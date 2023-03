Investition in die Zukunft productware baut SMD-Produktion weiter aus und investiert in eine neue AIMEXIII-Bestückungslinie des Herstellers FUJI 01. März 2023 – Die productware GmbH, ein auf High Mix/Low-Middle Volume spezialisiertes Electronic Manufacturing Services (EMS) Unternehmen mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet, hat ihre SMD-Produktionskapazitäten nochmalig deutlich erweitert. Die neue FUJI-AIMEXIII-Linie erfüllt die höchsten technologischen Ansprüche in den Bereichen Präzision, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Mit der Investition in eine weitere SMD-Linie hat productware vor allem der Bestückungsgenauigkeit und der damit verbundenen reproduzierbaren Bestückungsqualität Rechnung getragen, insbesondere bei komplexen Baugruppen mit hoher Integration und Bauteilevielfalt.



Ausgestattet mit über 260 Feeder-Plätzen (8 mm) und einer großen maximalen Bestückungsfläche (Panelmaß) von 1.068 mm x 710 mm sind die neuen AIMEXIII-Maschinen besonders gut für eine High-Mix-Produktion in kleineren und mittleren Stückzahlen geeignet. Dieses Konzept bietet die ideale Ergänzung zur bestehenden NXT-III-M6-Hochleistungs-Bestückungslinie, da sämtliche Hardwarekomponenten wie Bestückungsköpfe, Nozzeln, Feeder etc. baugleich sind und dementsprechend auf beiden Linien flexibel zum Einsatz kommen können. Eine identische Datenbasis/Datenbank, gleiche Bauteilebibliotheken und gleiche Bestückprogramme sorgen für eine deutlich effizientere Produktion. Dies gilt vor allem in der nun sehr flexiblen Feinplanung der Aufträge auf den beiden technologisch vergleichbaren Linien.



Mit dieser Neuinvestition im Bereich der SMD-Fertigung hat productware die richtigen Schritte unternommen, um mit dem modernsten und leistungsfähigsten Produktionsequipment ihre Marktposition deutlich zu stärken und auszubauen.

Über die productware GmbH

productware ist ein mittelständiges Familienunternehmen mit Standort in Dietzenbach bei Frankfurt am Main. Die Grundlage für unseren Erfolg bilden neben einer umfassenden persönlichen Kundenbetreuung und der ausgezeichneten Produktqualität die 80 Mitarbeiter unseres Unternehmens. Ihr Know-how, verbunden mit dem Bestreben, unseren Kunden immer den größtmöglichen Nutzen zu bieten, stellt die Basis für unser überdurchschnittliches Wachstum der letzten Jahre dar. Als Dienstleister im Bereich Electronic Manufacturing Services (EMS) bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Leistungsspektrum von der Produktentwicklung bis zu After Sales Services. Im Zentrum steht dabei die Fertigung komplexer elektronischer Baugruppen und Systeme in kleinen und mittleren Stückzahlen. Unsere Kunden sind mit ihren innovativen Produkten auf dynamischen Märkten wie Bildverarbeitung, Broadcasting, IoT, Maschinenbau, Medizintechnik und Messtechnik tätig.



