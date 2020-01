ROHM-Tochter SiCrystal und STMicroelectronics kündigen mehrjähriges Lieferabkommen für Siliziumkarbid-Wafer an Abkommen erhöht die Flexibilität industrieller Anwendungen und unterstützt die kommerzielle Expansion von SiC-Produkten im Automobilbereich und in der Industrie Kyoto, Japan, und Genf, Schweiz, 15. Januar 2020 – Das zur ROHM Group gehörende Unternehmen SiCrystal und STMicroelectronics gaben heute die Unterzeichnung einer mehrjährigen Liefervereinbarung für Siliziumkarbid- (SiC) Wafer bekannt. Das Abkommen im Umfang von über 120 Millionen Dollar regelt die Lieferung moderner 150-mm-Siliziumkarbid-Wafer von SiCrystal an STMicroelectronics. Der weltweit führende Halbleiterhersteller mit Kunden im gesamten Spektrum elektronischer Applikationen verzeichnet eine steigende Nachfrage nach Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern.



„Dieses weitere langfristige Lieferabkommen für SiC-Substrate ergänzt die bereits gesicherten externen und internen Kapazitäten, die wir aufbauen. ST kann somit das Volumen und die Auslastung der Wafer erhöhen, die benötigt werden, um in den nächsten Jahren die hohe Nachfrage von Kunden für Automobil- und Industrieprogramme zu befriedigen“, kommentiert Jean-Marc Chery, Präsident und CEO von STMicroelectronics.



„SiCrystal, ein Unternehmen der ROHM Group, ist ein führender Anbieter von SiC-Komponenten und produziert seit vielen Jahren SiC-Wafer. Wir freuen uns sehr über dieses Lieferabkommen mit unserem langjährigen Kunden ST. Wir werden unseren Partner beim Ausbau des Siliziumkarbid-Geschäfts weiterhin unterstützen, indem wir die Wafermengen kontinuierlich steigern und jederzeit zuverlässige Qualität liefern", sagt Dr. Robert Eckstein, Präsident und CEO von SiCrystal, einem Unternehmen der ROHM-Gruppe.



Der Einsatz von Stromversorgungslösungen mit SiC-Bauelementen beschleunigt sich sowohl im Automobil- als auch im Industriebereich. Mit diesem Abkommen werden die beiden Unternehmen zur weiteren Verbreitung von SiC in diesen Märkten beitragen.





Über STMicroelectronics



ST ist ein weltweit führendes Halbleiterunternehmen. Die intelligenten und energieeffizienten Produkte und Lösungen des Unternehmens kommen in der Elektronik zum Einsatz, die fester Bestandteil unseres täglichen Lebens ist. ST-Produkte finden sich heute überall. Gemeinsam mit unseren Kunden sorgen wir für mehr Intelligenz für das Autofahren sowie in Fabriken, Städten und Wohnungen, ergänzt durch die kommende Generation von Mobil- und Internet-of-Things-Produkten. Getreu seinem Motto „life.augmented“ strebt ST danach, die Möglichkeiten der Technologie noch besser zu nutzen, damit wir alle mehr vom Leben haben. ST erwirtschaftete 2018 einen Umsatz von 9.66 Mrd. US-Dollar und belieferte mehr als 100.000 Kunden auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.st.com.



Über SiCrystal



SiCrystal, ein Unternehmen der ROHM Group, ist einer der weltweiten Marktführer für monokristalline Siliciumkarbid-Wafer. Die hochentwickelten Halbleitersubstrate von SiCrystal bilden die Grundlage für die hocheffiziente Nutzung elektrischer Energie in Elektrofahrzeugen, Schnellladestationen, erneuerbaren Energien und in verschiedenen Bereichen industrieller Anwendungen.

Weitere Informationen zu SiCrystal gibt es unter www.sicrystal.de Über ROHM Semiconductor



ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31.3.2019 einen Umsatz von rund 3,652 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete und 22.899 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, zu der integrierte Schaltungen, SiC-Dioden, SiC-MOSFETs, SiC-Module, Transistoren, LEDs und weitere elektronische Bauelemente, aber auch Widerstände, Tantal-Kondensatoren und Druckköpfe gehören. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China.

Lapis Semiconductor, SiCrystal GmbH und Kionix gehören ebenfalls der ROHM Semiconductor Group an.

ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2020 by Mexperts AG Diese Website verwendet Cookies. Sie stimmen der Verwendung von Cookies zu, wenn Sie diese Website weiter nutzen. Datenschutzerklärung lesen