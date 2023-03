Razorcat auf der embedded world 2023 (14.-16. März 2023, Nürnberg) in Halle 4, Stand 4-532 Schneller zur Functional-Safety-Zertifizierung: Razorcat stellt TESSY v5.1 mit neuen Funktionen Hyper Coverage und Code Access vor Berlin, 1. März 2023 – Auf der embedded world 2023 präsentiert Razorcat eine neue Version seines zertifizierten C/C++ Unit- und Integrationstestwerkzeugs TESSY mit zwei innovativen Features: Mit „Code Access“ und „Hyper Coverage“ in TESSY v5.1 können Tester von Embedded Software ganz einfach die Abdeckung über verschiedene Tests, Testebenen und Testwerkzeuge hinweg zusammenfassen – und automatisch versteckten oder ungetesteten Code im gesamten Quellcode inklusive aller Varianten aufspüren. Die neuen TESSY-Funktionen helfen, die Qualität der Software in sicherheitskritischen Systemen in allen industriellen Anwendungsbereichen zu erhöhen. Doch damit nicht genug: Mit Code Access und Hyper Coverage beschleunigt TESSY die Zertifizierung für Funktionale Sicherheit, die einen Nachweis der normgerechten Prüfung aller Funktionalitäten und deren Vollständigkeit durch Code Coverage erfordert.



Mit Code Access sorgt TESSY v5.1 für eine automatisierte Analyse der getesteten Quellcode-Varianten unmittelbar nach dem Einrichten der Tests. Der Tester kann sofort und ohne zusätzlichen Aufwand sehen, welche Codezeilen nicht getestet wurden. Nach der Testausführung werden die Ergebnisse der Abdeckungsmessung in der Hyper Coverage zusammengefasst und so alle nicht erreichten Quellcodezeilen aufgedeckt.



Die Hyper Coverage-Funktion verwendet weit verbreitete Abdeckungsmessungen (z.B. Branch- oder MC/DC-Coverage), um eine Korrelation zwischen den gemessenen Abdeckungsergebnissen in Bezug auf die verschiedenen Code-Varianten herzustellen. Die Ermittlung einer Hyper Coverage aus den verfügbaren Abdeckungsergebnissen gibt einen vollständigen Überblick über die Testabdeckung auf Quellcodeebene, ohne die spezifischen Abdeckungsanforderungen der Standards und Normen für die Entwicklung sicherheitskritischer Software zu verwässern. Vielmehr lokalisiert die Hyper Coverage zuverlässig ungetesteten Code in den ursprünglichen C/C++-Quelldateien.



Die herausragende technische Innovation besteht darin, dass die Hyper Coverage aus Standardabdeckungsmaßen berechnet wird, die von den geltenden Normen und Standards für die Entwicklung sicherheitskritischer Anwendungen gefordert werden. Ohne zusätzlichen Aufwand werden die vorhandenen Abdeckungsergebnisse für jede Zeile des Quellcodes zusammengeführt. Der Tester bekommt automatisch versteckten und ungetesteten Quellcode angezeigt, wodurch sich die Softwarequalität und -sicherheit erheblich erhöhen lässt.



„Wir verbessern TESSY kontinuierlich mit erweiterten Funktionen, damit Tester in kürzerer Zeit und mit geringerem Aufwand eine höhere Codeabdeckung und bessere Testergebnisse erzielen“, sagt Michael Wittner, Geschäftsführer von Razorcat. „So helfen wir Entwicklern und Testern aus allen industriellen Anwendungsbereichen, die Qualität der Software in ihren sicherheitskritischen Systemen zu erhöhen.“



TESSY unterstützt die gängigsten Mikrocontroller, Compiler und Debugger und ist für die sicherheitsrelevante Softwareentwicklung gemäß IEC 61508 und ISO 26262 qualifiziert. Weitere Informationen und Downloads zu TESSY v5.1 einschließlich der neuesten Funktionen finden sich unter www.razorcat.de/tessy.



Die Razorcat Development GmbH entwickelt seit 1997 Testwerkzeuge zur Entwicklung von Software für eingebettete Systeme. Das nach IEC 61508 und ISO 26262 zertifizierte Unit- und Integrations-Testwerkzeug TESSY unterstützt bereits viele Softwareprojekte in allen Industriezweigen beim Verifikationsnachweis für sicherheitskritische und qualitätsorientierte Software. Zusammen mit den Werkzeugen Integrated Test Environment (ITE), Test Operator Plattform (TOP) und Check Case Definition Language (CCDL) bietet Razorcat Lösungen für alle Phasen des Testprozesses. Dienstleistungen wie Testmanagement, Durchführung von Tests, Beratung und Seminare unterstützen Kunden zusätzlich weltweit.



