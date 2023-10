Neue Kegelradgetriebe der Marke Pfaff-silberblau von Columbus McKinnon Engineered Products in ATEX-Ausführung Kissing, 30. Oktober 2023 – Columbus McKinnon Engineered Products, ein Technologieführer bei Komponenten und Systemlösungen für Antriebstechnik und Hebetechnik, stellt eine neue Variante seiner K.13 Kegelradgetriebe der Marke Pfaff-silberblau vor: Die ATEX K.13 EX-Baureihe wurde speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen der Zone 1/21 und 2/22 entwickelt und erfüllt alle Anforderungen der europäischen Richtlinie 2014/34/EU. Sie hat eine Reihe umfassender Prüfungen und Zertifizierungsverfahren durchlaufen, um den strengen Anforderungen der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU gerecht zu werden.



Dank ihrer robusten Bauweise, des hohen Verzahnungswirkungsgrads und ihrer Anpassungsfähigkeit eignet sich die ATEX-Ausführung der K.13 Kegelradgetriebe für alle industrielle Anwendungen mit Gefährdungspotential, wie von Biogasanlagen, Lackieranlagen und Mülldeponien bis hin zu pharmazeutischen Mischanlagen und korrosionsgefährdeten Anwendungen im maritimen Umfeld.



Verschiedene Getriebevarianten für Mehrspindel-Hubanlagen



Das Gehäuse besteht aus robustem Gusseisen und ist damit für höchste Explosionsbeständigkeit gerüstet. Die K.13 EX-Baureihe mit drei Baugrößen für verschiedene Übersetzungen (1:1, 2:1, 3:1) erzeugt Antriebsdrehmomente bis 230 Nm. Durch vielfältige Anpassungsmöglichkeiten kann sie optimal auf die individuellen Anforderungen der Anwender abgestimmt werden. Die hohe Tragfähigkeit, der hohe Verzahnungswirkungsgrad und die lange Lebensdauer des Getriebes sorgen für eine langfristige und effiziente Nutzung in ATEX-Hubanlagen. Die verschiedenen Wellenausführungen und Anbauflansche ermöglichen eine einfache Integration auch in bestehende Mehrspindel-Hubanlagen.



EX-Schutz in explosiven Atmosphären



Die europäischen Richtlinie 2014/34/EU legt die Anforderungen für den Einsatz von Geräten und Schutzsystemen in explosionsgefährdeten Bereichen fest, in denen explosive Atmosphären auftreten können. Klassische Beispiele sind die Öl- und (Bio-) Gasindustrie sowie Bergwerke und Mülldeponien. In der Pharmaindustrie dient das explosionssichere ATEX-Kegelradgetriebe mit grundierter Oberfläche als Antrieb für Mischbehälter, Füll- und Verpackungsmaschinen oder Tablettenpressen und sorgt in den explosionsgefährdeten Umgebungen der Prozessindustrie für ein hohes Sicherheitsniveau.



Weitere technische Informationen zur ATEX K.13 Kegelradgetriebe-Baureihe der Marke Pfaff-silberblau finden sich unter www.cmco.com/kegelradgetriebe

Über Columbus McKinnon Engineered Products



Die Columbus McKinnon Engineered Products GmbH, Kissing, ist ein Unternehmen der börsennotierten Columbus McKinnon Corporation (CMCO), Charlotte/USA, einem führenden Anbieter für Hebe- und Fördertechnik. Das Unternehmen in Kissing zählt mit der Marke Pfaff-silberblau seit Jahrzehnten zu den Technologieführern bei Komponenten und Systemlösungen für mechanische Antriebs- und Hebetechnik. Das Portfolio reicht von hochwertigen Spindelhubelementen über innovative Linearantriebe bis hin zu leistungsstarken Hubtischen und Seilwinden. Auf Basis dieser Komponenten bietet Columbus McKinnon Engineered Products auch kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Dazu gehören seit Juni 2023 auch die Lieferung von verkehrstechnischen Komponenten, die vollständige Projektierung, Installation und Wartung von schlüsselfertigen Hubanlagen für Schienenfahrzeuge, die weltweit eingesetzt werden.



