ROHM Semiconductor auf der CEATEC 2020 online und electronica virtual ROHM richtet sich digital aus und setzt auf Kundenbindung durch virtuelle Meetings und interaktive Messepräsentationen Willich-Münchheide, 20. Oktober 2020 – ROHM Semiconductor gibt seine Teilnahme an zwei führenden virtuellen Branchenveranstaltungen bekannt: CEATEC 2020 Online und electronica virtual, die digitale Fachmesse und Konferenz für die Elektronikindustrie. Auf beiden Events wird ROHM seine neuesten Halbleitertechnologien und -lösungen für Automobil-, Industrie- und Endverbraucheranwendungen sowie für viele andere Bereiche in verschiedenen digitalen Formaten präsentieren. Dazu gehören Online-Seminare, Podcasts, White-Paper und interaktive Präsentationen. ROHM bietet auch exklusive One-on-One-Online-Meetings mit seinen Experten an.



CEATEC Online 2020 findet vom 20. bis 23. Oktober 2020 statt und electronica virtual vom 09. bis 12. November 2020.



Highlights der virtuellen Messeständen von ROHM:

Auf der CEATEC Online 2020 stellt ROHM seine neuesten Halbleitertechnologien vor, die in zehn Themenbereiche unterteilt sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den leistungsfähigen Produkten und der analogen Fachkenntnis des Unternehmens. ROHM demonstriert auf seiner Online-Ausstellung eine Vielzahl von Lösungen, die zu größeren Energieeinsparungen und Miniaturisierung in einer Reihe von Anwendungen beitragen.



Auf seinem virtuellen electronica-Stand präsentiert ROHM elf Applikations-Highlights mit entsprechenden Produkten aus dem eigenen Portfolio. Dazu gehören Automobilanwendungen wie ADAS (Radarsystem, Kamera, ECU), Traktionsumrichter, On-Board-Ladegeräte (OBC), digitale Cockpit-Lösung, HV-Heizung, E-Kompressor und Außenbeleuchtung. Für den industriellen Bereich werden xEV-Ladestation, PV-Wechselrichter sowie Stromversorgungen (PSU) und Hilfsstromversorgungen (AUX) gezeigt. Das Ausstellungsspektrum für Konsumgüteranwendungen dreht sich hauptsächlich um weiße Ware. Alternativ kann der Besucher/die Besucherin die Live-Chat-Funktion nutzen, um mit Mitgliedern des ROHM-Teams zu kommunizieren, oder an einer Live-Führung durch den virtuellen Stand teilnehmen.



Drei Online-Seminare in verschiedenen Sprachen geben einen tiefen Einblick in die Technologien und Lösungen von ROHM: SMPS – Maximale Energieeffizienz erreichen: ROHMs Lösungen erleichtern SMPS-Designs



Technologietrend – Off-Board-Ladestationen: ein Ausblick auf die Ladelösungen der Zukunft



LED-Treiber für Anwendungen in der Automobil-Außenbeleuchtung Über ROHM



ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31.3.2020 einen Umsatz von rund 3,326 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete und 22.191 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, zu der integrierte Schaltungen, SiC-Dioden, SiC-MOSFETs, SiC-Module, Transistoren, LEDs und weitere elektronische Bauelemente, aber auch Widerstände, Tantal-Kondensatoren und Druckköpfe gehören. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China.

Lapis Semiconductor, SiCrystal GmbH und Kionix gehören ebenfalls der ROHM Semiconductor Group an.

ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2020 by Mexperts AG