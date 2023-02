Pfaff Verkehrstechnik liefert höhenverstellbare Dacharbeitsbühne an die DVG zur Wartung und Instandhaltung der Busflotte Kissing, 9. Februar 2023 – Kommunale Verkehrsbetriebe, unter anderem auch die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG), ein Mitglied im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, setzen verstärkt die neuen höhenverstellbaren Dacharbeitsbühnen von Pfaff Verkehrstechnik ein. Die kürzlich in Duisburg installierte Anlage mit einer Gesamtlänge von 20 m und integrierter Krantechnik von STAHL CraneSystems dient der sicheren und effizienten Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den Dächern und Fenstern der Busse der DVG. Pfaff Verkehrstechnik hat bereits mehrere solcher Anlagen in ganz Europa ausgeliefert.



Flexibles Konzept für ergonomische Rundum-Absturzsicherung



Durch das flexible Konzept nach dem Baukastenprinzip mit verstellbaren Höhen und verschiedenen Segmentlängen können die Dacharbeitsbühnen an alle Busse in der Flotte schnell und flexibel angepasst werden. Die elektromechanisch ausfahrbaren Arbeitsbühnen und verschiebbare Absturzsicherungen an der Front und am Heck sorgen für eine ergonomische Rundum-Absturzsicherung, egal welches Flottenfahrzeug sich im Arbeitsstand befindet. Über höhenverstellbare Treppen gelangen die Arbeiter sicher an ihren Arbeitsplatz auf dem Dach des Fahrzeugs. Optionale Komponenten, wie verschiedene Kransysteme, Beleuchtungseinrichtungen, Signalanlagen oder überwachte Zutrittstüren erhöhen die Effizienz und Sicherheit.



Die DVG betreibt seit über 140 Jahren den öffentlichen Personennahverkehr in Duisburg. Mit über 100 Bussen und fast 60 Straßenbahnwagen befördert das Unternehmen jährlich über 50 Millionen Fahrgäste, etwa 142.000 Personen am Tag. Das Busnetz besteht aus 43 Linien und hat eine Länge von fast 450 Kilometern. Der Bus-Wagenpark besteht neben Dieselfahrzeugen auch aus elektrisch betriebenen Gelenkbussen, die im Betriebshof „Am Unkelstein“ in der Nähe des Duisburger Innenhafens beheimatet sind. In der dort ansässigen DVG Kraftomnibuswerkstatt, wo die betriebsnahe Instandhaltung aller Busse stattfindet, wurde die neue höhenverstellbare Dacharbeitsbühne der Pfaff Verkehrstechnik als Erweiterung der bestehenden Anlagen eingebaut.



Neue Herausforderungen durch E-Mobilität



Ein Teil der Omnibusse der DVG wird batterieelektrisch angetrieben. Ein solcher Gelenk-Elektrobus verfügt über zehn leistungsfähige Hochvolt-Batteriebaugruppen mit einer Gesamtkapazität von 330 kWh, die für eine angemessene Reichweite sorgen. Zudem plant die DVG weitere Investitionen, nicht zuletzt motiviert durch das Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge (SaubFahrzeug-BeschG), das am 02.08.2021 in Kraft getreten ist und die Vorgaben der EU-Richtlinie „Clean Vehicle Directive“ verbindlich in deutsches Recht umsetzt.



Die DVG hat vor, die gesamte Dieselbusflotte bis zum Jahr 2030 auf Wasserstoffantrieb umzustellen. Zu diesem Zweck sollen noch 100 Brennstoffzellenbusse und eine entsprechend skalierbare Werkstattinfrastruktur beschafft werden. Die aktuell realisierte Anlage ist ein erster Schritt dahin, denn „saubere“ Busse bzw. Elektrobusse stellen neue Herausforderungen an Betriebshöfe, Werkstätten und Mitarbeiter.



Im Gegensatz zu herkömmlichen Bussen, die mit Diesel fahren und kaum Arbeiten auf dem Dach erfordern, sind bei Elektrobussen vermehrt Wartungsarbeiten auf dem Dach notwendig, da sich dort zugunsten des Komforts schwere elektrische und andere wartungsintensive Komponenten, wie Batteriepacks, Sicherungskästen, Wechselrichter und Klimaanlagen, befinden. Diese Komponenten müssen regelmäßig gewartet werden. Außerdem ergeben sich aufgrund der Rundungen am Kunststoff-Dach zusätzliche Gefährdungen und Herausforderungen für das Wartungspersonal. Die neuen Dacharbeitsbühnen von Pfaff Verkehrstechnik sorgen bei allen Busvarianten der DVG für höchste Sicherheit und Ergonomie.



Ergonomie durch flexible Höhenverstellung und auskragende Krantechnik



Bei der neuen Arbeitsbühne der Pfaff Verkehrstechnik können die Laufebenen in einem Bereich von 2,5 m bis 3,2 m höhenverstellt werden, wobei sich die Zugangstreppen der jeweiligen Höhe flexibel anpassen. Die Bühnenmodule ergeben in der Summe eine Gesamtlänge von 20 m. Oberhalb der Module ist ein stirnseitig um 2,850 m auskragender Elektrokettenzug montiert. Die Module können mit 200 kg/m2 belastet werden. Sie haben eine Grundbreite von 800 mm und ermöglichen einen seitlichen Ausschub von 500 mm, um das Dach nahtlos anzufahren. Die Arbeiter können sich auf der gesamten Lauffläche sowie über den stirnseitigen Verbindungssteg mit Frontabsturzsicherung frei und sicher bewegen. Notabstiegsleitern und Schutzzäune zur Zugangsbeschränkung im Falle eines unsicheren Betriebszustands erhöhen die Sicherheit für das Betriebspersonal weiter.



Die gesamte Anlage wird von Pfaff Verkehrstechnik schlüsselfertig geliefert. Der eingesetzte Elektrokettenzug stammt von STAHL CraneSystems, ein Unternehmen, das wie Pfaff Verkehrstechnik ebenfalls zu Columbus McKinnon (CMCO) gehört. Hier wird ein großer Vorteil deutlich: CMCO kann als Unternehmensgruppe Synergieeffekte freisetzen und ermöglicht seinen Marken wie Pfaff Verkehrstechnik, Engineering-Lösungen aus einer Hand anzubieten. Mit dem Elektrokettenzug ST 2010-12/3 1/1 aus dem ST-Programm können Lasten, beispielsweise Akkumulatoren oder andere schwere Komponenten mit einem Gewicht bis zu einer Tonne bequem und ergonomisch auf dem Dach der Fahrzeuge ausgewechselt werden.



Die Marke STAHL CraneSystems steht für zuverlässige und sichere Hebezeuge sowie Krankomponenten und Engineering-Lösungen. Das Kettenzugprogramm ST dieses Herstellers gilt im Anwenderbereich als leistungsstark, zuverlässig und anspruchslos, was die Wartung und den Energieverbrauch angeht. Das ST-Baukastensystem ermöglicht zahlreiche Kombinationen der Baugruppen für individuelle Lösungen und Verstellhöhen im Tragfähigkeitsbereich von 125 kg bis 6.300 kg.



Sicherheit für Fuhrparkbetreiber von der Planung bis zur Inbetriebnahme



Das Leistungspaket der Pfaff Verkehrstechnik erstreckt sich von der Planung der Arbeitsbühne über die Inbetriebnahme bis hin zur Schulung des Personals. Der Implementierung in Neubauten und Bestandshallen geht eine umfassende Beratung und Analyse der vorliegenden Infrastruktur voraus. Zudem wird ein umfangreicher After-Sales-Service angeboten, unter anderem langjährige Wartungsverträge und ein Ersatzteilservice.



Kommunale Busbetriebe wie die DVG können mit der Lösung von Pfaff Verkehrstechnik auch bei gemischten Fahrzeugflotten für sichere Arbeitsbedingungen sorgen. Die flexibel anpassbaren Dacharbeitsbühnen setzen hohe Sicherheitsstandards, da potenzielle Absturzstellen minimiert werden und das Fahrzeugdach ergonomisch betreten werden kann. Sie ermöglichen Fuhrparkbetreibern eine moderne, sichere und zuverlässige Mobilität. Aufgrund kurzer Rüstzeiten sind die Fahrzeuge schnell wieder betriebsbereit und die Betriebszeiten im Verkehrseinsatz verlängern sich.



Über Pfaff Verkehrstechnik und Columbus McKinnon Engineered Products



Pfaff Verkehrstechnik ist ein Tochterunternehmen der ebenfalls in Kissing ansässigen Columbus McKinnon Engineered Products. Pfaff Verkehrstechnik bietet neben der Lieferung von verkehrstechnischen Komponenten die vollständige Projektierung, Installation und Wartung von schlüsselfertigen Hubanlagen für Schienenfahrzeuge, die weltweit eingesetzt werden.



Die Columbus McKinnon Engineered Products GmbH, Kissing, ist ein Unternehmen der börsennotierten Columbus McKinnon Corporation (CMCO), Getzville/USA, einem führenden Anbieter für Hebe- und Fördertechnik. Das Unternehmen zählt mit der Marke Pfaff-silberblau seit Jahrzehnten zu den Technologieführern bei Komponenten und Systemlösungen für mechanische Antriebs- und Hebetechnik. Das Portfolio reicht von hochwertigen Spindelhubelementen über innovative Linearantriebe bis hin zu leistungsstarken Hubtischen und Seilwinden. Auf Basis dieser Komponenten bietet Columbus McKinnon Engineered Products auch kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche.

