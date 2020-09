Isao Matsumoto ist neuer Präsident und CEO von ROHM Co., Ltd. Willich-Münchheide, 01. September 2020 – Der Aufsichtsrat von ROHM hat Isao Matsumoto zum neuen Präsidenten und Chief Executive Officer von ROHM Co., Ltd. berufen.



Isao Matsumoto arbeitet seit 1985 für ROHM. Zuletzt war er als Direktor, Mitglied des Vorstands und geschäftsführender Vorstand für die Qualität, Sicherheit und Produktion verantwortlich. Herr Matsumoto bietet mit seiner Expertise in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen, seiner Begeisterung für Innovation und seinem über viele Jahre aufgebauten Netzwerk mit Mitarbeitern, Kunden und Investoren exzellente Voraussetzungen, um die Unternehmensstrategie erfolgreich fortzuführen und neue Impulse für weiteres Wachstum zu setzen.



„In den letzten Jahren haben Fragen im Zusammenhang mit Umwelt, Ressourcen und Energie an Dringlichkeit gewonnen. Dies wirkt sich nicht nur auf verschiedene Märkte, sondern auf die Gesellschaft als Ganzes aus. Gleichzeitig sind in der Automobilindustrie große Veränderungen zu beobachten, darunter die Entwicklung der KI und das autonome Fahren“, erklärt Isao Matsumoto als neuer Präsident und Chief Executive Officer von ROHM Co., Ltd. „ROHM wird diesen Umbruch mit seinem einzigartigen Technologie- und Produktportfolio begleiten. Dabei konzentrieren wir uns insbesondere auf die Bereiche Automobil und Industrieanlagen sowie auf die Überseemärkte. Außerdem stärken wir unsere Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten mit Schwerpunkt auf Power- und Analog-Technologien. Dabei will ich unserem Unternehmensziel treu bleiben, eine Kultur von Innovation und Teamgeist zu fördern. Zukünftige Herausforderungen werden wir als „One ROHM“ meistern, als vereinte ROHM-Gruppe, die mit unerschütterlichem Engagement zusammenarbeitet.“



Isao Matsumoto verfügt über einen Hochschulabschluss in Metalltechnik der Technischen Universität Kyushu, Japan. Über ROHM



ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31.3.2020 einen Umsatz von rund 3,326 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete und 22.191 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, zu der integrierte Schaltungen, SiC-Dioden, SiC-MOSFETs, SiC-Module, Transistoren, LEDs und weitere elektronische Bauelemente, aber auch Widerstände, Tantal-Kondensatoren und Druckköpfe gehören. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China.

Lapis Semiconductor, SiCrystal GmbH und Kionix gehören ebenfalls der ROHM Semiconductor Group an.

ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

