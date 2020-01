Embedded World 2020, Halle 3A, Stand 121: ROHM präsentiert hochqualitative Lösungen für den Industriesektor und Automobilanwendungen Willich-Münchheide, 20. Januar 2020 – Auf der Embedded World, der internationalen Leitmesse für Embedded-Systeme, in Nürnberg (25. bis 27. Februar 2020), präsentiert ROHM Semiconductor in Halle 3A, Stand 121 seine neuesten Produkte für den Industriebereich. Dazu gehören zum Beispiel PMICs, Lösungen für die vorausschauende Instandhaltung und Leistungshalbleiter. Bei Automobilanwendungen liegt der Fokus des Unternehmens auf funktionaler Sicherheit und ADAS.



Zu den Highlights am ROHM-Stand in Halle 3A, Stand 121 gehören:



Funktionale Sicherheit im Automobilbereich



ROHMs LSI-Produkte für Display-Anwendungen im Automobil kombinieren die innovativste Technologie und die höchste Flexibilität auf dem Markt. Die umfassende Produktpalette des Unternehmens umfasst Display-Controller, Bildverbesserungs- und Video-Schnittstellen-LSIs. Diese Komponenten unterstützen ultrahochauflösende Display-Panels und Videokonnektivität mit sehr hohen Geschwindingkeiten. Zudem erfüllen sie die anspruchsvollsten Standarts für funktionale Sicherheit.



Effizienter Power-Management-IC für IoT Applikationen



Mit den neusten Power-Management-ICs (PMIC) bietet ROHM hochintegrierte, effiziente ICs, die die Verlustleistung bei IoT-Anwendungen reduzieren und damit die Betriebszeit verlängern, die Stücklistenkosten optimieren und die Abmessungen verringern. Die für NXPs i.MX-Anwendungsprozessoren entwickelten PMICs, sind die neueste Produktfamilie in ROHMs wachsendem Portfolio. Sie enthalten alle für die Prozessoren erforderlichen Spannungen sowie die Versorgungen für DDR-Memories, System-I/Os und ausgewählte Peripherals.



Erste Beschleunigungssensoren mit integrierter Rauschfilterfunktion



Die kürzlich von ROHM vorgestellten Beschleunigungssensoren eignen sich ideal für hochpräzise, stromsparende Bewegungserfassung in Industrieanlagen. Sie verfügen über ein maximales Frequenzband von 4.200 Hz und einen Erfassungsbereich für Beschleunigungen von ±2g bis ±16g. Die neuen Modelle gewährleisten einen Betrieb bis zu 105 °C. Mit Hilfe der integrierten Advanced-Data-Path- (ADP) Technologie führen die Beschleunigungssensoren die Rauschfilterung und Verarbeitung der Sensorsignale, die normalerweise die MCU übernimmt, selbst durch. Aufgrund der höheren Betriebstemperatur sowie des größeren Erfassungsbereichs für Frequenzen und Beschleunigungen sind die ROHM Sensoren ideal für die Zustandsüberwachung von Maschinen geeignet, wie zum Beispiel für die Schwingungsanalyse von Motoren in Produktionsanlagen. Über ROHM Semiconductor



ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31.3.2019 einen Umsatz von rund 3,652 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete und 22.899 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, zu der integrierte Schaltungen, SiC-Dioden, SiC-MOSFETs, SiC-Module, Transistoren, LEDs und weitere elektronische Bauelemente, aber auch Widerstände, Tantal-Kondensatoren und Druckköpfe gehören. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China.

Lapis Semiconductor, SiCrystal GmbH und Kionix gehören ebenfalls der ROHM Semiconductor Group an.

ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

