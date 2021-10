TESSY von Razorcat unterstützt die Modelle für Arm-Prozessoren von Imperas Imperas Simulationstechnologie und Referenzmodelle sind jetzt in der TESSY-Umgebung für die Automatisierung von Embedded-Software-Tests und Regressionsmanagement verfügbar Berlin und Oxford/UK, 19. Oktober 2021 – Razorcat unterstützt in seinem erfolgreichen Unit- und Integrationswerkzeug TESSY ab sofort die schnellen Prozessor-Referenzmodelle von Imperas Software Ltd., dem führenden Anbieter virtueller Plattformen und hochleistungsfähiger Software-Simulationen. Die Entwicklung von Embedded-Software erfordert strenge Tests nicht nur während der ersten Entwicklungsphase, sondern über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD) gehören zu den etablierten Best Practices für Softwaretests, und die Automatisierung ist erforderlich, um die Konsistenz über Regressionstests und Hardwarevarianten hinweg sicherzustellen. Die Flexibilität der Referenzmodelle und virtuellen Plattformen von Imperas in Verbindung mit den Funktionen von TESSY ermöglicht es Entwicklern wie beim Referenzkunden Palfinger, alle erforderlichen Hardwarekonfigurationen und -varianten als virtuelle Testfarm abzudecken.



Die Razorcat Development GmbH hat sich auf die Entwicklung von Software-Test-Tools für sicherheitskritische Embedded-Systemen mit hohen Qualitätsanforderungen spezialisiert, wie sie in den Normen für funktionale Sicherheit (IEC 61508, IEC 62304, ISO 26262 und EN 50128) gefordert werden. Zu den Anwendungsbereichen gehören Automotive, Industriesteuerungen, Medizintechnik, Verteidigungstechnik und Luftfahrt. Das Testen von Embedded-Software ist ein integraler Bestandteil der Produktentwicklung und des Lebenszyklusmanagements. Von der Erstauslieferung bis hin zu Wartungsupdates und der Migration auf neue Hardwarekonfigurationen müssen die heutigen Software-Test-Plattformen das gesamte Spektrum aktueller und zukünftiger Prozessoren, Konfigurationsoptionen und Softwareversionen abdecken. Diese mehrdimensionale Matrix von Konfigurationen verdeutlicht die Flexibilität und Effizienz, die die virtuelle Plattformtechnologie im Vergleich zu herkömmlichen Entwicklungsboards bietet.



Die Vorteile aus der Kombination von TESSY und den Referenzmodellen von Imperas nutzen auch Kunden wie Palfinger, der weltweit führende Anbieter von innovativen Kran- und Hebelösungen: „Da unsere Embedded-Entwicklungsteams unsere Roadmap für Digitalisierung und künstliche Intelligenz entwickeln und umsetzen, war der Bedarf an Software-Qualitätstests noch nie so groß“, sagt Hermann Haslauer, Leiter Embedded-Software Support Engineering bei der Palfinger Europe GmbH. „Das Tool TESSY zusammen mit den virtuellen Plattformsimulatoren von Imperas und den Open Virtual Platforms (OVP)-Modellen von Arm-Prozessoren sind eine Qualitätskombination und ist für uns die Grundlage unseres Software-Test- und Wartungsprozesses.“



„TESSY hat sich in den letzten 20 Jahren als Referenzplattform für automatische Regressionstests und Softwarewartung etabliert“, sagt Michael Wittner, Geschäftsführer der Razorcat Development GmbH. „Mit der Unterstützung der Referenzmodelle und virtuellen Plattformen von Imperas profitieren unsere Kunden von den hochwertigen Referenzmodellen und der Flexibilität, die in den eingerichteten Prozessoren unterstützten Konfigurationen abzudecken und für die nächste Generation von Hardware-Erweiterungen zu planen.“



„Die Qualität von Embedded-Software ist ein direktes Spiegelbild der Testmethodik und des Referenzmodells“, sagt Simon Davidmann, CEO von Imperas Software Ltd. „Das simulationsbasierte Testen bietet eine einzigartige Flexibilität, um alle verfügbaren Hardwarekonfigurationen und Optionen für CI/CD abzudecken. Die Referenzmodelle von Imperas liefern die Qualität, die für ein Höchstmaß an automatisiertem Testen in der Umgebung von TESSY von Razorcat notwendig ist.“



Mehr Produktdetails und Downloadangebote zu TESSY von Razorcat finden sich unter www.razorcat.com/tessy. Weiterführende Informationen zu den Modellen von Imperas unter www.imperas.com.



Über Imperas



Imperas revolutioniert die Entwicklung von Embedded-Software und -Systemen und ist der führende unabhängige Anbieter von Prozessormodellen und virtuellen Prototypenlösungen. Zusammen mit Open Virtual Platforms (OVP) fördert Imperas die Verfügbarkeit von Open-Source-Modellen für ein breites Spektrum von Prozessoren, IP-Anbietern, CPU-Architekturen, System-IP und Referenzplattformmodellen von Prozessoren und Systemen, die von einfachen Single-Core-Bare-Metal-Plattformen bis hin zu vollständigen heterogenen Multi-Core-Systemen mit SMP-Linux reichen. Alle Modelle sind bei Imperas unter www.imperas.com und auf der Open Virtual Platforms (OVP) Website erhältlich.



Weitere Informationen über Imperas unter www.imperas.com. Imperas folgen auf LinkedIn, Twitter @ImperasSoftware und YouTube. Über Razorcat



Die Razorcat Development GmbH entwickelt seit 1997 Testwerkzeuge zur Entwicklung von Software für eingebettete Systeme. Das nach IEC 61508, IEC 62304, ISO 26262 und EN 50128 zertifizierte Unit- und Integrations-Testwerkzeug TESSY unterstützt bereits viele Softwareprojekte in allen Industriezweigen beim Verifikationsnachweis für sicherheitskritische und qualitätsorientierte Software. Zusammen mit den Werkzeugen Classification Tree Editors (CTE), Integrated Test Environment (ITE), Test Operator Plattform (TOP) und Check Case Definition Language (CCDL) bietet Razorcat Lösungen für alle Phasen des Testprozesses. Dienstleistungen wie Testmanagement, Durchführung von Tests, Beratung und Seminare unterstützen Kunden zusätzlich weltweit.



