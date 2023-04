Keysight eröffnet das erste Open RAN-Testlabor in Europa Open RAN-Testlabor in Mailand, Italien, unterstützt Mobilfunkanbieter und Hersteller von Netzwerk-Equipment bei der Validierung der Interoperabilität und Leistung von Open RAN. Böblingen, 5. April 2023 – Keysight Technologies eröffnet sein erstes komplettes Testlabor für offene Funkzugangsnetzwerke (Open RAN) in Europa in der Niederlassung des Unternehmens in Mailand, Italien.



Bei der Einrichtung von Funkzugangsnetzen (Radio Access Network, RAN) wurde bisher auf proprietäres Netzwerk-Equipment eines einzelnen Anbieters zurückgegriffen. Inzwischen setzen Service-Provider jedoch auf ein Open-RAN-Modell für 5G, das es ihnen ermöglicht, Netzwerkelemente von verschiedenen Anbietern zu kombinieren, um ein RAN aufzubauen. Open RAN bietet zwar Flexibilität und Kosteneinsparungen, stellt aber auch erhebliche Anforderungen an Konformität und Interoperabilität.



Um die in Europa ansässigen Mobilfunkanbieter und Hersteller von Netzwerk-Equipment bei der Überprüfung der Interoperabilität und Leistung ihrer Open RAN-Lösungen zu unterstützen, bietet Keysight in Mailand eine umfassende Beratung für Edge-to-Core-Tests und -Messungen an. Aufbauend auf der Keysight Open RAN Architect (KORA)-Lösung führt das Labor Funkmodultests durch, die an den neuesten Konformitätstests der O-RAN ALLIANCE ausgerichtet sind. Durch frühzeitige Tests während des Entwicklungszyklus kann Keysight dazu beitragen, die Einrichtung von virtualisierten Plattformen zu beschleunigen, um die strengen Anforderungen von 5G Open RAN zu unterstützen.



Die KORA-Lösungen ermöglichen Konformitäts-, Interoperabilitäts-, Leistungs- und Sicherheitstests über den gesamten Open RAN-Lebenszyklus mit Suiten, die speziell auf Chipsatzhersteller, Software-Stack-Entwickler, Hersteller von Netzwerk-Equipment, Mobilfunkanbieter und Open Test and Integration Centers (OTIC) zugeschnitten sind.



Carlo Santangelo, EMEAI Solutions Engineer Director, Keysight, sagte: „Die Keysight Open RAN Architect-Lösungen sind die Antwort auf die Open RAN-Testanforderungen. Dieses komplette Test-Setup aus einer Hand vereinfacht die gemeinsame Nutzung von Ergebnissen über den gesamten Workflow hinweg und beschleunigt die Markteinführung. Mit unserem breiten Portfolio bieten wir das umfassendste Labor-Setup für Funkmodultests, komplett mit Netzwerk- und Anwender-Emulatoren und Hochfrequenz-Equipment.“ Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



