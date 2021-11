Jetzt auch für Linux: TESSY 5.0 von Razorcat Linux-Version des Unit- und Integrations-Testwerkzeugs TESSY initial für Ubuntu 20.04 verfügbar Berlin, 15. November 2021 – Für sein erfolgreiches Unit- und Integrations-Testwerkzeug TESSY für die Embedded-Entwicklung in C/C++ stellt Razorcat eine neue Release vor: TESSY 5.0 wartet mit einigen Optimierungen seiner Funktionen auf, aber vor allem ist das Tool ab sofort auch als Linux-Version verfügbar. Die erste unterstützte Linux-Distribution ist Ubuntu 20.04 von Canonical.



Unter Embedded-Entwicklern hat Linux aufgrund seiner Stabilität und Sicherheit eine treue Anhängerschaft. Damit auch diese Entwickler die Testfunktionen von TESSY voll nutzen können, stellt Razorcat eine Linux-Version seines Unit- und Integrations-Tools bereit, zunächst für Ubuntu ab der System-Release 20.04. Ubuntu von Canonical gilt als eine der wichtigsten Open-Source-Distributionen für Public Clouds und OpenStack; rund 55 Prozent aller OpenStack-Applikationen laufen auf Ubuntu. Ubuntu 20.04, auch bekannt unter dem Versionsnamen „Focal Fossa“, wurde im April 2020 veröffentlicht und zeichnet sich unter anderem durch die Nutzung des Linux-Kernel 5.4 und die VPN-Technologie WireGuard aus. TESSY unterstützt Ubuntu ab dieser Version; Vorgänger wie 18.04 werden offiziell nicht unterstützt.



Die Linux-Version von TESSY unterstützt zunächst den GNU/GCC-Compiler und den Eclipse-Debugger. Unterstützung gibt es auch für die Compiler/Target-Umgebungen ARM V6 / ARM Development Studio



ARM V6 / DS-5



Green Hills ARM / Green Hills MULTI



Green Hills ARM / LAUTERBACH TRACE32



Linaro GNU ARM / ARM Development Studio



Linaro GNU ARM / DS-5 Weitere Compiler/Target-Umgebungen, die unter Linux verfügbar sind, werden bei Bedarf sukzessive unterstützt.



Weitere Informationen zur Release 5.0 des Unit- und Integrations-Testwerkzeugs TESSY von Razorcat sowie Downloads und Support-Angebote finden sich unter www.razorcat.com/tessy. Über Razorcat



Die Razorcat Development GmbH entwickelt seit 1997 Testwerkzeuge zur Entwicklung von Software für eingebettete Systeme. Das nach IEC 61508, IEC 62304, ISO 26262 und EN 50128 zertifizierte Unit- und Integrations-Testwerkzeug TESSY unterstützt bereits viele Softwareprojekte in allen Industriezweigen beim Verifikationsnachweis für sicherheitskritische und qualitätsorientierte Software. Zusammen mit den Werkzeugen Classification Tree Editors (CTE), Integrated Test Environment (ITE), Test Operator Plattform (TOP) und Check Case Definition Language (CCDL) bietet Razorcat Lösungen für alle Phasen des Testprozesses. Dienstleistungen wie Testmanagement, Durchführung von Tests, Beratung und Seminare unterstützen Kunden zusätzlich weltweit.



