Keysight stellt KI-Netzwerk-Transparenz zur Verbesserung der Cybersecurity vor Die Paketvermittlungen Vision von Keysight unterstützen jetzt KI-Leistungs- und Monitoring-Software, um die Sicherheit zu erhöhen. Böblingen, 19. März 2025 – Keysight Technologies kündigt die Erweiterung seiner Netzwerk-Paketvermittlungen (Network Packet Brokers, NPBs) Keysight Vision mit den AI Insight Brokers an. Diese erweiterten NPBs wurden entwickelt, um die Leistung von KI-gesteuerten Cybersecurity-Operationen wie Bedrohungserkennung, Incident Response und Forensik zu verbessern. Der AI Insight Broker wurde speziell konzipiert, um die Fähigkeiten von KI-Software, einschließlich des neu entwickelten AI Stack von Keysight, zu unterstützen und zu nutzen.



Da sich Cyber-Bedrohungen ständig weiterentwickeln, müssen Unternehmen nach neuen Wegen suchen, um die Erkennung von Bedrohungen zu beschleunigen. IT- und Security Operations (SecOps)-Teams in Unternehmen können KI und Machine Learning (ML) nutzen, um dieses Problem anzugehen. So können sie Leistungsprobleme besser überwachen und beheben, Cyber-Bedrohungen vermeiden und die betriebliche Skalierung und Compliance aufrechterhalten.



Die erweiterten NPBs von Keysight sind darauf ausgelegt, diese Anforderungen zu unterstützen, indem sie die Möglichkeit bieten, KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware zusammen mit verbessertem Speicher und Speicherplatz auszuführen. Darüber hinaus kann auch AI Stack von Keysight integriert werden, der Anomalieerkennung, dynamische Anwendungssignatur-Identifikation und prädiktive Qualitäts- und Bedrohungsanalyse bietet. Durch die Anwendung von KI zu einem früheren Zeitpunkt im Leistungs- und Sicherheitsüberwachungsprozess bietet die neue Lösung Kunden einen verbesserten Schutz und die Möglichkeit, Leistungsprobleme früher zu beheben, um Cyber-Bedrohungen zu vermeiden und die Erkennung zu verbessern.



Zu den wichtigsten Vorteilen der erweiterten Netzwerk-Paketvermittlungen gehören: Beschleunigte Analytik: Durch die Aufbereitung von Netzwerk- und Cloud-Daten in Echtzeit können Kunden mithilfe von Hyper-Scale Data Lakes Erkenntnisse gewinnen und gleichzeitig das Datenvolumen in der Tool-Verarbeitung optimieren.



Durch die Aufbereitung von Netzwerk- und Cloud-Daten in Echtzeit können Kunden mithilfe von Hyper-Scale Data Lakes Erkenntnisse gewinnen und gleichzeitig das Datenvolumen in der Tool-Verarbeitung optimieren. Kosteneinsparungen: Senkung der Kosten für Cloud-Services durch KI-gesteuerte Datenanalyse und Volumenreduzierung, was zu geringeren Rechenanforderungen führt



Senkung der Kosten für Cloud-Services durch KI-gesteuerte Datenanalyse und Volumenreduzierung, was zu geringeren Rechenanforderungen führt Einfache Skalierbarkeit: Konfiguration des AI Insight Broker mit bedarfsgerechter Aktivierung des Keysight AI Stack und Einbindung beliebiger Kombinationen von Allianzpartner-Apps für die gewünschte Transparenz und Überwachungsfunktionen Recep Ozdag, Vice President und General Manager, Network Visibility Solutions bei Keysight, sagte: „Branchenführende Sicherheitsanbieter setzen kontinuierlich auf KI, um die Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen zu beschleunigen. Unsere AI Insight Brokers gehen über herkömmliche Paketvermittlungen hinaus und verarbeiten Daten am Rande des Netzwerks. Dadurch werden die Sicherheitstools entlastet und die Analyse erheblich beschleunigt. Mit der Möglichkeit, jetzt KI-Software auszuführen, können wir unseren Kunden ein verbessertes Produkt anbieten, das auch weiterhin den sich entwickelnden Sicherheitsanforderungen gerecht wird.“



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen.



