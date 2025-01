Keysight bringt All-in-One-Lösung für Netzwerk-Transparenz und -Sicherheit auf den Markt Das Programm, zu dessen ersten Partnern Forescout, Instrumentix und Nozomi Networks gehören, ist darauf ausgelegt, Kosten, Cyberrisiken und betriebliche Komplexität zu reduzieren. Böblingen, 21. Januar 2025 – Keysight Technologies hat AppFusion vorgestellt, ein Netzwerk-Transparenz-Partnerprogramm, das Sicherheits- und Überwachungslösungen von Drittanbietern direkt in seine Netzwerk-Paketvermittlungen integriert. Das Programm umfasst marktführende Technologien von Forescout, Instrumentix und Nozomi Networks und ermöglicht es den Anwendern, den Netzwerk- und Sicherheitsbetrieb (NetOps/SecOps) zu optimieren und gleichzeitig die Infrastrukturkosten erheblich zu senken. Diese All-in-One-Multivendor-Lösung hilft IT-Profis, Kapital- und Betriebskosten zu senken und gleichzeitig die Sicherheitsüberwachung und -leistung zu verbessern.



IT- und Security Operations (SecOps)-Teams in Unternehmen müssen den Netzwerkverkehr in Echtzeit überwachen, um Leistungsprobleme zu beheben, Cyber-Bedrohungen zu erkennen und die betriebliche Skalierung und Compliance aufrechtzuerhalten. Traditionell waren hierfür separate Hardware-Geräte erforderlich, auf denen jeweils unterschiedliche Überwachungstools liefen. Die Netzwerk-Paketvermittlungen Vision von Keysight beseitigen diese Komplexität durch die direkte Integration von Partnersoftware in eine einzige Hardwareplattform.



Zu den wichtigsten Vorteilen von AppFusion gehören: Erhebliche Reduzierung der Hardwarekosten durch Konsolidierung mehrerer Server in einem Vision-Gerät.



Vereinfachte Einrichtung mit vorintegrierten, erstklassigen Sicherheitslösungen.



Zentralisierte Verwaltung über eine einzige Schnittstelle für alle Überwachungstools.



Einfache Skalierbarkeit mit On-Demand-Aktivierung von zusätzlichen Überwachungsfunktionen. „Je mehr Technologieanbieter Komplettlösungen integrieren und anbieten, desto weniger Zeit müssen IT- und Sicherheitsteams für die Konfiguration und Verwaltung von Leistung und Sicherheit aufwenden“, sagt Recep Ozdag, Vice President und General Manager, Network Visibility Solutions bei Keysight. „Unser neues Partner-Integrationsprogramm verbindet Netzwerk-Transparenz und -Überwachung auf eine neue Art und Weise, um die Einrichtung vollständiger, kosteneffizienter Überwachungslösungen für die Erkennung von Bedrohungen in Echtzeit und die Fehlerbehebung bei Leistungsproblemen zu optimieren.“



Die ersten AppFusion-Integrationen umfassen: Forescout-Plattform mit der Sicherheitsüberwachungstechnologie eyeInspect.



Instrumentix xMetrics® Software für die Überwachung und Analyse von Handelsströmen.



KI-gestützte Sicherheits- und Risikomanagementlösungen von Nozomi Networks. „Forescout hat eine lange Tradition als Anbieter marktführender OT-Lösungen für die sicherheitsbewusstesten Organisationen der Welt. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Keysight im Rahmen des AppFusion-Programms“, sagt Rob McNutt, Chief Strategy Officer bei Forescout. „Das Einrichten der Forescout-Plattform innerhalb einer Transparenz-Fabric bietet einen unvergleichlichen und umfassenden Überblick, der blinde Flecken und Überwachungsengpässe reduziert, um die Sicherheit in IT-, OT- (Operational Technology), IoT- (Internet of Things) und IOMT- (Internet of Medical Things) Umgebungen zu stärken.“



Wie bei OT- und IoT-Umgebungen profitiert auch der Finanzmarktsektor von eng integrierten Transparenz- und Überwachungslösungen. „Zeit ist Geld auf den Finanzmärkten, wo Nanosekunden Verzögerung den Wert von Geschäften beeinflussen können“, sagt Clive Posselt, Commercial Director bei Instrumentix, einem neu vorgestellten Allianzpartner von Keysight. „Die Bereitstellung unserer xMetrics®-Software zur Überwachung des Handelsflusses auf einer Keysight-Appliance für Transparenz kann der Kauf- und Verkaufsseite sowie Börsen und anderen Liquiditätsplätzen Echtzeitzugriff auf die zuverlässigsten Leistungsdaten der Handelsanlage bieten, sodass sie die Ausführungsergebnisse optimieren und ihre Dienstleistungen differenzieren können.“



Chet Namboodri, Nozomi Networks Senior Vice President of Global Business Development, stimmt dem zu: „Cyber-physische Systeme in Unternehmens- und Industrieumgebungen erfordern ein gleiches und in vielen Fällen ein höheres Leistungsniveau für die Sicherheitsüberwachung und das Risikomanagement als traditionelle IT-Netzwerke. Die Integration der KI-gestützten Sicherheits- und Risikomanagementlösungen von Nozomi Networks mit den Geräten von Keysight spart den Kunden Zeit und Geld und bietet gleichzeitig die zuverlässigste, innovativste und hochwertigste Bedrohungsüberwachung und das beste Risikomanagement für OT, IoT und cyber-physische Systeme.“



Weitere Informationen Keysight Netzwerk-Paketvermittlungen der Vision-Serie Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2025 by Mexperts AG