Keysight erweitert automatisierte Softwaretestlösung für plattformübergreifendes Testen von Apps Eggplant Test 7.0 bietet leistungsstarke Integrationen, die das Testen von Apps auf mehr als 7.500 Betriebssystem- und Gerätekombinationen gleichzeitig ermöglichen. Böblingen, 31. August 2023 – Keysight Technologies hat Eggplant Test 7.0 veröffentlicht, eine erweiterte Version der automatisierten Softwaretestlösung mit leistungsstarken Integrationen, die es Qualitätssicherungs-Teams (QA) ermöglichen, Apps für mobile Geräte auf mehreren Geräten und Betriebssystemen gleichzeitig zu testen.



Mobile Apps sind zu einem universellen Bestandteil des modernen digitalen Lebens geworden und erleichtern alles, von E-Commerce und digitaler Gesundheit bis hin zu Gebäudesicherheit und Geschäftsprozessmanagement. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Anwender eine App nützlich finden, wenn sie fehlerhaft oder schwierig zu bedienen ist. Angesichts der unzähligen Kombinationen von Geräten und Betriebssystemen ist das Testen mobiler Apps vor ihrer Veröffentlichung wichtiger denn je. QA-Teams benötigen automatisierte Tools, um die Validierung von App-Kompatibilität, Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit, Leistung und Sicherheit über mehrere Gerätekonfigurationen hinweg zu beschleunigen.



Eggplant Test 7.0 von Keysight stellt sich dieser Herausforderung mit Integrationen, die mehr als 7.500 Betriebssystem- und Gerätekombinationen über die Real Device Cloud von Sauce Labs testen können. Die neueste Version von Eggplant Test bietet QA-Teams erweiterte Funktionen für die Zusammenarbeit, eine nahtlose Integration mit Tools für die kontinuierliche Integration und die Möglichkeit zur Verbindung mit virtualisierten Anwendungen. Um den Testprozess zu verbessern, ermöglichen diese Funktionen insgesamt eine Automatisierung und Beschleunigung sowie eine Verringerung der Risiken, die bei manuellen Tests auftreten.



Zu den neuen Erweiterungen der Eggplant Test-Plattform gehören: Sofortige Testausführung – Macht kostspielige Gerätelabore überflüssig, indem es die sofortige Testausführung auf jedem beliebigen Gerät und Betriebssystem über die Real Device Cloud von Sauce Labs ermöglicht und so eine umfassende Testabdeckung ohne den Aufwand der Verwaltung physischer Geräte gewährleistet.



– Macht kostspielige Gerätelabore überflüssig, indem es die sofortige Testausführung auf jedem beliebigen Gerät und Betriebssystem über die Real Device Cloud von Sauce Labs ermöglicht und so eine umfassende Testabdeckung ohne den Aufwand der Verwaltung physischer Geräte gewährleistet. Blitzschnelle Ergebnisse – Kombiniert Eggplant Test und die Real Device Cloud von Sauce Labs, um Testfälle gleichzeitig auszuführen, was die Gesamttestzeit reduziert und die Release-Zyklen beschleunigt.



– Kombiniert Eggplant Test und die Real Device Cloud von Sauce Labs, um Testfälle gleichzeitig auszuführen, was die Gesamttestzeit reduziert und die Release-Zyklen beschleunigt. Integrierte Versionskontrolle – Durch die Integration mit Git werden Versionskontrollfunktionen in den Testautomatisierungsprozess eingebunden, sodass Teams zu früheren Versionen zurückkehren, Änderungen vergleichen und nahtlos über mehrere Zweige hinweg zusammenarbeiten können.



– Durch die Integration mit Git werden Versionskontrollfunktionen in den Testautomatisierungsprozess eingebunden, sodass Teams zu früheren Versionen zurückkehren, Änderungen vergleichen und nahtlos über mehrere Zweige hinweg zusammenarbeiten können. Continuous Integration (CI) – Lässt sich mit gängigen CI-Tools integrieren, um die Testautomatisierung in CI/CD-Pipelines einzubinden und so Probleme früher zu erkennen und zu beheben, was eine höhere Softwarequalität ermöglicht und die Markteinführung beschleunigt.



– Lässt sich mit gängigen CI-Tools integrieren, um die Testautomatisierung in CI/CD-Pipelines einzubinden und so Probleme früher zu erkennen und zu beheben, was eine höhere Softwarequalität ermöglicht und die Markteinführung beschleunigt. Integration von Active Directory Single Sign-On (SSO) – Erleichtert das Testen auf Unternehmensebene durch Unterstützung des Zugriffs auf Testressourcen und deren Steuerung über Active Directory SSO.



– Erleichtert das Testen auf Unternehmensebene durch Unterstützung des Zugriffs auf Testressourcen und deren Steuerung über Active Directory SSO. Visuelle Verifikationstools auf Unternehmensebene – Automatisiert das Testen virtueller Maschinen durch eine neue Citrix-Integration, die die Intelligent Computer Vision-Funktion nutzt, um sichere Citrix-Anwendungen zu testen.



– Automatisiert das Testen virtueller Maschinen durch eine neue Citrix-Integration, die die Intelligent Computer Vision-Funktion nutzt, um sichere Citrix-Anwendungen zu testen. Verbesserte Zusammenarbeit – Verbessert die Zusammenarbeit zwischen QA-Teams durch die Bereitstellung einer einheitlichen Plattform für die Testautomatisierung, die es Teammitgliedern ermöglicht, nahtlos zusammenzuarbeiten, Testressourcen gemeinsam zu nutzen und in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Gareth Smith, General Manager, Software Test Automation, Keysight, sagte: „Eggplant Test 7.0 ermöglicht es Teams, komplexe Aufgaben zu bewältigen, indem sie mobile Apps gleichzeitig mit über 7.500 Betriebssystem- und Gerätekombinationen testen. Indem wir die Leistung der Real Device Cloud von Sauce Labs nutzen, beseitigen wir die Einschränkungen teurer Gerätelabore und ermöglichen eine sofortige Testausführung. Durch nahtlose Integrationen wie Git, Citrix, Active Directory und Tools für die Continuous Integration ebnen wir den Weg zu beispiellosem Erfolg durch echte End-to-End-Tests. Mit Eggplant Test 7.0 gestalten wir eine Zukunft, die durch nahtlose, umfassende Tests definiert ist.“



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



