Harnack anlässlich seiner Ernennung zum neuen President. „ROHM Semiconductor bietet ein breites Spektrum an Technologien. Das Unternehmen ist insbesondere im Bereich der Siliziumkarbid- und Analog-Power-Bauelemente ein Qualitäts- und Innovationsführer. Das kompetente Team hilft den Kunden, ihre Entwicklungsziele durch exzellente Applikationsunterstützung und durch die Bereitstellung der notwendigen Insights zu erreichen. In diesem Sinne ist es mein Hauptziel, den Kundenservice weiter auszubauen und das Wachstum in den Segmenten Automotive und Industrie zu beschleunigen, insbesondere im Power- und Analog-Bereich.“



Wolfram Harnack ist Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik. Im Januar 2008 kam er erstmals als Sales Director zu ROHM. 2015 wechselte er zu Mitsubishi, wo er bis zu seiner Rückkehr zu ROHM im Oktober 2020 tätig war.

Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31.3.2020 einen Umsatz von rund 3,326 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete und 22.191 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, zu der neben SiC-Dioden, MOSFETs und Analog ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs, auch Leistungstransistoren, Dioden und passive Bauelemente gehören. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China.

Lapis Technology, Lapis Semiconductor, SiCrystal GmbH und Kionix gehören ebenfalls der ROHM Semiconductor Group an.

ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

