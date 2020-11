Continental zeichnet ROHM Semiconductor mit "Supplier of the Year 2019 Award" aus Willich-Münchheide, 17. November 2020 – Die Continental Automotive Group zeichnet ROHM Semiconductor in der Kategorie „Diskrete Halbleiter“ mit dem „Supplier of the Year 2019 Award“ für besonders herausragende Leistungen aus. Seit 2008 führt Continental jährlich eine breit angelegte Analyse durch, um außergewöhnliche Beiträge zur Kundenzufriedenheit und den Kategorien Qualität, Technologie, Engagement, Kosten und Einkaufskonditionen hervorzuheben. Dies ist das fünfte Mal innerhalb der letzten zehn Jahre, dass ROHM diese renommierte Auszeichnung erhält. In diesem Jahr wurde die Auszeichnung im Rahmen einer virtuellen Zeremonie verliehen.



„Wir freuen uns, das Engagement von ROHM Semiconductor mit dem ,Supplier of the Year 2019 Award‘ zu würdigen“, sagt Elena Rasmussen, Vice President Purchasing Electronics Discretes bei der Continental Automotive Group. „Mit seinem Schwerpunkt auf Qualität und der hervorragenden logistischen Unterstützung ist das Unternehmen ein zuverlässiger Lieferant, um die Herausforderungen in einem sich rasch wandelnden Markt zu meistern. ROHM ist für uns sowohl der bevorzugte Partner für SiC-Technologie bei Hochspannungs-Wechselrichtern als auch das Unternehmen der Wahl, wenn es um Stromversorgungen geht. Wir freuen uns darauf, unsere enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ROHM auch in Zukunft fortzusetzen“, ergänzt Rasmussen.



„Wir sind sehr stolz, diesen Award entgegenzunehmen“, kommentiert Toshimitsu Suzuki, Präsident von ROHM Semiconductor Europe. „Diese Auszeichnung ist eine großartige Anerkennung für unsere Bestrebungen, durch hohe Qualität, eine stabile Versorgung mit robusten und fortschrittlichen Produkten sowie durch bestmögliche Services, unsere Kunden beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützen", so Suzuki abschließend.





Über Continental



Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 232.000 Mitarbeiter in 59 Ländern und Märkten. Über ROHM



ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31.3.2020 einen Umsatz von rund 3,326 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete und 22.191 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, zu der integrierte Schaltungen, SiC-Dioden, SiC-MOSFETs, SiC-Module, Transistoren, LEDs und weitere elektronische Bauelemente, aber auch Widerstände, Tantal-Kondensatoren und Druckköpfe gehören. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China.

Lapis Semiconductor, SiCrystal GmbH und Kionix gehören ebenfalls der ROHM Semiconductor Group an.

ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2020 by Mexperts AG