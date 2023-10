Made in Germany seit 1988 E.E.P.D. feiert 35-jähriges Firmenjubiläum: Maßgeschneiderte Embedded-Board- und Systemlösungen 10. Oktober 2023 – E.E.P.D., Lösungspartner für kundenspezifische und Standard-Embedded-Computerbaugruppen und Systeme auf ARM- und x86-Basis, feiert in diesem Jahr sein 35-jähriges Firmenjubiläum. 1988 startet E.E.P.D. mit einem Team aus drei Mitarbeitern nördlich von München mit der Entwicklung von Hardware-Designs für Industriekunden. Heute ist E.E.P.D. ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitern, das sich als Anbieter von kundenspezifischen Embedded-Board- und Systemlösungen für unterschiedlichste Bereiche und Branchen in Industrie und Medizintechnik einen hervorragenden Namen gemacht hat.



„35 Jahre – das ist für ein Unternehmen in unserer Branche schon ein außerordentlicher Meilenstein. Wir können sehr stolz darauf sein, dass es gelungen ist, uns in einem hochdynamischen Markt als mittelständisches Unternehmen zu behaupten. Selbst die Corona-Zeit haben wir ohne Kurzarbeit und krankheitsbedingte Produktionsstillstände gut überstanden“, freut sich Christian Blersch, Gründer, Geschäftsführer und Eigentümer von E.E.P.D.



Die Produktpalette wurde über die Jahre immer umfangreicher: Neben maßgeschneiderten und standardisierten Embedded-Boards umfasst sie seit 2008 auch Systemlösungen. 2017 kamen die ersten Produkte der sehr erfolgreichen eNUC (embedded NUC) Single-Board-Computer der eigenen Marke PROFIVE® auf den Markt. Diese wurde seitdem stetig erweitert: BoxPCs, „ready to use“- und „easy to integrate“-Versionen. 2020 führte E.E.P.D. die Box-/Tower-PCs der EM PRO-Serie ein und startete einen Onlineshop für B2B-Kunden mit professionellem IT-Bedarf. Zudem bietet E.E.P.D. seinen Kunden die Möglichkeit, Speziallösungen in beliebiger Größe, Ausstattung und Komplexität basierend auf neuesten x86- und ARM- Prozessortechnologien entwickeln und fertigen zu lassen.



Der Fokus ist dabei stets der gleiche: höchste Qualität Made in Germany. E.E.P.D. ist bereits seit 1997 vollständig nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Das ausgeklügelte und sich kontinuierlich verbessernde Qualitätssystem, profunde Erfahrung und eine durchgängige Produktstrategie gewährleisten die erstklassige Qualität jedes einzelnen E.E.P.D.-Produkts. Eigene EMV- und Umweltlabore unterstützen bei Produktzertifizierungen und komplettieren die Dienstleistungen.



„Der Standort Deutschland erweist sich dabei als Wettbewerbsvorteil. Durch unsere eigene Entwicklung und High-End-Fertigung in Weichs im Norden Münchens können wir flexibel und schnell handeln. Unsere Kunden profitieren von kurzen Wegen, schnellen Entscheidungsprozessen und unserem langjährigen Know-how“, ergänzt Christian Blersch.



Aufgrund fehlender Nachwuchskräfte entschloss sich E.E.P.D. schon Anfang der 2000er Jahren, im eigenen Betrieb auszubilden. 2008 erzielt das Unternehmen mit damals 73 Mitarbeitern einen Rekord: Neun Auszubildende wurden in sechs verschiedenen Berufen ausgebildet. Belohnt wurde das Engagement damals auch mit dem IHK-Ausbildungspreis Dachau-Fürstenfeldbruck. Viele ehemalige Azubis bereichern noch heute das Team als fester Bestandteil des Unternehmens.



„35 Jahre E.E.P.D., dies wäre nicht möglich ohne unsere langjährigen treuen Kunden und ohne unsere zuverlässigen, hochmotivierten Mitarbeiter/-innen“, bedankt sich Christian Blersch. „Mit unserem kreativen Team bringen wir immer wieder Neuentwicklungen auf den Markt und sind direkt am Puls der Zeit. Wir freuen uns auf viele neue, interessante Herausforderungen.“



Über E.E.P.D.

Die 1988 gegründete E.E.P.D. GmbH mit Sitz im Norden Münchens entwickelt und produziert kundenspezifische und Standard-Embedded-Computerbaugruppen und Systeme auf ARM- und x86-Basis. Das Angebotsspektrum von E.E.P.D. reicht von der innovativen Planung über das individuelle Design bis hin zur weltweiten Serienlieferung. Die eigene Produktion am Standort Weichs im Norden von München gewährt schnelles und flexibles Handeln. In-house EMV- und Umweltlabore unterstützen bei Produktzertifizierungen und komplettieren die Dienstleistungen. Verschiedene Auszeichnungen und Zertifizierungen (DIN EN ISO 9001, EITI-Design-Award, VeriBest-Design-Award, RoHS-Konformität) belegen die erstklassige Qualität der E.E.P.D.-Produkte. Diese werden erfolgreich in der Automatisierungs- und Steuerungstechnik, im sensiblen Strahlungs- und hygienischen Umfeld in der Mess- und Medizintechnik, mit Digital Signage an exponierten öffentlichen Plätzen bis hin zu mobilen Applikationen im kommerziellen Fahrzeugbereich eingesetzt. E.E.P.D. beschäftigt heute rund 100 Mitarbeiter. Weitere Informationen über E.E.P.D. gibt es unter: www.eepd.de Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2023 by Mexperts AG