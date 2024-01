Drei weitere BETA Seilwinden von Columbus McKinnon für größere Schiffe auf der Hellinganlage in Meppen Kissing, 24. Januar 2024 – Columbus McKinnon Engineered Products, ein Technologieführer bei Komponenten und Systemlösungen für Antriebstechnik und Hebetechnik, hat drei weitere BETA Seilwinden als Sonderkonstruktionen an das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ems-Nordsee für die Hellinganlage auf dem Bauhof Meppen geliefert, wo bereits seit 2012 fünf dieser Winden in Betrieb sind.



Der eingebaute Drehstrommotor mit einer Leistung von 4 kW kann Zuglasten bis 12 Tonnen mit Verfahrgeschwindigkeiten bis 2 m/min aufgrund des wartungsarmen Stirnradgetriebes mit großer Laufruhe bewegen. Mittels einer Trommelfreischaltung und einer Bandbremse, deren Vorspannung über ein Handrad bei jeder Winde individuell eingestellt wird, können die Hellingwagen auch im stromlosen Zustand zu Wasser gelassen werden (Notbetrieb). Mit der Erweiterung der bereits bestehenden Windenanlage können nun auch längere Schiffe der WSV bis 36 m mit einem Gesamtgewicht bis ca. 300 Tonnen sicher und zuverlässig auf der Rampe der Helling bewegt werden.



Die Elektroseilwinden aus der Pfaff-silberblau Markenwelt sind mit einer Zulassung gemäß den Unfallverhütungsvorschriften DGUV V54 (BGV D8) ausgeführt. Alle acht Winden mit Gleichlaufüberwachung erfüllen die Anforderungen an eine sichere Maschine gemäß den Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung.



Sicherer Betrieb der Hellinganlage auch bei größeren Schiffen



Das WSA Ems-Nordsee ermöglicht einen reibungslosen und sicheren Schiffsverkehr durch den Betrieb, die Überwachung und Pflege der Bundeswasserstraßen mit ihren zugehörigen Anlagen, die bedarfsgerecht instand gehalten bzw. erneuert werden. Unter einer Helling, wie im Bauhof Meppen, versteht man eine schräg abfallende Rampe, auf der ein Wasserfahrzeug mittels schienengeführter Hellingwagen aus dem Wasser gezogen und wieder zu Wasser gelassen wird, beispielsweise für Inspektions- und Wartungszwecke. Die Betätigung der hierfür erforderlichen Seilwinden erfolgt über einen zentralen Steuerstand.



Die Hellinganlage im Bauhof Meppen war bislang für Schiffsgrößen bis 30 m ausgelegt. Beim WSA Ems-Nordsee und beim Nachbaramt WSA Westdeutsche Kanäle kommen mittlerweile aber auch längere Fahrzeuge zum Einsatz. Deshalb wurde die bestehende Anlage um drei weitere BETA Elektroseilwinden in baugleicher Ausführung ergänzt und nach der Erweiterung wieder als Gesamtanlage mit einer Konformitätserklärung durch Columbus McKinnon Engineered Products in Betrieb genommen.



Steuerung sorgt für synchronen Gleichlauf der Windengruppierung



Für den synchronen Betrieb der in einer Reihe stehenden acht Winden sorgt eine von Columbus McKinnon entwickelte Gleichlaufsteuerung, die abhängig vom Schiffsmodell und der Schiffslänge eine differenzierte Anwahl einzelner Winden zulässt. Die vorhandene Steuerung mit Frequenzumrichter, Gruppenvorwahl und Gleichlauf-Überwachung wurde für die acht Winden modifiziert und mit der Erneuerung von Komponenten wieder auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Sie steuert alle vorgewählten Winden unabhängig von der Belastung über den gesamten Verfahrweg vollständig synchron. Als Sicherheit vor einer Überlastung einzelner Winden gibt die Steuerung eine Alarmmeldung aus, wenn sich eine Winde ihrer maximalen Zugkraft von 12 Tonnen nähert. Bei Überschreitung schaltet sie die gesamte Anlage selbständig ab.



Alle Hellingwinden sind in Schutzart IP55 ausgeführt und für den Außenbereich geeignet. Sie verfügen über Getriebeendschalter mit zwei Kontakten, einen Absolutwertgeber und eine Motorüberwachung mit Kaltleitern (PTC). Die gerillte Seiltrommel bietet Platz für Seillängen bis 47 m. Eine Seilanpresswalze sorgt für die einwandfreie Spulung.



Die BETA Seilwinden von Columbus McKinnon Engineered Products eignen sich neben sicherheitskritischen industriellen Anwendungen auch für Anwendungen außerhalb der Industrie, z. B. in öffentlichen Gebäuden, Sportanlagen oder für die Bühnentechnik, wie beispielsweise hier beschrieben: www.cmco.com/de-de/aktuelles/anwendungsberichte/ps-seilwinden-beta-seilwinden/



Weitere Informationen sind verfügbar unter: BETA-EL Elektroseilwinden



Über Columbus McKinnon Engineered Products



Die Columbus McKinnon Engineered Products GmbH, Kissing, ist ein Unternehmen der börsennotierten Columbus McKinnon Corporation (CMCO), Charlotte/USA, einem führenden Anbieter für Hebe- und Fördertechnik. Das Unternehmen in Kissing zählt mit der Marke Pfaff-silberblau seit Jahrzehnten zu den Technologieführern bei Komponenten und Systemlösungen für mechanische Antriebs- und Hebetechnik. Das Portfolio reicht von hochwertigen Spindelhubelementen über innovative Linearantriebe bis hin zu leistungsstarken Hubtischen und Seilwinden. Auf Basis dieser Komponenten bietet Columbus McKinnon Engineered Products auch kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Dazu gehören seit Juni 2023 auch die Lieferung von verkehrstechnischen Komponenten, die vollständige Projektierung, Installation und Wartung von schlüsselfertigen Hubanlagen für Schienenfahrzeuge, die weltweit eingesetzt werden.



