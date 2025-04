TESSY von Razorcat unterstützt ABIX HiperSIM für die Verifikation von Embedded-Software für MELEXIS MLX16-basierte Automotive-Systeme Berlin, 29. April 2025 – TESSY, das für funktionale Sicherheit zertifizierte C/C++-Unit und Integrations-Testwerkzeug von Razorcat, unterstützt jetzt den ABIX HiperSIM-Simulator für die zuverlässige und schnelle Verifikation von Embedded-Automotive-Software auf MELEXIS MLX16-CPUs. Mit diesem neuen Environment können Entwickler von Embedded-Systemen und Testingenieure ihre Verifikationsprozesse für Embedded-Automotive-Steuerungen wie Motorsteuerungen, Drucksensoren und Umgebungslicht-Steuerungssysteme basierend auf der 16-Bit-RISC-CPU-Architektur von Melexis optimieren – und dabei den Automatisierungsgrad ihres Testprozesses deutlich erhöhen.



Weniger Komplexität, mehr Automatisierung



TESSY von Razorcat ist ein leistungsstarkes Tool für Unit- und Integrationstests, das gemäß ISO 26262 für sicherheitskritische Automotive-Anwendungen zertifiziert ist. Die Testplattform automatisiert den gesamten Unit-Testprozess für C/C++-Code vom Management und der Ausführung von Tests bis hin zur Nachverfolgung von Anforderungen, der Abdeckungsmessung, dem Reporting und der Rückverfolgung. TESSY unterstützt Testteams bei der effizienten Planung, Verwaltung und automatischen Generierung optimaler Testfälle, sowohl in der benutzerfreundlichen TESSY-GUI als auch vollautomatisch für CI/CD; der integrierte Klassifikationsbaum-Editor (CTE) bietet eine systematische und leicht verständliche Möglichkeit, Testfälle zu erstellen; die Hyper Coverage-Funktion hilft bei der Identifizierung von Varianten und ungetestetem Quellcode und bietet eine vollständige Ansicht der Testabdeckung, die sich aus der Kombination aller Tests ergibt.



Insbesondere bei Projekten zur Entwicklung von Automotive-Software mit strengen Sicherheitsanforderungen reduziert TESSY die Komplexität der Embedded-Software-Tests und erhöht gleichzeitig den Automatisierungsgrad, die Codequalität und die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems.



CPU-Simulation für effiziente Tests



ABIX HiperSIM ist ein leistungsstarker Hochgeschwindigkeitssimulator für eine Vielzahl von CPU-Architekturen: Er kann die Beschreibungen von CPU-Architekturen auslesen und damit ganz einfach für die Simulation jedes spezifischen Prozessors, einschließlich MELEXIS MLX16-Kernen, angepasst werden. Die MELEXIS MLX16-CPUs werden häufig in Embedded-Automotive-Systemen eingesetzt, die hohe Anforderungen an Effizienz und Leistung stellen. Die CPUs verfügen über Ultra-Low-Power-Modi, einen geringen Speicherbedarf, direkten Speicherzugriff und schnelle Co-Prozessoren für Multiplikation und Division.



Der in den Unit-Test-Workflows von TESSY nahtlos unterstützte ABIX HiperSIM bietet Entwicklern und Testingenieuren eine optimierte und robuste Plattform. Entwickler profitieren von tieferen Einblicken in die Leistung und das Verhalten ihrer Embedded-Software, insbesondere in komplexen sicherheitskritischen Automotive-Anwendungen. Tester können MELEXIS MLX16-basierte Systeme für eine detaillierte Softwarevalidierung in TESSY simulieren, einschließlich des spezifischen Verhaltens der CPU und ihrer Leistungsmodi. ABIX HiperSIM kann problemlos an jede CPU-Architektur angepasst werden, um benutzerdefinierte Simulationen zu erstellen. Die Hochgeschwindigkeitssimulationen beschleunigen den Entwicklungs-, Verifizierungs- und Debugging-Prozess und verkürzen somit die Markteinführungszeit.



„Unser Ziel bei Razorcat ist es, unseren Kunden die besten automatisierten Unit-Testwerkzeuge zur Verfügung zu stellen, insbesondere für sicherheitskritische Anwendungen“, sagte Michael Wittner, Geschäftsführer der Razorcat Development GmbH. „TESSY mit der Unterstützung für den ABIX HiperSIM-Simulator ist aktuell die beste Testplattform für Entwickler und Tester von Embedded-Software, die an MELEXIS MLX16-basierten Automobilsystemen arbeiten.“



„Durch die Integration von ABIX HiperSIM in TESSY geben wir Entwicklern mehr Sicherheit bei der Arbeit mit der MELEXIS MLX16-Architektur in Embedded-Automotive-Systemen“, sagte Günther Nadbath, Geschäftsführer von ABIX. „Die Möglichkeit, komplexe CPU-Verhaltensweisen und Leistungsmodi in einer intuitiv nutzbaren Testumgebung zu simulieren, verbessert und verkürzt den Entwicklungsprozess ganz erheblich.“



TESSY von Razorcat mit der Unterstützung des ABIX HiperSIM steht allen TESSY-Kunden zur Verfügung (siehe TESSY-Supportmatrix: https://www.razorcat.com/en/tessy-supported-compiler-debugger.html?env=3e4cbdeb-421d-4388-a449-46598aa25f0c). Weitere Informationen und Downloads zu TESSY v5.1 unter www.razorcat.com/en/product-tessy.html.



Mehr Informationen zu ABIX HiperSIM unter https://hipersim.a-bix.com.



Über ABIX HiperSIM



ABIX HiperSIM ist ein flexibler CPU-Simulator mit High-Fidelity-Emulation für eine Vielzahl von CPU-Architekturen. Mit seinem intuitiv nutzbaren Generator-Tool kann er schnell an neue Architekturen angepasst werden, was ihn zu einem wertvollen Tool für die Verfikation von Embedded-Software auf verschiedenen Plattformen macht. ABIX HiperSIM wird in Automotive-, Industrie- und IoT-Anwendungen eingesetzt, bei denen Genauigkeit und Leistung entscheidende Faktoren sind. https://hipersim.a-bix.com. Über Razorcat



Die Razorcat Development GmbH entwickelt seit 1997 Testwerkzeuge zur Entwicklung von Software für eingebettete Systeme. Das nach IEC 61508 und ISO 26262 zertifizierte Unit- und Integrations-Testwerkzeug TESSY unterstützt bereits viele Softwareprojekte in allen Industriezweigen beim Verifikationsnachweis für sicherheitskritische und qualitätsorientierte Software. Zusammen mit den Werkzeugen Integrated Test Environment (ITE), Test Operator Plattform (TOP) und Check Case Definition Language (CCDL) bietet Razorcat Lösungen für alle Phasen des Testprozesses. Dienstleistungen wie Testmanagement, Durchführung von Tests, Beratung und Seminare unterstützen Kunden zusätzlich weltweit.



