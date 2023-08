35 Jahre Kompetenz im Embedded-Markt Embedded NUC Boards und Systeme von E.E.P.D. mit AMD-Prozessoren – eine perfekte Verbindung 01. August 2023 – E.E.P.D., Lösungspartner für kundenspezifische und Standard-Embedded-Computerbaugruppen und Systeme auf ARM- und x86-Basis, präsentiert mit seiner Embedded-NUC-Serie Boards und Systeme auf Basis der neuesten AMD-Ryzen-Prozessoren in den unterschiedlichsten Ausstattungsvarianten. Made in Germany, kompakt, leistungsstark und skalierbar ist die Embedded-NUC-Serie eine hochattraktive Lösung für industrielle Anwendungen und professionelle IT. Sie verfügt über bis zu 64 GByte große Arbeitsspeicher sowie eine breite Palette an Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB, DisplayPort, LAN und vielem mehr und das Ganze auf sehr kleinem Raum: Das Basisboard misst nur ca. 10cm x 10cm (4“ x 4“). Dadurch ist sie optimal für komplexe Vernetzungsszenarien geeignet und ermöglicht nahtlose Integration in bestehende Systeme.



„E.E.P.D. entwickelt seit 35 Jahren leistungsfähige Single-Board-Computer“, sagt Christian Blersch, Gründer und Geschäftsführer von E.E.P.D. „Mit unserer Embedded-NUC-Serie haben wir zuverlässige, energieeffiziente Boards und Systeme mit State-of-the-Art-Technologie im Portfolio, die aufgrund der power-optimierten Prozessoren und des effizienten thermischen Konzepts höchsten Ansprüchen genügen. Die Serie zeichnet sich durch geringe Integrationskosten, einfache Kombinationsmöglichkeiten sowie hoher Funktions- und Ausfallsicherheit aus.“



In mehreren Varianten verfügbar

Die OEM/ODM-Varianten der SBC sind in den unterschiedlichsten Varianten und Ausstattungen erhältlich und können dadurch ganz auf die Anforderungen des Kunden angepasst werden. Die „easy to integrate“-Versionen haben keinen Lüfter oder Kühlkörper. Ein Heatspreader, der gleichzeitig als Montageplatte dient, verteilt die CPU-Wärme auf eine größere Kühllösung in der Applikation des Anwenders. Die „ready to use“-Version ist mit einer kompakten Kühllösung ausgestattet und sofort einsatzbereit. Die Boards lassen sich schnell und einfach in Kundenapplikationen integrieren. Die auf der eNUC-Serie basierenden Box-, Mini- oder Midi-Tower-PCs sind energieeffiziente Lösungen, die hohe Multi-Core- und Grafik-Performance in einem sehr kleinen Formfaktor bieten. Die Systeme sind auf fünf Jahre Lebensdauer im extrem leisen 24/7-Dauerbetrieb ausgelegt.



Robuste, langzeitverfügbare Hardware

Egal ob aktiv oder passiv gekühlte SBC, Box- oder Tower-PC, die Embedded-NUC-Serie zeichnet sich durch höchste Qualität „Made in Germany“ aus. Die Boards und Systeme werden bei E.E.P.D. in Deutschland entwickelt, produziert und auch der Support erfolgt von hier. Vor der Serienproduktion in der hauseigenen SMT-Fertigungsanlage werden die Prototypen im Prüffeld, Inhouse EMV-/Umweltlabor und Schockschrank auf Herz und Nieren getestet. So wird sichergestellt, dass nur Hardware nach den höchsten Qualitätsstandards ausgeliefert wird. Es werden nur Komponenten und Betriebssysteme verwendet, die auf der „Long-term-Roadmap“ stehen und die Langzeitverfügbarkeit von bis zu 10 Jahren der Systeme sicherstellen.



Über E.E.P.D.

Die 1988 gegründete E.E.P.D. GmbH mit Sitz im Norden Münchens entwickelt und produziert kundenspezifische und Standard-Embedded-Computerbaugruppen und Systeme auf ARM- und x86-Basis. Das Angebotsspektrum von E.E.P.D. reicht von der innovativen Planung über das individuelle Design bis hin zur weltweiten Serienlieferung. Die eigene Produktion am Standort Weichs im Norden von München gewährt schnelles und flexibles Handeln. In-house EMV- und Umweltlabore unterstützen bei Produktzertifizierungen und komplettieren die Dienstleistungen. Verschiedene Auszeichnungen und Zertifizierungen (DIN EN ISO 9001, EITI-Design-Award, VeriBest-Design-Award, RoHS-Konformität) belegen die erstklassige Qualität der E.E.P.D.-Produkte. Diese werden erfolgreich in der Automatisierungs- und Steuerungstechnik, im sensiblen Strahlungs- und hygienischen Umfeld in der Mess- und Medizintechnik, mit Digital Signage an exponierten öffentlichen Plätzen bis hin zu mobilen Applikationen im kommerziellen Fahrzeugbereich eingesetzt. E.E.P.D. beschäftigt heute rund 100 Mitarbeiter. Weitere Informationen über E.E.P.D. gibt es unter: www.eepd.de



